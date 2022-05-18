Ворог зосередив до 15 вертольотів на Луганщині для повітряної підтримки наступальних дій на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території України. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для чого на Луганщині зосереджено до 15 вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці.

"На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО