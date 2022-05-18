УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10216 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 711 36

Ворог зосередив до 15 вертольотів на Луганщині для повітряної підтримки наступальних дій на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

рф,вертоліт

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на всій території України. Основні зусилля ворога зосереджені на прориві на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для чого на Луганщині зосереджено до 15 вертольотів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у фейсбуці.

"На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) вертоліт (885) Луганська область (4900)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
"Стингер" одобряет.
показати весь коментар
18.05.2022 07:55 Відповісти
+8
"Трембітарів" - на бойові позиції!
показати весь коментар
18.05.2022 07:56 Відповісти
+7
Кацапи, ваші "вертольотіки" нам по х**й

Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
показати весь коментар
18.05.2022 08:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Стингер" одобряет.
показати весь коментар
18.05.2022 07:55 Відповісти
Так ******* по ним точками или смерчами если знаете где они сосредоточены
показати весь коментар
18.05.2022 07:55 Відповісти
Розумієш - тут питання "спірне"! Можна і "Смерчами" "їбануть" - поки вони на землі! Однак тоді залишиться живою "начинка" вертольота - екіпаж Вони ж не весь час сидять в кабіні
"Залізо" виробляється дуже швидко А от "начинку" цю готують чотири роки І витрачають на неї масу коштів Тому при збитті літального апарату у повітрі знищується не тільки він сам, але й навчений екіпаж! Казали мені вертольтчики ще при Союзі, що процент тих, хто вижив при збитті вертольотів, вищий, ніж при збитті літаків!
показати весь коментар
18.05.2022 09:15 Відповісти
"очепятка" - частку "не" забув поставить при слові "вижив"
показати весь коментар
18.05.2022 09:20 Відповісти
СТУГНА--- ПРИГОТУВАТИСЯ!!!
СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
18.05.2022 07:56 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2022 09:32 Відповісти
"Трембітарів" - на бойові позиції!
показати весь коментар
18.05.2022 07:56 Відповісти
Не в тему, сьогодні подивився відео з дружиною твого друга, що підірвав себе разом з двома гнидами. Козарлюга, царство небесне.
показати весь коментар
18.05.2022 08:57 Відповісти
Кацапи, ваші "вертольотіки" нам по х**й

Тут уже хлопці один поперед одного думають: З чого вас у******** краще збити???, щоб був "перел"...
Тут і Стугна і СТІНГЕР і Ігла....одним словом
чекаємо "по Українські" !!!
показати весь коментар
18.05.2022 08:00 Відповісти
Тут, це де, в Польші? Ти знаєш, шо вертоліт дуже підступна і небезпечна техніка. Він з'являється раптово. Якщо ти не на пагорбі і без пзрк, то це досить стрьомно.
показати весь коментар
18.05.2022 08:07 Відповісти
Я не пишу про себе Хто Я і де Я.
Я розумію в цьому не менш як ти(без обід) а можливо і більше.....
І не важливо де ти знаходишся , в Польщі чи в Канаді..ціль одна ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ

Після Перемоги, я можу тобі тобі особисто написати в л/с , показати, обговорити..Хто Я ..де Я, і я думаю , що "гострота твоєї іронії" спаде на НУЛЬ.........
БЕЗ ОБІД)
показати весь коментар
18.05.2022 08:21 Відповісти
Все ок. Не ображайся теж. Я просто тут... Ти зрозумів, мабуть.
показати весь коментар
18.05.2022 08:32 Відповісти
Я тоже не говорю где я!флаг Италии высвечивается!у тебя Польши!потому что используем не важно где находясь зарегистрированные карточки других стран!и аккаунты изначально там!
показати весь коментар
18.05.2022 08:43 Відповісти
"Перуна" забув! "Гуральська трембіта" теж непогано "грає"!!! Не одному кацапу вже "прочитав відхідну молитву" по-католицькому обряду!
показати весь коментар
18.05.2022 09:18 Відповісти
Нет ненада, я на самолёты ставку сделал
показати весь коментар
18.05.2022 08:12 Відповісти
Чудові мішені для бандеротрембіт.
показати весь коментар
18.05.2022 08:18 Відповісти
Сегодня Луганщина, завтра опять Чернобаевка. Но результат будет один:
показати весь коментар
18.05.2022 08:18 Відповісти
Очі заплющені. Здох?
показати весь коментар
18.05.2022 08:21 Відповісти
Вони "ізначально отріцатєльно рождєниє"
показати весь коментар
18.05.2022 08:47 Відповісти
Прижмурен.
показати весь коментар
18.05.2022 09:52 Відповісти
То він "ху*ми" генерала обкладає мовчки! А очі заплющив, щоб той по очах не прочитав, ЩО САМЕ про нього битий орк думає!
показати весь коментар
18.05.2022 09:58 Відповісти
Гвинтокрил це класична й улюбленна ціль для "Стінгерів" -- чи не так ?!
показати весь коментар
18.05.2022 08:30 Відповісти
Таки да. В Афгане, до появления "Стингеров", оккупанты пировали, после просрались. Даже в аэропорту Кабула, ни один борт не ложился на курс без набора безопасной высоты и отстрела имитаторов целей с прикрывающих вздет вертолетов.
показати весь коментар
18.05.2022 08:57 Відповісти
Избавляются от металлолома с гнелым мясом!)
показати весь коментар
18.05.2022 08:39 Відповісти
15 вертолетов ? Похоже что вертушки у орков заканчиваются. В конце феврале их вертолеты над городами Украины "стаями" летали ... . Слава ВСУ!!!
показати весь коментар
18.05.2022 08:48 Відповісти
Де стінгери на які була надія, чому вони літають, а їх не валять зі стінгерів?
показати весь коментар
18.05.2022 08:49 Відповісти
Як це не валять? А більше сотні їхніх вертольотів самі впали, чи що?
показати весь коментар
18.05.2022 09:03 Відповісти
Чекають вашого наказу , пане фельдмаршал.
показати весь коментар
18.05.2022 09:25 Відповісти
Так збивайте, зброї дочорта і для чорта. Ракети летять, ці зкупчені. Перекиньте получене ППО від Києва і працюйте. Якщо нам не потрібно знати про Маріуполь, то про 15 майбутніх гробів орків і подавно. Пишіть, коли уже буде збито.
показати весь коментар
18.05.2022 08:58 Відповісти
Та там не 15! Якщо Ка-52 - то екіпаж - двоє Мі-24 - троє плюс п"ятеро десантників Про Мі-28 - не знаю
показати весь коментар
18.05.2022 09:23 Відповісти
А в перші дні літали по сорок штук... а тепер 15 - це вже зосередив...
показати весь коментар
18.05.2022 09:12 Відповісти
Як головний бункерньій ботокс ху@лостана керує сєкрєтньімі полкамі міліції ммм, якщо в нього вже немає рук?
показати весь коментар
18.05.2022 09:20 Відповісти
Харе сбивать с диванов. Возьмите в руки оружие. Идите сами попробуйте. А потом жуйте свои ...
показати весь коментар
18.05.2022 09:22 Відповісти
15 стингеров радостно ждут встречи
показати весь коментар
18.05.2022 10:48 Відповісти
 
 