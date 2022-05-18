Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, понад 424 - поранено, - Офіс генпрокурора

Понад 653 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинуло та понад 424 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

В Офісі генпрокурора інформують, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 141, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

17 травня внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в м. Бахмут Донецької області тяжко травмована 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1772 заклади освіти. При цьому 161 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 229 дітей, 423 - поранено, - Офіс генпрокурора