На Південному напрямку знищено 130 окупантів та 26 одиниць бронетехніки, підірвано 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо російського вторгнення на 17 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжується ведення бойових дій. Ворог як і раніше позбавлений можливості просування вперед, облаштовує свої позиці, намагаючись закріпитися, переходить до оборони. Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії.

У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

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В районі П’ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

Агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв знешкоджено фахівцями Служби безпеки України. Встановлено, що агентурна група з 5 місцевих жителів була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил.

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Корабельне угруповання військово-морських сил ворога – в готовності до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською Молдовською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають".

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