"Схеми" ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей. ФОТО

Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши. Жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Зокрема, "резала б им письки" та "вырезала звезды на спинах". "Схемам" вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня.

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах. Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив. Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.





Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.

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Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії. Вона теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі.





У 2020 році Юлія вийшла заміж вдруге і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції. Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

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