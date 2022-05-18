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На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

запоріжжя

Російські окупанти готують фортифікаційні споруди для переходу до оборони в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "У Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

При цьому загарбники, відповідно до телефонних перехоплень, здійснених СБУ, заздрять, що в українців, які захищають Запорізьку область, є "Байрактари", а також із жахом очікують на нові постачання іноземної зброї Збройним силам України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область , проте ЗСУ вже опановують озброєння, надане в рамках ленд-лізу

У ОВА підкреслили, що "У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог не вів активних бойових дій на Запорізькому напрямку, - ОВА

Автор: 

оборона (4856) Запорізька область (3787)


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Топ коментарі
+9
З новим озброєнням ЗСУ до піZди їхні окопи та оборона - тільки постійний рух врятує. Бажано аж до самого моря.
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18.05.2022 01:41 Відповісти
+7
Я вважаю треба їбашити ту техніку теж. По іншому ніяк.
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18.05.2022 01:51 Відповісти
+6
Ну пускай копают, потом останки только присыпать нужно будет
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18.05.2022 01:50 Відповісти
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З новим озброєнням ЗСУ до піZди їхні окопи та оборона - тільки постійний рух врятує. Бажано аж до самого моря.
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18.05.2022 01:41 Відповісти
Они технику как правило размещают в жилом секторе.
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18.05.2022 01:43 Відповісти
Я вважаю треба їбашити ту техніку теж. По іншому ніяк.
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18.05.2022 01:51 Відповісти
Ну пускай копают, потом останки только присыпать нужно будет
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18.05.2022 01:50 Відповісти
якось їх там радувати 155-ми подарунками або ще чимось,
щоб не надто там здійснювали роботи
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18.05.2022 02:09 Відповісти
Как это не печально, но до конца года придется выдавливать рашистов. У путлера пушечного мяса в избытке, ему их не жалко...
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18.05.2022 02:09 Відповісти
Треба щось робити на ростові. Та і ще десь. Інакше ніяк.
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18.05.2022 02:32 Відповісти
Союзники не разрешают активных действий в кацапии, да и наш "смелый" президент не решится...
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18.05.2022 02:55 Відповісти
У Украины нет союзников,она союз не с кем не заключала
Они наоборот говорят имеет право всё освобождать и уничтожат военную технику на территории Катяхостана.
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18.05.2022 05:45 Відповісти
Напротив, Британия заявила, что одобряет такое
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18.05.2022 08:57 Відповісти
Тобто,,жизнь налажіваєцца? можна вже після зелених коридорів КПВВ собладнати,а там і шаттли запустимо?
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18.05.2022 02:53 Відповісти
і головне усе розминувати....
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18.05.2022 07:37 Відповісти
Треба їб@шити чорноморський флот і аеродроми в Криму. Інавше ніяк.
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18.05.2022 03:54 Відповісти
 
 