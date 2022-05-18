Захисники Маріуполя зірвали плани РФ швидко взяти місто та завдали значних втрат окупантам, - розвідка Великої Британії

Українські сили, які понад 10 тижнів перебували в оточеному Маріуполі, завдали великих втрат російським загарбникам під час оборони міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твіттері.

"Попри те, що російські сили оточували Маріуполь більше ніж десять тижнів, стійкий опір українців відтермінував отримання росіянами повного контролю над містом. Це зірвало їхні ранні спроби захопити ключове місто та завдало великих людських втрат в російських військах", - заявили у відомстві.

Зазначається, що намагаючись подолати український опір, Росія значною мірою використовувала "допоміжний персонал", до яких входили кілька тисяч "кадирівців", які були зосереджені переважно на Маріупольському та Луганському напрямках.

"Бойове розгортання такого різнорідного персоналу демонструє значні проблеми Росії з її ресурсами в Україні і, ймовірно, сприяє роз’єднанню командування, що продовжує перешкоджати проведенням операцій Росією", - зазначили у відомстві.

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