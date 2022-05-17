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Основний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно

зерно

За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як пише "Європейська правда", із посиланням на Spiegel Online.

Зокрема, DB Cargo, яка об’єднує всю національну та міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря та Адріатики, заявив міністр у вівторок у Берліні.

DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Експорт зерна через морські порти України зупинився через війну Росії. Це ставить під загрозу постачання до Північної Африки та Азії, зокрема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща підписали спільну заяву про експорт українського зерна

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Німеччина (7522) залізниця (1532) зерно (3142) експорт (4547)


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Ура.
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17.05.2022 23:36 Відповісти
ура пока рано кричать вот вместо 1520 мм или паралельно построим линии 1435 мм Европа... чтобы все немцы поляки французы голландцы бельгийцы шведы норвежцы и иные...хоть с Каховки Бердянска Мариуполя Запорожья Киева Львова Измаила и так далее.. загрузили эшелон зерном кукурузой или чего там-- и поехали прямо до Роттердама или Гданьска или Марселя или Гетеборга или Трондхейма --а оттуда везли к нам нужные нам товары материалы топливо и так далее..
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17.05.2022 23:49 Відповісти
Ну немцы знают, что вывозить, конечно с экспортом зерна всегда помогут, а вот с эмбарго и вооружением тут им нужно подумать. Интересно, а что с теми у которых стратегическое зерно съели мыши? Потравили мышей ,а этих пожурили и всё? В этом году зерно на вес золота будет, эти сделают всё возможное и невозможное вывести его, а вот сеять его как?
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17.05.2022 23:44 Відповісти
Яке сіяти, літо на носі.
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18.05.2022 00:31 Відповісти
щоб ви Так зброю постачали,та ємбарго на рашистов вводили
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17.05.2022 23:50 Відповісти
Ну а если за экспорт зерна самолёты т наступательно вооружение попросить, дадут? Да жаль,что сейчас не тот момент , когда можно что-то диктовать. Я не понимаю, как бл@ть можно было за 30 лет скатится до уровня ТУМБА - ЮМБА с первых строк мирового лидера? Быть второй экономикой в мире и стать ничем, кого "ДЯКУВАТЬ"?
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17.05.2022 23:50 Відповісти
кожна допомога дуже цінна в такий час
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18.05.2022 02:20 Відповісти
Зараз все вивезуть, а чи зберемо новий врожай ( чи дадуть кацапи зібрати)?
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18.05.2022 07:35 Відповісти
30 років не могли від'єднатися від совкової електромережі - виявилося, що це можна зробити за тиждень, навіть в умовах війни.
Більше 30 років совкові ватники з укрзалізниці розказують, що неможливо перейти на евроколію... і продовжують втирати
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18.05.2022 09:10 Відповісти
 
 