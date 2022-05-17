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Новини Війна
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"Схеми" ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей. ФОТО

жена,окупант

Днями СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови російського військового з дружиною. У ній жінка скаржилася чоловіку на українських дітей, які опинилися в Росії, і які відмовилися святкувати 9 травня, пояснивши. Жінка в деталях описувала чоловіку, як би вона їх за це карала. Зокрема, "резала б им письки" та "вырезала звезды на спинах". "Схемам" вдалося ідентифікувати це подружжя за допомогою даних, які надали співробітники СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Розмова військовослужбовця РФ з дружиною відбулася зранку 29 квітня і була записана співробітниками управління Служби безпеки України у Харківській області – російський окупант спілкувався з дружиною, перебуваючи у цьому регіоні. Запис був опублікований СБУ 11 травня.

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 01

Чоловік Юлії – Володимир Копитов. За його номером телефону можна знайти декілька майже порожніх профілів у соцмережах. Завдяки спеціалізованим сервісам, журналістам вдалось віднайти дві фотографії, які він колись на цій сторінці публікував, але потім видалив. Йому 31 рік, він з міста Ярцево Смоленської області.

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 02
Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 03

Сторінка Юлії, прив’язана до номера телефону, з якого велася розмова, в мережі не активна. Але журналістам вдалось відшукати її фото і дізнатись, чим вона займається.

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я бы им письки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу", - дружина окупанта про українських дітей. АУДIО

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 05

Юлії Копитовій – у дівоцтві Циганковій – 30 років. Вона – з селища Пржевальскоє Смоленської області Росії. Вона теж не показує у соцмережах своє життя. Проте це активно роблять її родичі.

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 06
Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 07

У 2020 році Юлія вийшла заміж вдруге і стала вже Копитовою, згідно з інформацією джерел журналістів в російський системі юстиції. Відповідно до даних цих же джерел, принаймні у 2019 році жінка працювала в дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Схеми ідентифікували дружину військового РФ, яка на перехопленнях СБУ хотіла катувати українських дітей 08

Також читайте: Окупанти та їхні родичі про переселенців із ОРДЛО: "Не нравится - п#здуй обратно, тебя сюда никто не звал", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (18050) діти (5185) росія (66465) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+130
нічосі бичка свинособача свиноматка
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17.05.2022 22:58 Відповісти
+54
Щоб ти ****, вся в таких звьоздах ходила і різаною пиз.ю!
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17.05.2022 23:02 Відповісти
+51
судячи з тієї збоченної маячні, яку вона несла в ефірі, сідати на пляшку, то в неї регуляний і найневиннійший ритуал
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17.05.2022 23:04 Відповісти
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Из серии "мы думали, что скрепы уже дошли до дна, когда снизу им постучали".

Эта визжащая пивная бочка еще раз доказывает,что у скреп нет дна.
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18.05.2022 08:06 Відповісти
чого ви тут усі розходилися? ця самка лікує руzzкіх дітей, усе нормально.
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18.05.2022 08:09 Відповісти
Давно заметила, что кацапские свиносамки агрессивнее, чем их мужские особи. Исследователям непочатый край работы.
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18.05.2022 09:42 Відповісти
Вот это тварь!
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18.05.2022 14:12 Відповісти
По ній видно, що вона якась дика.
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18.05.2022 17:22 Відповісти
Це жахливо!
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18.05.2022 19:24 Відповісти
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