На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

Російські окупанти готують фортифікаційні споруди для переходу до оборони в Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Запорізька ОВА.

У повідомленні зазначається: "У Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

При цьому загарбники, відповідно до телефонних перехоплень, здійснених СБУ, заздрять, що в українців, які захищають Запорізьку область, є "Байрактари", а також із жахом очікують на нові постачання іноземної зброї Збройним силам України".

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У ОВА підкреслили, що "У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній".

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