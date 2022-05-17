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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу 17 травня уражено 11 безпілотників та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили

ракета

За 17 травня уражено 15 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:  11 БпЛА (ОТР);  4 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 16 травня знищено 1 літак, 3 безпілотники та 1 крилату ракету, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4197) безпілотник (4439) крилаті ракети (1082) Повітряні сили (2819)


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орки шугаються від слова байрактар. Приїхали більш цікаві штучки. Далі буде.
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17.05.2022 23:11 Відповісти
Певна річ "шугаються", бо Байрактари визначають та передають точні координати цілей навіть вночі. В кацапів таких технологій нема, тож намагаються розвідати щось. Зайва хромосома, що візьмеш...
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17.05.2022 23:27 Відповісти
Байрактар несе 4 ракети та 2 бомби по 10 кг. А це що приїхало це 500 кг. Він не повертається. Нажаль.
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17.05.2022 23:34 Відповісти
Слава ППО!!!
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17.05.2022 23:18 Відповісти
Когда научные военные институты не финансировались. а умы ,физики, инженеры выехали за рубеж ,то стоит только уповать на США и Британию об их помощи для закрытия неба. Спасибо Америке и Британии, что помогают в такой тяжёлый час народу Украины выстоять и не свалится в путинскую диктатуру. Я лично больше верю США и Англии, чем правительству. Как то так.
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17.05.2022 23:35 Відповісти
А до того як поїхати відчізняни фізики та інженери створювали байрактари та джавеліни чи гріли дупи на теплих стільцах в різноманітних КБ та НДІ?
Доречі середній вік фахівців-разробників в КБ Луч трохі більше 40 років. Так що далеко не всі поїхали...
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17.05.2022 23:44 Відповісти
В найближчі дні будe завдано ракeтних ударів по прикордоних залізничних станціях, бо на "тeлeмарафоні" вeдучий випитував у одного з управлінців нафтовоі галузі шляхи поставки нафтопродуктів, іх кількість і особливу увагу уділяв проблeмам пeрeвантажeння на кордоні. "Достатньо читати газeти", як сказав один видатний шпигун. На днях був сюжeт про Дeсну. Чeкаємо...
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17.05.2022 23:39 Відповісти
 
 