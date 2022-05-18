Російські окупанти впродовж дня жодного разу не обстрілювали Харків, водночас вдарили по області, поранено 73-річного чоловіка, - ОВА

17 травня російські окупанти жодного разу не обстрілювали Харків, натоміть під обстріл потрапило селище Печеніги.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Харкові не було жодного обстрілу. Все це дякуючи героїзму наших захисників, які відігнали російських окупантів. Однак агресор все ще обстрілює мирне населення області.



Сьогодні під ударом опинилося селище Печеніги, Чугуївського району. 73-річний чоловік отримав легкі поранення", - йдеться в повідомленні.

Водночас, додав Синєгубов, на території області тривають бойові дії. Окупанти на Харківському напрямку зосереджені на обороні захоплених територій.

"У районі населеного пункту Довгеньке, Ізюмському району, загарбники намагалися вести активні дії, але, зазнавши втрат, відступили", - додав очільник ОВА.

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