У магазинах Мелітополя російські продукти з космічними цінами, а окупанти "збирають" з підприємців 30% прибутку

За інформацією Запорізької ОВА переважна більшість підприємств та магазинів тимчасово окупованого Мелітополя не працюють, а ті що продовжують роботу вимушені слідувати вказівкам росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

"Мешканці Мелітополя повідомляють, що більшість магазинів і підприємств у місті не працюють. В тих магазинах, які продовжують свою роботу, продукти російські, а ціни космічні. Особливо важка ситуація з продуктами у навколишніх селах. Гуманітарної допомоги практично немає", - йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що підприємства Мелітополя змушені віддавати 30 % прибутку окупантам, в іншому випадку їх закривають.

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"Мелітопольці перебувають у постійному стресі, на вулицях порожньо. Бази відпочинку, які розташовані у Кирилівці, цього року не працюватимуть. На березі моря багато мін, а на території баз відпочинку стоять "Гради", - додали у Запорізькій обласній військовій адміністрації.