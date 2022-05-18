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Новини Війна
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Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, понад 424 - поранено, - Офіс генпрокурора

діти

Понад 653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 424 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора інформують, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 141, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

17 травня внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в м. Бахмут Донецької області тяжко травмована 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 423 - поранено, - Офіс генпрокурора

Автор: 

армія рф (18060) діти (5185) смерть (6789) вбивство (3125) воєнні злочини (1894) Офіс Генпрокурора (3308)


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Лише за це москальню слід розтерти на порох та розвіяти по вітру !!!!
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18.05.2022 08:54 Відповісти
а ніхто не чув що війна закінчилася???????????????
підеромажори повернулись з буковелі,влазять на машинах в військові колони,
бо вони кудись спішать... ЗСУ можуть почекати.
азс з місцевими владами придумали талони на пальне щоб продавати їх з під поли
а війсьськових не заправляють бо вони хочуть платити свої кровні але по реальній вартості.
так що пора давити перших та стріляти других
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18.05.2022 09:02 Відповісти
Бєнядіктова знає скільки дітей загинуло в Маріуполі?
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18.05.2022 09:16 Відповісти
Цю цифру можно множити на 1000, це по перше, друге цю цифру можно множити на 2 а то й 3000 яких орки вивезли, яких чекає найжахливіше не життя, а рабське, жахливе, існування з тих дітей 90% московити повільно закатують.
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18.05.2022 09:17 Відповісти
Країна, люба країна, у якої влада підтримує ворога(приховано) приречена на поразку, або значне винищення етнонації, патріотів, щоб легше було іншу мовчазну частину повернути в москальське рабство, п'ята колона, в супереч бажання нації, продовжує приховано підтримувати ворога, - це моя особиста думка.
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18.05.2022 09:24 Відповісти
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18.05.2022 10:11 Відповісти
 
 