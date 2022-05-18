Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

Президент РФ Путін свідомо використовує продовольство, насамперед зерно, як зброю проти світу, який засуджує його війну в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції після переговорів з главою МЗС Данії Єппе Кофодом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія веде "зернову війну", до того ж абсолютно свідомо: в надії, що можна роз’єднати спільноту, яка налічує 141 країну, котрі засудили цю війну, та підсилити невпевненість в інших регіонах світу", - зазначила Бербок.

Вона підкреслила важливість протидії російській пропаганді, фейковим новинам і наративам, які намагаються нав’язати світові думку про те, ніби причиною дефіциту зернових є санкції проти РФ. Потрібно показувати, що це зовсім не відповідає дійсності. Санкції, введені не лише ЄС, G7, а й багатьма країнами, мають єдину мету - вдарити по центру ухвалення рішень у кремлі та змусити зупинити війну й продемонструвати неприйняття порушення міжнародного права, підкреслила політик.

Глава МЗС ФРН запевнила, що заможні держави підтримують усіма засобами країни усього світу перед загрозою негативних наслідків, таких як зростання цін на харчові продукти та енергоносії.

"За все це несе відповідальність один лише російський президент, який цілеспрямовано знищує в Україні елеватори, бомбить поля, руйнує шляхи постачання та свідомо блокує порти, з яких зерно експортується в інші країни; це – свідома воєнна стратегія для подальшої дестабілізації в усьому світі", - заявила міністерка.

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Вона додала, що країни G7 наразі активно шукають альтернативні шляхи експорту українського врожаю, Це питання буде стояти на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку 18 травня, у якій візьме участь і Бербок. Захід робить кроки, щоб запобігти світовій продовольчій кризі, яку намагається влаштувати Путін.

Своєю чергою Кофод запевнив, що Європа працює "на всіх рівнях", аби розв'язати проблему блокування Росією українських портів. А також над тим, щоб допомогти країнам, що розвиваються.