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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Захисники Маріуполя зірвали плани РФ швидко взяти місто та завдали значних втрат окупантам, - розвідка Великої Британії

азовсталь

Українські сили, які понад 10 тижнів перебували в оточеному Маріуполі, завдали великих втрат російським загарбникам під час оборони міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твіттері.

"Попри те, що російські сили оточували Маріуполь більше ніж десять тижнів, стійкий опір українців відтермінував отримання росіянами повного контролю над містом. Це зірвало їхні ранні спроби захопити ключове місто та завдало великих людських втрат в російських військах", - заявили у відомстві.

Зазначається, що намагаючись подолати український опір, Росія значною мірою використовувала "допоміжний персонал", до яких входили кілька тисяч "кадирівців", які були зосереджені переважно на Маріупольському та Луганському напрямках.

"Бойове розгортання такого різнорідного персоналу демонструє значні проблеми Росії з її ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє роз’єднанню командування, що продовжує перешкоджати проведенням операцій Росією", - зазначили у відомстві.

Читайте: У Міноборони РФ заявили, що з "Азовсталі" вивезли 265 українських бійців, у тому числі 51 важкопораненого

Автор: 

армія рф (18060) Велика Британія (5687) Маріуполь (3254) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+26
Таня Чорновол, що воює , отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року.
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18.05.2022 09:17 Відповісти
+14
такими темпами недалек тот день, когда она получит повестку за уничтожение расейского военного имущества в 2022г
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18.05.2022 09:20 Відповісти
+13
Ну все. Відмазка у про@бавших вторгнення з Криму шикарна. Адже ціле Міністерство оборони Великобританії цитує методичку з ОП.
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18.05.2022 09:16 Відповісти
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Ну все. Відмазка у про@бавших вторгнення з Криму шикарна. Адже ціле Міністерство оборони Великобританії цитує методичку з ОП.
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18.05.2022 09:16 Відповісти
Та куди якійсь там британській розвідці до місцевих диванних зрадофілів
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18.05.2022 09:48 Відповісти
ти -кацапський прихвостень а ну закрий пащеку нікчема.Оце і біда україни що таке бидло брехливе як ти і вважає і інших за бидло ..герой херов.от через таких грязних експертів і біда в україні
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18.05.2022 10:03 Відповісти
Ти так смішно квокчеш, продовжуй
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18.05.2022 11:26 Відповісти
Таня Чорновол, що воює , отримує повістки в суд. А в цей час її розрахунок зі Стугни мінусує черговий десяток російської техніки. Щось не так у нашій Україні… P.S. Повістка в суд за справу Майдану 2014 року.
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18.05.2022 09:17 Відповісти
такими темпами недалек тот день, когда она получит повестку за уничтожение расейского военного имущества в 2022г
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18.05.2022 09:20 Відповісти
Такі, як Тетяна, не дають підкацапникам при владі лягти під ху*ла.
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18.05.2022 09:21 Відповісти
ЗЕ ************. Невже не ясно?
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18.05.2022 09:24 Відповісти
Повістка в суд Татьяні Чорновіл ще раз підкреслює, що до влади прийшли "регіонали", слуги Януковича, надівши тимчасово зелену одежу. Ті, що боролися з Майданом, продовжують переслідувати майданівців в догоду ворогу, це такі як татаров, демченко, подоляк,портнов,єлдак, виключно всі призначенці ДБР, керівниками якого призначили бувшого адвоката Януковича, якого звинувачували в розстрілі Майдану. А загаджувати мізки дітям і молоді в школах призначили міністром праву руку табачника - шкарлета. Бачите, як патріот Володя окружив себе патріотами даумбаса. Скажи хто твої друзяки, я скажу хто ти. А прикидатися своїм і на відосіках говорити ніби праваильні речі перекреслює реальність, його дії.
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18.05.2022 09:34 Відповісти
То нехай приїздить під суд зі стугною, натяк буде дуже наглядовий.
Хочу, якщо з тієї стугни поцілити в татарова - справа закриється миттєво.
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18.05.2022 09:37 Відповісти
Тане щось а вибір 73 - ма телевізору головного мозку.Як хтось цього ще не розуміє?
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18.05.2022 09:45 Відповісти
Суддя з прокуром хочуть, щоб вона разом зі Стугною і побратимами прийщла?
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18.05.2022 09:51 Відповісти
можливо і чорновол зараз герой.....а як бути з тою чорновол яка з пашинським деребанила військовий бюджет? в 14-15 рік розкрадання яценюков -пашинськім -і компанією 400млрд рефінансу призвело до зростання курсу з 12 до 30 ? вот за це потрібно цю мерзоту притягти.а те що вона зараз герой це інше.
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18.05.2022 10:10 Відповісти
Обвалив гривню не Пашинський , а приятелька президента в Нацбанку.(Гонтарева)
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18.05.2022 10:27 Відповісти
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18.05.2022 09:19 Відповісти
Будемо вдячні розвідці Британії за докладний аналіз що призвело до повного оточення Маріуполя....
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18.05.2022 09:20 Відповісти
Люська вже проаналізувала. Одним словом. Нецензурним. Розвідці Британії добавити нічого.
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18.05.2022 09:24 Відповісти
Людська під грім війни 300 брендів відкрила. Це гроші,цікаво звідки. Могли б просто викупити захисників Маріуполя, хоча б поранених. Кримських татар же викуповують
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18.05.2022 10:10 Відповісти
Про це казав і Білецький на РАНДЕВУ у Я.Соколової.
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18.05.2022 09:26 Відповісти
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18.05.2022 09:22 Відповісти
Я теж колись палив Ватру.
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18.05.2022 09:35 Відповісти
Розвідка Британії не робила розрахунків - скількі славні парні протримаються за тих самих умов?
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18.05.2022 09:23 Відповісти
Захисники Маріуполя зробили все, щоб захистити Україну від жахливої орди, залишили свої сім'ї, дітей і зробили все можливе і неможливе, затримавши біля себе десятки тисяч терористів, яким не дозволити йти і нищити інші міста....,а влада їх просто зрадила, влада ще і примудрилася заробити собі девіденти, що мол все контролювали... Брехуни і сцикуни, залишили один на один з ворогом, як колись спецпризначенця Журавля і навіть при здачі їх в полон ворогу повідомило кожне "зелене", що проведо спецоперацію по евакуації і головне ні сорому і совесті. Що московити виторгують за наших Героїв можна тільки здогадатися. Таким чином Володя може здати частину територій і сказати, бачите, я зберіг життя, але потрібно сходитися посередині. Або скаже, що територіями не торгує і виправдє свою зраду. Таке воно, звикло перекладати свою відповідальнісить на інших.
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18.05.2022 09:27 Відповісти
А кто на него взвалил ту ответственность? Пока нарид не признаёт свои ошибки ещё со времён Кравчука, жизни в стране не будет, сплошная ложь, коррупция, кумовство и как результат, бомбы на голову.
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18.05.2022 09:48 Відповісти
але його на шнурку ніхто не тянув.сам пішов...хіба може бородата бабушка підштовхувала....
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18.05.2022 10:14 Відповісти
Ніхто на нього нічого не валив і копняками в крісло не заганяв. Він сам вирішив балотуватись одягнувши маску Голобородька.
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18.05.2022 10:18 Відповісти
Героїзм одних це пройоб інших.
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18.05.2022 09:28 Відповісти
Теперь ,задача ,как вернуть их обратно, нужно сделать москалям, такое предложение от которого, они не смогут отказаться . Самое лучшее наловить кадыровцев
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18.05.2022 09:30 Відповісти
Кадирівці їм до фєні. ***** хоче показати пабєду над "нацистами", як вони предстануть перед Басманним судом.
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18.05.2022 09:38 Відповісти
там всё под контролем
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18.05.2022 09:31 Відповісти
Позор ЗЕвладе за здачу кацапам Азовцев
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18.05.2022 09:44 Відповісти
Ваша пропозиція? Краще було б, щоб захисники Маріуполя залишились назавжди під руїнами?
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18.05.2022 09:50 Відповісти
позиція була - надати маріупольцям-азовцям допомогу протягом 2 місяців, а не розповідати нам по телевізору за допомогою Люсі-Арестовича, що ми нічого зробити не можемо, і допомогти Азовцям, ну ось ніяк не можемо. *****. Хто хоче шукає можливість, хто не хоче - вигадує причини.
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18.05.2022 10:33 Відповісти
позиція була - надати маріупольцям-азовцям допомогу протягом 2 місяців, а не розповідати нам по телевізору за допомогою Люсі-Арестовича, що ми нічого зробити не можемо, і допомогти Азовцям, ну ось ніяк не можемо. Щуко. Хто хоче шукає можливість, хто не хоче - вигадує причини.
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18.05.2022 10:35 Відповісти
Вам ответили. А я спрошу. Почему всех Азовцев отправили к кацапам? Почему наша сторона не говорит сколько Азовцев на самом деле отправили к кацапам? Кто, кроме кацапов, контролирует транспортировку и размещение Азовцев? Куда именно их направили? Всё, что мы знаем, мы знаем со слов кацапов
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18.05.2022 12:00 Відповісти
По данних ЗСУ, Азовсталь наразі обстрілюють, про яку "евакуацію "можна говорити.
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18.05.2022 10:12 Відповісти
може там зараз кадирівці роліки у тік-ток знімають..
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18.05.2022 10:36 Відповісти
Анатолий Финский a079c1dc ,Ні краще було б , щоб ЗСУ підійшли на відстан 70км та допомогли артилерією
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18.05.2022 10:26 Відповісти
Поставити артилерію в голому степу? До такого навіть рашисти не завжди додумуються.
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18.05.2022 11:00 Відповісти
Да як завжди, робимо проблеми, а потім їх героїчно, здолаєм наприклад розмінування Ченгара залишені мост та тощо.
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18.05.2022 10:34 Відповісти
 
 