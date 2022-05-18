Ворог зосередив до 15 вертольотів на Луганщині для повітряної підтримки наступальних дій на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території України. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для чого на Луганщині зосереджено до 15 вертольотів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці.
"На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Garry Grant
показати весь коментар18.05.2022 07:55 Відповісти Посилання
+8 Яр Холодний
показати весь коментар18.05.2022 07:56 Відповісти Посилання
+7 John Mitchel #513286
показати весь коментар18.05.2022 08:00 Відповісти Посилання
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"Залізо" виробляється дуже швидко А от "начинку" цю готують чотири роки І витрачають на неї масу коштів Тому при збитті літального апарату у повітрі знищується не тільки він сам, але й навчений екіпаж! Казали мені вертольтчики ще при Союзі, що процент тих, хто вижив при збитті вертольотів, вищий, ніж при збитті літаків!
СЛАВА ЗСУ!!!
Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
Я розумію в цьому не менш як ти(без обід) а можливо і більше.....
І не важливо де ти знаходишся , в Польщі чи в Канаді..ціль одна ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ
Після Перемоги, я можу тобі тобі особисто написати в л/с , показати, обговорити..Хто Я ..де Я, і я думаю , що "гострота твоєї іронії" спаде на НУЛЬ.........
БЕЗ ОБІД)