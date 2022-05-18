УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9182 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 402 12

У магазинах Мелітополя російські продукти з космічними цінами, а окупанти "збирають" з підприємців 30% прибутку

мелітополь

За інформацією Запорізької ОВА переважна більшість підприємств та магазинів тимчасово окупованого Мелітополя не працюють, а ті що продовжують роботу вимушені слідувати вказівкам росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Мешканці Мелітополя повідомляють, що більшість магазинів і підприємств у місті не працюють. В тих магазинах, які продовжують свою роботу, продукти російські, а ціни космічні. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах. Гуманітарної допомоги практично немає", - йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що підприємства Мелітополя змушені віддавати 30 % прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

"Мелітопольці перебувають у постійному стресі, на вулицях порожньо. Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять "Гради", - додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Мелітополь (773) окупація (6767) Запорізька область (3787)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
аж 30(тридцать!) процентов! ну не твари?! при Украине вобще наверно нихера не платили!
показати весь коментар
18.05.2022 09:45 Відповісти
+3
Если ФОП 3-я группа, то платили налогов в 2 раза меньше, чем оркам.
Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
показати весь коментар
18.05.2022 10:21 Відповісти
+1
А по космічним-це по яким???Хто з того краю- яка вартість основних продуктів і палива,було б цікаво порівняти.
показати весь коментар
18.05.2022 09:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А по космічним-це по яким???Хто з того краю- яка вартість основних продуктів і палива,було б цікаво порівняти.
показати весь коментар
18.05.2022 09:40 Відповісти
Туалетная бумага -15 гривен и дороже, колбаса молочка в районе 250 - 300 гривен. Помидоры -150. Конфеты от 250. Видела российские конфеты по 491 гривне за кг в магазине.Доширак вшивый стоит 20 гривен. Сейчас сыры, колбасы, кондитерка - это роскошь.
показати весь коментар
18.05.2022 10:19 Відповісти
аж 30(тридцать!) процентов! ну не твари?! при Украине вобще наверно нихера не платили!
показати весь коментар
18.05.2022 09:45 Відповісти
Так ти радієш, чи співчуваєш шо орки окупували?
показати весь коментар
18.05.2022 09:51 Відповісти
я констатую- висновок зроби сам...
показати весь коментар
18.05.2022 09:53 Відповісти
Если ФОП 3-я группа, то платили налогов в 2 раза меньше, чем оркам.
Если 1-я или 2-я группа, то в 5 раз меньше.
Тут же вопрос не в том "сколько платить", а в том, что альтернативы нет. Люди просто не готовы бросить все, что наживалось годами и уехать в "никуда". Вот и пытаются продолжать свой бизнес в условиях оккупации.
Все продукты из Крыма. На укр.машине за ними не поедешь - высокий риск остаться и без продуктов и без машины. А крымские (на рос.номерах) не хотят возить в Херсон и тем более в Мелитополь. Те, кто соглашается выставляют ломовые цены за логистику. Отсюда и цены дикие.
показати весь коментар
18.05.2022 10:21 Відповісти
Крот завали ***** і йди за російським кораблем🖕🖕🖕
показати весь коментар
18.05.2022 12:38 Відповісти
колобранти працюють на окупантів -- деж вони гривню беруть ?
показати весь коментар
18.05.2022 10:17 Відповісти
сепарня будет платить оккупанту любые проценты, это же не в украинский бюджет, чтобы вооружаться
показати весь коментар
18.05.2022 10:19 Відповісти
получилось как получилось - не будешь кормить свою Армию, вынужнен кормить чужую .уходили от налогов 30 лет,никак за воровством в НАТО некогда было вступить- ну вот пуйло и напало ...
показати весь коментар
18.05.2022 10:36 Відповісти
...окупанти "збирають" з підприємців 30% прибутку?

Отакі підприємці в Мелітополі успішні - є прибутки?

Прибуток, це коли вдається не тільки "сводить конци с концамі", - "дебіт з кредитом" - але і "работать сєбє в плюс"- отримувати прибуток.

Однак ті 30% прибутку для окупанта підприємці напевно перекладують на мелітопольців ?
показати весь коментар
18.05.2022 11:03 Відповісти
Из прочитанного я понял,что эти новости предназначены для западной и центральной Украины.
показати весь коментар
20.05.2022 09:04 Відповісти
 
 