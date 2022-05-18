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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Південному напрямку знищено 130 окупантів та 26 одиниць бронетехніки, підірвано 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

танк

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо російського вторгнення на 17 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжується ведення бойових дій. Ворог як і раніше позбавлений можливості просування вперед, облаштовує свої позиці, намагаючись закріпитися, переходить до оборони. Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії.

У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено110 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південному напрямку 16 травня знищено 29 окупантів, ЗРК "Стріла", 1 танк, - ОК "Південь"

В районі П’ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

Агентурну мережу рф, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв знешкоджено фахівцями Служби безпеки України. Встановлено, що агентурна група з 5 місцевих жителів була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Висока ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

Корабельне угруповання військово-морських сил ворога – в готовності до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

 На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською Молдовською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі зафіксовано 2 влучання крилатих ракет рашистів у міст через Дністровський лиман на Одещині, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2308) Одеська область (3356) Херсонська область (5950)


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Топ коментарі
+16
Як на мене непогано.
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18.05.2022 02:43 Відповісти
+1
Украине нужно убедить НАТО вступить в войну на стороне Украины!
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18.05.2022 02:43 Відповісти
+1
🔴⚫ **@ть-колотить! Давить рашистов! 🔴⚫
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18.05.2022 06:13 Відповісти
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Як на мене непогано.
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18.05.2022 02:43 Відповісти
Прелестно, прелестно, так держать! )
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18.05.2022 09:44 Відповісти
Украине нужно убедить НАТО вступить в войну на стороне Украины!
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18.05.2022 02:43 Відповісти
Всему свое время.
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18.05.2022 02:47 Відповісти
Ніхто за нас не буде воювати, розслабтесь
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18.05.2022 10:54 Відповісти
Республиканец Нью Йорка Борис Пинкус говорит, что войска США скоро войдут в Украину. Хотя Байден говорит - никогда. Кому верить? Наверное никому, правда где-то посередине...
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18.05.2022 03:51 Відповісти
Пінкус - трампіст. Не вір йому
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18.05.2022 08:22 Відповісти
Они и во время Корейской войны так говорили, ультиматийно, но потом активно вступили в войну и отвоевали сегодняшнюю Южную Корею, которая сейчас является одной из самых высокоразвитых стран мира!
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18.05.2022 09:50 Відповісти
🔴⚫ **@ть-колотить! Давить рашистов! 🔴⚫
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18.05.2022 06:13 Відповісти
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18.05.2022 10:30 Відповісти

кацапская пропаганда заявила об уничтоженных гаубицах M777A2 в Подгорном, Донецкой области, с помощью дронов-камикадзе "Куб".
И опубликовали видео, где дрон промахивается.
Ни наши военные...ни техника не пострадали ))))

https://t.me/ukraine_ukrainy/2461 https://t.me/ukraine_ukrainy/2461

гавнопропагандоны хрЕновые и хренОвые ))))
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18.05.2022 13:18 Відповісти
 
 