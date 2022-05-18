США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України,- CNN
США та їхні європейські партнери разом опрацьовують маршрути експорту пшениці та кукурудзи з України. З метою їхнього подальшого безпечного постачання на світові ринки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
За даними джерел телеканалу, влада Сполучених Штатів і країн Європи розглядає для цих цілей широкий спектр варіантів, у тому числі перевезення залізницею, морем і по повітрю.
Як вказали джерела, розробка цих сценаріїв здійснюється не озираючись на загрози Росії.
Повідомляється, що це питання буде одним з головних на порядку запланованих на 18 і 19 травня міністерських дискусій в Нью-Йорку за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Як заявило одне з джерел каналу, до укладення будь-якої угоди поки ще далеко.
"Існує безліч факторів, безліч речей, які можуть вплинути на хід даних дискусій", - сказав він.
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Посевная сорвана. Фермеры подрываются на минах.
Шри-Ланка - голод. Иран - уже голод. Цены 300%, народные волнения.
Европа - цены на продукты вверх, мука и подсолнечное масло лимитированы.
В таких условиях верх идиотизма вывозить своё продовольствие в надежде, что Европа зимой поможет. Оно им надо?