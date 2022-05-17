За добу 17 травня уражено 11 безпілотників та 4 крилаті ракети, - Повітряні Сили

За 17 травня уражено 15 повітряних цілей російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "17 травня ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще один БпЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей: 11 БпЛА (ОТР); 4 крилаті ракети".

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