В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні. "Мобілізовані" здають зброю і відмовляються воювати.

Відповідне перехоплення опубліковало Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У перехопленій розмові військовослужбовець ЗС РФ (родом з Донецька, знаходиться в Херсонській області) розповідає своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі "бастують". Нещодавно їх перевели на нове місце дислокації, за визначенням військового "з г-на в г-но".

На питання батька, чи повернеться він додому після 90 днів служби, відповідає, що командування оголосило, щоб вони навіть не замислювались про таке: "Сказали до кінця "операції" і плюс ще два місяці. Ось наші строки".

Просить маму зробити довідку, що він гіпертонік з метою ухилення від подальшої служби.

Мама розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до "дисидентів і революціонерів". Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві: "В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині і працювати".

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Військовий просить батька з’ясувати правдивість інформації, що в Донецьк привозять таких самих "відмовників" і силою примушують підписувати контракт, застосовуючи тортури.

За словами "мобілізованого", незважаючи на великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій "ДНР" , дедалі збільшується.