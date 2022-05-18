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У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС, - Макрон

макрон,зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що заявка України на членство в ЄС буде розглянута на засіданні Євроради у червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на Єлисейський палац за підсумками розмови Макрона та Зеленського

Крім того, Макрон розпитав Зеленського про ситуацію у Маріуполі, доки триває евакуація людей з заводу "Азовсталь", та про потреби України і, як зазначається, "підтвердив свою повну рішучість реагувати на всі прохання про підтримку, висловлені Україною, зокрема щодо оборонної техніки, палива, гуманітарної допомоги, економічної та фінансової підтримки, а також боротися з безкарністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорили розгляд нашої заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, - Зеленський провів переговори з Макроном

Макрон підтвердив, що Франція продовжуватиме постачати зброю і це постачання збільшуватиметься найближчими тижнями, так само, як і постачання гуманітарної допомоги.

Президенти також обговорили гарантії безпеки, які Париж може надати Києву, щоб забезпечити дотримання суверенітету та територіальної цілісності України, та можливі шляхи вирішення проблеми експорту українського зерна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон пообіцяв Зеленському збільшити поставки зброї та гуманітарного обладнання

Автор: 

Євросоюз (13787) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+5
Буба в дипломатии не понимает, где его место, как дипломата, и ничему не учится, а ведет себя как мальчик в детсадике, у которого отняли его любимую машинку. Дипломатия - это не склоки в 95 квартале. Вот такое мнение высказал один уважаемый блогер. Лично я поддерживаю, что он сказал о Штайнмайере и что о Штольце прокукарекал наш посол в ФРГ на моем уровне диванного експерта. Поддерживаю на 100% также его высказывание о Макароне, который хочет сохранить не побитой морду лица фюрера репоедов *****. Но это публичный наезд на главы ведущих политиков ЕС, ***** ему стоя аплодирует за это. Такие вопросы, по словам этого блогера решаются на уровне дипломатов, кулуарно и тихо. В итоге после таких публичных наездов найвелычнишого немцы обиделись и не дают нам ни танки, ни средства ПВО. А как отреагирует на это Макарон, мы еще увидим. Буба создает проблемы для страны на ровном месте и теряет мощнейших союзников.
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18.05.2022 07:38 Відповісти
+2
Макрончик,не підведи,будь ласка,бо тебе так часто хилитає щось від вітру!Будь послідовним,Україні допоможи,а рашку на х ......пошли!)
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18.05.2022 02:03 Відповісти
+1
поживи хоч трошки, хоча би тут, на форумі цензора - тоді будеш мати право замовляти, куди тобі хочеться.
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18.05.2022 09:29 Відповісти
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Макрончик,не підведи,будь ласка,бо тебе так часто хилитає щось від вітру!Будь послідовним,Україні допоможи,а рашку на х ......пошли!)
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18.05.2022 02:03 Відповісти
Буба в дипломатии не понимает, где его место, как дипломата, и ничему не учится, а ведет себя как мальчик в детсадике, у которого отняли его любимую машинку. Дипломатия - это не склоки в 95 квартале. Вот такое мнение высказал один уважаемый блогер. Лично я поддерживаю, что он сказал о Штайнмайере и что о Штольце прокукарекал наш посол в ФРГ на моем уровне диванного експерта. Поддерживаю на 100% также его высказывание о Макароне, который хочет сохранить не побитой морду лица фюрера репоедов *****. Но это публичный наезд на главы ведущих политиков ЕС, ***** ему стоя аплодирует за это. Такие вопросы, по словам этого блогера решаются на уровне дипломатов, кулуарно и тихо. В итоге после таких публичных наездов найвелычнишого немцы обиделись и не дают нам ни танки, ни средства ПВО. А как отреагирует на это Макарон, мы еще увидим. Буба создает проблемы для страны на ровном месте и теряет мощнейших союзников.
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18.05.2022 07:38 Відповісти
після чергового звінка путлеру -чи до звінка??
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18.05.2022 05:15 Відповісти
Без-на-дій-но ... .
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18.05.2022 06:17 Відповісти
Кто как, я лично не хочу в Евросоюз. Я хочу, чтоб Украина была независима, я хочу европейское образование, суды, полицию, медицину в Украине. Я не понимаю зачем лезть туда куда не пускают. Британия вышла и развивается, какого хера лезть туда и быть зависимым? Ааа уже шось подписали, землю видать и недра? Понимаю
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18.05.2022 09:21 Відповісти
поживи хоч трошки, хоча би тут, на форумі цензора - тоді будеш мати право замовляти, куди тобі хочеться.
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18.05.2022 09:29 Відповісти
"землю видать и недра"------Варнавин! землю и недра насилуют в Украине сосем не Европа, а тот, кто тебе, боту серущ=му, платит 30 гривенников за твою ложь
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18.05.2022 09:41 Відповісти
Коли щось торкається війни, то Франції краще помовчати, щоби їй зайвий раз не нагадували про Другу світову війну.
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18.05.2022 10:02 Відповісти
Евросоюз это хорошо, но где гарантия, что мы будем жить хотя бы как Польша, а не как Румыния и Болгария？
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18.05.2022 10:27 Відповісти
Шо Макарону, шо зе, шо *******....одинаковий прОцент довіри.
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18.05.2022 13:33 Відповісти
Як Вова косив від повєсток в армію -

https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM https://www.youtube.com/watch?v=FzFQIQek-GM
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18.05.2022 14:17 Відповісти
Так этот же Микрон на прошлой неделе вещал что для Украины надо найти другую формулу сближения с Европой , а не членство ЕС
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18.05.2022 14:42 Відповісти
 
 