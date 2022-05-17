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Росіяни намагаються "промацати" нашу оборону на кордоні, - голова Сумської ОВА Живицький

сумщина,війна,обстріл

Розвідка боєм, яку росіяни сьогодні провели на ділянці кордону в Сумській області, показує, що ворог намагається випробувати нашу обороноздатність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Укрінформ.

"На цей час ситуація стабільна. Той бій, який був на кордоні з фашистською росією, вже завершився. Сьогодні вони працювали під потужним прикриттям артилерії, це були артобстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, перестрілки зі стрілецької зброї. На щастя, у нас усі живі, але це вже такі неприємні дзвіночки, бо вони ведуть розвідку боєм. І ми розуміємо, що вони намагаються якось промацати нашу обороноздатність і точково прорвати кордон", - сказав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півночі Сумської області є спроба прориву державного кордону, триває бій, - Живицький

За його словами, це була вже друга спроба росіян прорвати кордон з Україною на Сумщині. Перша сталася вчора: була спроба заходу ДРГ на нашу територію, були бої з втратами з нашого боку. Загалом ворог намагається дестабілізувати ситуацію вздовж усього кордону.

Сьогодні росіяни також ударили по Охтирській громаді п'ятьма крилатими ракетами. Серйозно пошкоджено школу, дитсадок, приватні будинки, церкву, магазини, офісні приміщення. А Білопільську громаду обстріляли із самохідних артустановок.

Живицький також розповів, що росіяни укріплюють свій кордон, остерігаючись можливого контрнаступу з нашого боку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни ще не обстрілювали Сумщину так масовано, як сьогодні, - Живицький

Автор: 

армія рф (18050) Сумська область (3964) диверсія (359)


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Топ коментарі
+7
Этот Живицкий тут неделю назад рассказывал о своей супер-гениальной идее создания в Сумской области военно-научного кластера... Хотелось бы спросить : когда он укрепит государственную границу с Рашкой, "промацает" расисян и перестанет пиарится и гнать пургу?
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17.05.2022 23:57 Відповісти
+7
Там не только ТРО. А пытаться отвлечь как можно больше сил ЗСУ они будут и дальше. Нашим нужно и самим почаще "щупать" их за бордюром.
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18.05.2022 00:07 Відповісти
+5
Там танцюра ще не запровадив штрафи за вогонь у відповвдь?
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18.05.2022 00:14 Відповісти
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Нехай, краще, "мацають" своє майбутнє.
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17.05.2022 23:54 Відповісти
Этот Живицкий тут неделю назад рассказывал о своей супер-гениальной идее создания в Сумской области военно-научного кластера... Хотелось бы спросить : когда он укрепит государственную границу с Рашкой, "промацает" расисян и перестанет пиарится и гнать пургу?
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17.05.2022 23:57 Відповісти
В чому "пурга"? І що не так зараз з державним кордоном на Сумщині?
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18.05.2022 08:26 Відповісти
Тримайте защиту України і тихенько їх щупайте, а не вас
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17.05.2022 23:58 Відповісти
хай краще не лізуть, бо ТРО зара злюще, саме помацає хто попадеться під гарячу руку
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18.05.2022 00:04 Відповісти
Там не только ТРО. А пытаться отвлечь как можно больше сил ЗСУ они будут и дальше. Нашим нужно и самим почаще "щупать" их за бордюром.
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18.05.2022 00:07 Відповісти
Там танцюра ще не запровадив штрафи за вогонь у відповвдь?
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18.05.2022 00:14 Відповісти
що ти прохрюкало?
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18.05.2022 07:29 Відповісти
ну помацае- то й що? кардинально это ничего не изменит!
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18.05.2022 00:17 Відповісти
Вгадайте в якому місці мацають нашу оборону. Там де траса на Москву. Пора вже нарешті руйнувати шляхи що йдуть до кордону. Щоб знову колони не зайшли. Тільки пішки.
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18.05.2022 00:21 Відповісти
Це не на щастя , це нещастя , якщо вони під потужним прикриттям артилерії , а у відповідь лише перестрілка .
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18.05.2022 00:57 Відповісти
"Оні готовят пушку... Хм... Зачєм?.. Оні будут стрєлять!" (с) Капітан Смоллєт Очевидність Живицький
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18.05.2022 01:38 Відповісти
Цікаво,. наші давали відповідь?))ім це дозволено? Щось змінилося після 14 ?
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18.05.2022 02:44 Відповісти
А вгадайте з 3 разів
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18.05.2022 07:47 Відповісти
Тепер, доки цей путлєровський режим(а краще всю москальську імперію як явище) не буде знищено - увесь кордон буде лінією зіткнення з постійними нашими жертвами, навіть якщо якесь "пєрєміріє" зелені підпишуть. Уся країна у прикордонних областях буде суцільною "зоною ООС". І не дай Боже, ці придурки з ОП ще й кордон відкриють, не ввівши візовий режим навіть. "Тамжинашилюді", "кококо" - не канає, хто захоче, ну дуже сильно надо туди - завжди зможе це зробити через 3-і країни(Туреччина, країни Балтії тощо) - а кордон повинен стати, коли вже нам з ними бути сусідами ще, неприступним рубіжем оборони, без КПП, і крапка!
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18.05.2022 07:49 Відповісти
Вже давно прийшов час промацати кацапів на їх території, тим більш є далекобійна артилерія.
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18.05.2022 09:13 Відповісти
 
 