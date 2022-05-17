УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4657 відвідувачів онлайн
Новини
2 053 9

США запустили новий проєкт зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

геноцид,труп,козлюк,насильство,жертви,злочин,звірства,тіла,тіло

Державний департамент США у вівторок оголосив про запуск нової програми зі збору та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву пресслужби Держдепу.

У заяві сказано, що так звана "Обсерваторія конфліктів" займатиметься документуванням, перевіркою та розповсюдженням доказів дій російських військ в Україні з відкритих джерел.

"Обсерваторія конфліктів" аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включно з супутниковими знімками та інформацією, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів. Інформація може знадобитися для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях.

Читайте також: Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 423 - поранено, - Офіс генпрокурора

Онлайн-платформа публічно публікуватиме документацію "Обсерваторії конфліктів", щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації та пролити світло на злочини.

Ця програма створюється з початковими інвестиціями у розмірі 6 мільйонів доларів США, а в майбутньому фінансування надходитиме від Європейської ініціативи демократичної стійкості (EDRI). У березні Білий дім оголосив про виділення EDRI не менше 320 мільйонів доларів для зміцнення демократичної стійкості, просування зусиль щодо боротьби з корупцією та заохочення дотримання прав людини в Україні та регіоні.

Також читайте: Встановлено вже 45 осіб росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, - Венедіктова

"Обсерваторія конфліктів" - це спільний проєкт Esri, провідної компанії, що займається географічними інформаційними системами, Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівської ініціативи з порятунку культури та PlanetScape Ai.

Уряд США також надав ініціативі комерційні супутникові знімки та очікує, що інші міжнародні партнерські організації приєднаються до реалізації програми.

Звіти та аналізи будуть доступні онлайн на веб-сайті ConflictObservatory.org.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) США (23616) воєнні злочини (1894)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Конгрес США прийняв резолюцію про обіг доларів. Комусь буде несолодко.
показати весь коментар
17.05.2022 22:05 Відповісти
Чудова новина , хай знають що за їхні скоєні злочини кара прийде в їхній усул бездоріжній
показати весь коментар
17.05.2022 22:11 Відповісти
👉👉👉

А кто-то может объяснить, как полиция в днепре получила до 90 тыс грн зарплаты?? Зарплату 14 тыс + боевые 30 тыс + за то что область обстреливали ещё от от 40 тыс до 50 тыс.
За то в ТРО ЗСУ 42 тыс грн, ЗСУ на передке 120 тыс грн.
И это при том что полиция каждый день дома, в безопасности, спят в кроватях.
показати весь коментар
17.05.2022 22:11 Відповісти
Піди у них запитай
показати весь коментар
17.05.2022 22:12 Відповісти
Їхай до Дніпра та вступай до поліції.
показати весь коментар
17.05.2022 22:22 Відповісти
В армии служу
показати весь коментар
17.05.2022 22:30 Відповісти
Это хорошо. Уже несколько международных институтов и стран занимаются этими преступлениями и они будут друг друга подстегивать, конкурировать и контролировать.
показати весь коментар
17.05.2022 22:12 Відповісти
Инфы на этот счет в Ютьюбе тисячи километров и фото...впридачу...
показати весь коментар
17.05.2022 23:29 Відповісти
злочини вчиняють, скоюють порушення.
тік-ток(((
показати весь коментар
18.05.2022 08:49 Відповісти
 
 