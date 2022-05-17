Основний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно

За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", із посиланням на Spiegel Online.

Зокрема, DB Cargo, яка об’єднує всю національну та міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря та Адріатики, заявив міністр у вівторок у Берліні.

DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Експорт зерна через морські порти України зупинився через війну Росії. Це ставить під загрозу постачання до Північної Африки та Азії, зокрема.

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