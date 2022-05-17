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Новини Війна
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В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні. "Мобілізовані" здають зброю і відмовляються воювати.

Відповідне перехоплення опубліковало Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У перехопленій розмові військовослужбовець ЗС РФ (родом з Донецька, знаходиться в Херсонській області) розповідає своїм батькам, що в їхньому підрозділі всі "бастують". Нещодавно їх перевели на нове місце дислокації, за визначенням військового "з г-на в г-но".

На питання батька, чи повернеться він додому після 90 днів служби, відповідає, що командування оголосило, щоб вони навіть не замислювались про таке: "Сказали до кінця "операції" і плюс ще два місяці. Ось наші строки".

Просить маму зробити довідку, що він гіпертонік з метою ухилення від подальшої служби.

Мама розповідає, що в одному з підрозділів, де служить їхній спільний знайомий, 400 людей здали зброю. Їх привезли в Донецьк. Ставлення до них як до "дисидентів і революціонерів". Самого ж знайомого родичі оформили до лікарні, щоб того не звинуватили в дезертирстві: "В психлікарню по блату. Щоб коли його випишуть він міг їздити на машині і працювати".

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Військовий просить батька з’ясувати правдивість інформації, що в Донецьк привозять таких самих "відмовників" і силою примушують підписувати контракт, застосовуючи тортури.

За словами "мобілізованого", незважаючи на великий тиск, кількість тих, хто відмовляється воювати проти України в так званій "ДНР" , дедалі збільшується.

Автор: 

розвідка (3894) ОРДЛО (320) перехоплення (356)


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Топ коментарі
+10
Твари продажные.

Сначала радовались, что пуйло пришло, а умереть за пуйло не хотят.
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17.05.2022 23:56 Відповісти
+5
Кричали колись - путен, введи вайска! Ото і ввели їм по самі помідори.
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18.05.2022 00:05 Відповісти
+3
Так едьте к себе домой и там у Кремля бастуйте на здоровье. А то втихаря на нашей земле себе справочки решают, "гипертоники" недоделанные
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17.05.2022 23:53 Відповісти
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Так едьте к себе домой и там у Кремля бастуйте на здоровье. А то втихаря на нашей земле себе справочки решают, "гипертоники" недоделанные
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17.05.2022 23:53 Відповісти
пля - это граждане Украины которых не защитило государство и которых теперь оккупанты гонят как пушечное мясо против своих же.

С таким же успехом можно сказать и тебе - ехай к Кремлю...
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18.05.2022 08:19 Відповісти
Что за человек такой "государство"? Кого он должен был защитить?
Это не граждане Украины. Это жители Украины... Или предатели. А судьба у предателей одна...
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18.05.2022 08:47 Відповісти
У цих так званих громадян України було СІМ років для прийняття рішеняя - вони за кого?Вони могли переїхати в Україну?Могли.Переїхали?НІ.Вони вибрали не захист України а ЗРАДУ.Вони зробили свій вибір на користь ОКУПАНТА?Зробили.Нехай дохнуть за свій вибір.
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18.05.2022 09:27 Відповісти
гиперватник, а не гипертоник
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17.05.2022 23:54 Відповісти
Твари продажные.

Сначала радовались, что пуйло пришло, а умереть за пуйло не хотят.
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17.05.2022 23:56 Відповісти
У нас така сама "мулька" - хоч і в менших масштабах! Поки ми в блокаді сиділи і нам на голови бомби і ракети сипалися - місто спустіло А зараз - коли з Полісся орки повтікали, а Західну Україну почали обстрілювать ракетами - так "поліцаїв з сім"ями із Західної - повно В одному з будинків Чернігова поселилися львівські поліцаї - щоб на фронт не мобілізували, а підлеглі "здали" Ті повернулися і вичислили хто саме "здав", і хлопців вигнали з поліції!
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18.05.2022 07:21 Відповісти
Ты откуда вещаешь, свинособака? У вас это где в лугандоне?
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18.05.2022 08:15 Відповісти
усохни, *****
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18.05.2022 08:20 Відповісти
Кричали колись - путен, введи вайска! Ото і ввели їм по самі помідори.
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18.05.2022 00:05 Відповісти
вот же ж...

кричали завезённые кацапы и местный процент кацапской срани...
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18.05.2022 08:23 Відповісти
Краще з дурки довідку хай візьме, гіпертонік може не проканати!
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18.05.2022 00:23 Відповісти
В РФ нет военного положения, то кто то может попытаться отказаться воевать. В ОРДО - военное положение. За отказ можно и в тюрьму на много лет.
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18.05.2022 01:29 Відповісти
сцикун,за рф померти
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18.05.2022 08:31 Відповісти
Наче ж казали, що в лугандоні вже навіть повідміняли медкомісії і гребуть тупо всіх.
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18.05.2022 08:43 Відповісти
У них багато вільного часу. І їх багато...але нічого всі ляжете суки...потомки роа.
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19.05.2022 20:18 Відповісти
 
 