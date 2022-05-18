У магазинах Мелітополя російські продукти з космічними цінами, а окупанти "збирають" з підприємців 30% прибутку
За інформацією Запорізької ОВА переважна більшість підприємств та магазинів тимчасово окупованого Мелітополя не працюють, а ті що продовжують роботу вимушені слідувати вказівкам росіян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
"Мешканці Мелітополя повідомляють, що більшість магазинів і підприємств у місті не працюють. В тих магазинах, які продовжують свою роботу, продукти російські, а ціни космічні. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах. Гуманітарної допомоги практично немає", - йдеться у повідомленні.
У ОВА зазначають, що підприємства Мелітополя змушені віддавати 30 % прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають.
"Мелітопольці перебувають у постійному стресі, на вулицях порожньо. Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять "Гради", - додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
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Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
Отакі підприємці в Мелітополі успішні - є прибутки?
Прибуток, це коли вдається не тільки "сводить конци с концамі", - "дебіт з кредитом" - але і "работать сєбє в плюс"- отримувати прибуток.
Однак ті 30% прибутку для окупанта підприємці напевно перекладують на мелітопольців ?