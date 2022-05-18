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США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України,- CNN

зерно

США та їхні європейські партнери разом опрацьовують маршрути експорту пшениці та кукурудзи з України. З метою їхнього подальшого безпечного постачання на світові ринки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

За даними джерел телеканалу, влада Сполучених Штатів і країн Європи розглядає для цих цілей широкий спектр варіантів, у тому числі перевезення залізницею, морем і по повітрю.

Як вказали джерела, розробка цих сценаріїв здійснюється не озираючись на загрози Росії.

Повідомляється, що це питання буде одним з головних на порядку запланованих на 18 і 19 травня міністерських дискусій в Нью-Йорку за участю держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як заявило одне з джерел каналу, до укладення будь-якої угоди поки ще далеко.

"Існує безліч факторів, безліч речей, які можуть вплинути на хід даних дискусій", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно

Автор: 

зерно (3142) експорт (4547)


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Топ коментарі
+7
Є в нас що їсти, ми виробляємо в багато раз більше чим споживаємо, діло в другому, чому те що нам життєво необхідно не зробили, а ми повинні? (нафтогазове ембарго).
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18.05.2022 03:51 Відповісти
+6
Ну і за це теж подяка, бачу народ не розуміє що ми продаємо зерно, а не даруємо і в умовах війни це реальна допомога для економіки, ще б допомогли вкрадене повернути ціни їм не було б
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18.05.2022 05:05 Відповісти
+3
А Украине будет что есть? К
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18.05.2022 03:10 Відповісти
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А ембарго вони спрацюють, чи нам на місяць 3-4 лярда допомоги, а росії 30?
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18.05.2022 03:00 Відповісти
А Украине будет что есть? К
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18.05.2022 03:10 Відповісти
Є в нас що їсти, ми виробляємо в багато раз більше чим споживаємо, діло в другому, чому те що нам життєво необхідно не зробили, а ми повинні? (нафтогазове ембарго).
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18.05.2022 03:51 Відповісти
Озимые в основном на полях войны и на оккупированной территории.
Посевная сорвана. Фермеры подрываются на минах.
Шри-Ланка - голод. Иран - уже голод. Цены 300%, народные волнения.
Европа - цены на продукты вверх, мука и подсолнечное масло лимитированы.
В таких условиях верх идиотизма вывозить своё продовольствие в надежде, что Европа зимой поможет. Оно им надо?
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18.05.2022 09:28 Відповісти
Ты уверен что это правильно,вывозить зерно во время войны?Ты уверен что Украине хватит зерна в следующем году чтобы прокормить свой народ?
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18.05.2022 16:22 Відповісти
Може пора згадати про систему конвоїв ? Річ , перевірена часом.
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18.05.2022 04:38 Відповісти
Ну і за це теж подяка, бачу народ не розуміє що ми продаємо зерно, а не даруємо і в умовах війни це реальна допомога для економіки, ще б допомогли вкрадене повернути ціни їм не було б
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18.05.2022 05:05 Відповісти
То не народ, в основному то боти. Вони ще не на роботі, зараз повилазять і почнуть завивати
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18.05.2022 08:10 Відповісти
Два американські есмінці, і Чорне море буде деблоковано, заодно усі *********** в кримнаші будеть з поносом ховатися по сортирах
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18.05.2022 09:19 Відповісти
Турция не пропустит. У них с Россией всё прекрасно, даже эмбарго не введено.
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18.05.2022 09:30 Відповісти
Я щось не розумію, навіщо нам експортувати зерно? Чи ми готуємо ремейк 1933 року? В мене від голоду тоді загинула купа родичів. Це не жарт.
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18.05.2022 09:24 Відповісти
Наверное кому-то деньги нужны, нет?
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14.09.2022 08:33 Відповісти
Не мародёры мавзолейные скомуниздили майже мильон тонн...зернятка...мабуть на рабZee крах Вампирии по полному тарифу... крысы позорные..
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18.05.2022 09:27 Відповісти
Получается Украина кормит чуть ли не весь мир , а страна нищая, вот это парадокс. "Благодаря" войне узнаем много нового для себя.
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18.05.2022 09:35 Відповісти
РюZкий мир плещивого Хмыря кормит даже США и Канаду не говоря о блоке НАТО...кармильцы сраные...
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18.05.2022 09:42 Відповісти
а, что международное морское право уже не действует...? все дружно всрались от кацапских корыт...
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18.05.2022 10:16 Відповісти
 
 