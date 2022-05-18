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Майже 200 тис. абонентів залишаються без газу унаслідок бойових дій в Україні

газ

Станом на 17 травня в Україні без газопостачання залишаються 196 тисяч абонентів через ведення бойових дій на території нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Без газопостачання залишаються 196 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці докладають максимальних зусиль, аби оперативно повернути газопостачання українцям. Зокрема, протягом 17 травня його відновлено для понад 10,7 тис. абонентів.

Як повідомлялось, станом на 17 травня в Україні залишаються знеструмленими 781 населений пункт, загалом близько 633,5 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 325,9 тис., Харківській - 73,2 тис., Луганській - 117,5 тис.

Також читайте: На Луганщині російські окупанти здійснюють несанкціонований відбір транзитного газу

Автор: 

газ (10526)


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фірташ в траурі??? вітренко плаче?
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18.05.2022 07:29 Відповісти
 
 