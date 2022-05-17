Росіяни намагаються "промацати" нашу оборону на кордоні, - голова Сумської ОВА Живицький
Розвідка боєм, яку росіяни сьогодні провели на ділянці кордону в Сумській області, показує, що ворог намагається випробувати нашу обороноздатність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Укрінформ.
"На цей час ситуація стабільна. Той бій, який був на кордоні з фашистською росією, вже завершився. Сьогодні вони працювали під потужним прикриттям артилерії, це були артобстріли, обстріли з мінометів, гранатометів, перестрілки зі стрілецької зброї. На щастя, у нас усі живі, але це вже такі неприємні дзвіночки, бо вони ведуть розвідку боєм. І ми розуміємо, що вони намагаються якось промацати нашу обороноздатність і точково прорвати кордон", - сказав очільник ОВА.
За його словами, це була вже друга спроба росіян прорвати кордон з Україною на Сумщині. Перша сталася вчора: була спроба заходу ДРГ на нашу територію, були бої з втратами з нашого боку. Загалом ворог намагається дестабілізувати ситуацію вздовж усього кордону.
Сьогодні росіяни також ударили по Охтирській громаді п'ятьма крилатими ракетами. Серйозно пошкоджено школу, дитсадок, приватні будинки, церкву, магазини, офісні приміщення. А Білопільську громаду обстріляли із самохідних артустановок.
Живицький також розповів, що росіяни укріплюють свій кордон, остерігаючись можливого контрнаступу з нашого боку.
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