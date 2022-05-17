Нідерландські прокурори відкинули всі "альтернативні" версії захисту щодо знищення Боїнгу МН17
Альтернативні версії загибелі літака рейсу МН17, висунуті адвокатами одного з чотирьох обвинувачених, росіянина Олега Пулатова, не відповідають дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, про це під час чергового засідання суду в справі МН17, що проходить у комплексі "Схіпхол", заявили нідерландські прокурори.
Вони вкотре наголосили, що є достатньо доказів причетності обвинувачених до знищення літака рейсу МН17.
Що ж до розслідування російського концерну "Алмаз-Антей", на думку прокурорів, воно не є експертним та незалежним - зокрема, не було надано інформації про методи дослідження. Тож немає потреби знову повертатися до питання альтернативних версій катастрофи.
Прокурори також наголосили, що мають надійних свідків. І тим самим відкинули висновки юридичного психолога, який був залучений захистом Пулатова. Його адвокати наполягали, буцімто свідок M58, який стверджує, що бачив запуск ракети з російського "Бука", не керувався власними знаннями та спогадами.
"Є достатньо доказів, що МН17 збив російський "Бук", - сказала прокурор Біргіт ван Руссель.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Может асфальтом кацов атаковать?
Помер 17 вересня 2021 (55 років)
Нет, русня завалила гражданский борт совершенно сознательно, с конкретной целью. Надеюсь, расследование вскроет этот факт.
ну що ж, нарешті є прогрес.
і ще не забувайте, зефанати, що ваш дурний янелох віддав рашистам цілого Цемаха, не відомо з якої причини. вимінявши на нього кілька незрозумілих людей. при тому, що ще близько 400 наших залишились при цьому в полоні. і про них забули і більш ніколи не згадували.
зате вчора бахвалились на своєму гімно-каналі, які вони прекрасні обмінювальщики.