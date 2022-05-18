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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

бербок

Президент РФ Путін свідомо використовує продовольство, насамперед зерно, як зброю проти світу, який засуджує його війну в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції після переговорів з главою МЗС Данії Єппе Кофодом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія веде "зернову війну", до того ж абсолютно свідомо: в надії, що можна роз’єднати спільноту, яка налічує 141 країну, котрі засудили цю війну, та підсилити невпевненість в інших регіонах світу", - зазначила Бербок.

Вона підкреслила важливість протидії російській пропаганді, фейковим новинам і наративам, які намагаються нав’язати світові думку про те, ніби причиною дефіциту зернових є санкції проти РФ. Потрібно показувати, що це зовсім не відповідає дійсності. Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у кремлі та змусити зупинити війну й продемонструвати неприйняття порушення міжнародного права, підкреслила політик.

Глава МЗС ФРН запевнила, що заможні держави підтримують усіма засобами країни усього світу перед загрозою негативних наслідків, таких як зростання цін на харчові продукти та енергоносії.

"За все це несе відповідальність один лише російський президент, який цілеспрямовано знищує в Україні елеватори, бомбить поля, руйнує шляхи постачання та свідомо блокує порти, з яких зерно експортується в інші країни; це – свідома воєнна стратегія для подальшої дестабілізації в усьому світі", - заявила міністерка.

Також читайте: США і Європа опрацьовують безпечні маршрути для експорту зерна з України,- CNN

Вона додала, що країни G7 наразі активно шукають альтернативні шляхи експорту українського врожаю, Це питання буде стояти на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку 18 травня, у якій візьме участь і Бербок. Захід робить кроки, щоб запобігти світовій продовольчій кризі, яку намагається влаштувати Путін.

Своєю чергою Кофод запевнив, що Європа працює "на всіх рівнях", аби розв'язати проблему блокування Росією українських портів. А також над тим, щоб допомогти країнам, що розвиваються.

Автор: 

зерно (3142) росія (66478) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+13
Нет что бы завести группировку флота сша и разблокировать порты , одни пустые слова, просто поставить ультиматум, или проходят гражданские суда или мы топим ваши русские консервы
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18.05.2022 06:52 Відповісти
+10
Хай шольц з макроном передзвонять ***** та ще побалакають.
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18.05.2022 06:52 Відповісти
+7
Боже, які заср-ці. Цікаво через скільки днів ці 'занепокоєні' здалися, якби на них напали? Вони, навіть розуміючи, що єдиний їх захист це героїчний спротив України, трусяться коли мова йде про літаки, про і іншу зброю, яка би різко змінила ситуацію в війні
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18.05.2022 07:35 Відповісти
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Нет что бы завести группировку флота сша и разблокировать порты , одни пустые слова, просто поставить ультиматум, или проходят гражданские суда или мы топим ваши русские консервы
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18.05.2022 06:52 Відповісти
Ты таксисит? Во тебя ты в Столтенберги записать!
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18.05.2022 08:42 Відповісти
Хай шольц з макроном передзвонять ***** та ще побалакають.
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18.05.2022 06:52 Відповісти
При ...урок! У тебя заклинило? Сколько месяцев ты еще собираешся это писать? И главное-кому?
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18.05.2022 08:44 Відповісти
Да замочите вы уже этого плешивогоХуйлапутина и всю его братву!чё нет нормального килера нанять.дайте мильярда 2 за его голову.Нестоит он и ломаного гроша плешивый, миллионов страждающих и тысячи убитых в том числе своих же ОРКОВ поРашских!не понемаю жителей поРаши!***** куча нефти куча газа леса и т.п. а живут как в бомжатне!ОАЭ!пля пустыня!***** родился ребёнок лямбда подогнали!тачки по ляму брошенные на улицах!фу путинХуйло!
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18.05.2022 07:03 Відповісти
Боже, які заср-ці. Цікаво через скільки днів ці 'занепокоєні' здалися, якби на них напали? Вони, навіть розуміючи, що єдиний їх захист це героїчний спротив України, трусяться коли мова йде про літаки, про і іншу зброю, яка би різко змінила ситуацію в війні
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18.05.2022 07:35 Відповісти
"Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у кремлі та змусити зупинити війну й продемонструвати неприйняття порушення міжнародного права" - неправильно!
Потрібно змусити ***** не просто зупинити війну, а примусити його забратись геть з окупованих територій - і не тільки України, а й Грузії та Молдови; а, можливо, і Японії.
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18.05.2022 08:29 Відповісти
***** оголошував маленьку "спецоперацію", а зараз веде війну з усім людством.
Як кажуть москалики: "конец немного предсказуем" ✌️😉
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18.05.2022 09:44 Відповісти
Думаю, що Лукашенко був би не проти пустити зерно через Біларусь до Литви, якщо б зняти санкції з Біларуськалія. Але московія напевне їм заборонить.
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18.05.2022 10:22 Відповісти
 
 