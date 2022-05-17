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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Нідерландські прокурори відкинули всі "альтернативні" версії захисту щодо знищення Боїнгу МН17

боинг

Альтернативні версії загибелі літака рейсу МН17, висунуті адвокатами одного з чотирьох обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це під час чергового засідання суду в справі МН17, що проходить у комплексі "Схіпхол", заявили нідерландські прокурори.

Вони вкотре наголосили, що є достатньо доказів причетності обвинувачених до знищення літака рейсу МН17.

Що ж до розслідування російського концерну "Алмаз-Антей", на думку прокурорів, воно не є експертним та незалежним - зокрема, не було надано інформації про методи дослідження. Тож немає потреби знову повертатися до питання альтернативних версій катастрофи.

Прокурори також наголосили, що мають надійних свідків. І тим самим відкинули висновки юридичного психолога, який був залучений захистом Пулатова. Його адвокати наполягали, буцімто свідок M58, який стверджує, що бачив запуск ракети з російського "Бука", не керувався власними знаннями та спогадами.

"Є достатньо доказів, що МН17 збив російський "Бук", - сказала прокурор Біргіт ван Руссель.

Також читайте: Справа MH17: Нідерланди надали притулок російській парі свідків

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Нідерланди (1601) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+21
Є ще одна версія - 101-ша: на борту МН-17 була секретна біолабораторія українських нацистів.
Не поспішайте, розгляньте і її!!!
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17.05.2022 22:40 Відповісти
+12
самолёт падал... 246 серия
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17.05.2022 22:36 Відповісти
+10
шел 8ой год катастрофы....
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17.05.2022 22:34 Відповісти
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шел 8ой год катастрофы....
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17.05.2022 22:34 Відповісти
самолёт падал... 246 серия
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17.05.2022 22:36 Відповісти
це так працює нідерландське правосуддя - куйло помре, а вони спляшуть на його могилі
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17.05.2022 23:05 Відповісти
Прозрели?
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17.05.2022 22:37 Відповісти
они не прозреют, даже если он(лайнер) им на голову упадёт!
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17.05.2022 23:01 Відповісти
скільки б мотузочка не вилася, а кінець їй буде. Скільки б русскіє не віхляли би....
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17.05.2022 22:40 Відповісти
Є ще одна версія - 101-ша: на борту МН-17 була секретна біолабораторія українських нацистів.
Не поспішайте, розгляньте і її!!!
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17.05.2022 22:40 Відповісти
Буде. Впевнений.
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17.05.2022 22:42 Відповісти
Чуваки гаагские !!! Приговор в суде надо было вынести хотя бы года четыре назад. А они до сих пор рожают . Там уже наверное некоторые и родственники погибших сами поумирали. Позор короче...
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17.05.2022 22:49 Відповісти
Вот аж интересно, у кого нибудь в мире найдутся "стальные яйки"взять за жопу этих ублюдков москальских, и посадить (а лучше к стенке поставить, как никак 300 душ невинных загубили) или этот сюр так и будут нам транслировать с участием путинского карлика и его кодлой, а мы все хавать будем???
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17.05.2022 22:50 Відповісти
А шо война не в Украине,а в мире?
Может асфальтом кацов атаковать?
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18.05.2022 06:31 Відповісти
Що, навіть версія "втручання інопланетян" не пройшла?!
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17.05.2022 23:21 Відповісти
неужели? ну еще "две, три недели", т.е. пару лет и может быть наконец-то высокий суд укажет настоящего виновника (который к тому времени даст бог сдохнет сам)
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17.05.2022 23:25 Відповісти
РуZка версія іди на х за кораблем.
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17.05.2022 23:30 Відповісти
Так пулатов уже скопытился? Что там делают его защитники???
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17.05.2022 23:32 Відповісти
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17.05.2022 23:53 Відповісти
Пулатов Олег Юлдашевич
Помер 17 вересня 2021 (55 років)
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18.05.2022 00:06 Відповісти
Кацапы сбили гражданский борт MH_17 специально, чтобы остановить окружение Донецка. Рассчитывали на заморозку военных действий на время расследования. Остановить не получилось, кацапам пришлось вводить в бой регулярные войска ( Иловайск).
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18.05.2022 02:53 Відповісти
До сих пор в официальная версия - случайное сбитие mh-17.
Нет, русня завалила гражданский борт совершенно сознательно, с конкретной целью. Надеюсь, расследование вскроет этот факт.
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18.05.2022 02:59 Відповісти
Хотели сбить другой самолет, российский, летевший с Кипра. Чтоб потом использовать как предлог для вторжения. На тот момент на границе уже стояли БТГр готовые к интервенции. Но перепутали позиции пуска, стали не там где надо. Гиркин кстати, не знал истинных целей своих кураторов. Оттого и петушился поначалу, бахвалясь "птичку сбили". Сняли его с поста великого полководца по большей части именно из за истории с этим боингом, а вовсе не из за провалов в операции по дестабилизации востока Украины.
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18.05.2022 07:45 Відповісти
все верно но только не с Кипра а на Кипр в Ларнаку с москвы
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18.05.2022 09:03 Відповісти
я ще до війни дивилась інтерв'ю з експертом з цієї справи, він розповідав, що рашисти приколупувались до кожнісінького слова, вимагали доказів, переглядів і т.п. кожної з версій, влаштовували там повне шапіто. але правосуддя було змушене мати справу з їх оцими запитами і заплутуваннями, тому що так воно працює.
ну що ж, нарешті є прогрес.

і ще не забувайте, зефанати, що ваш дурний янелох віддав рашистам цілого Цемаха, не відомо з якої причини. вимінявши на нього кілька незрозумілих людей. при тому, що ще близько 400 наших залишились при цьому в полоні. і про них забули і більш ніколи не згадували.
зате вчора бахвалились на своєму гімно-каналі, які вони прекрасні обмінювальщики.
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18.05.2022 10:48 Відповісти
 
 