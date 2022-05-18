Ворог готується до фронтальних боїв на Запорізькому напрямку, а українські захисники опанували американські кулемети М240

Триває вісімдесят четверта доба героїчного спротиву української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові створюють стаціонарні позиції - опорники - що все більше нагадує лінію фронту з окопами. Таким чином ворог готується до фронтальних боїв. Противник зосереджений на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки та поповненні запасів провізії та амуніції. Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на лінії Пологи – Оріхів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформаційних зведень ДСНС України у Запорізькій області, внаслідок ворожого обстрілу в селі Преображенка Пологівського району горів дах житлового будинку та господарча споруда, а в Оріхові вогнем були охоплені дві господарчі споруди. Піротехніки ДСНС вилучили і знешкодили 27 кумулятивно-осколкових бойових елементів сучасного виробництва, а також граната Ф1 часів Другої світової війни за селом Новояковлівка Запорізького району. За селом Таврійське у полі було знищено три реактивні снаряди "Ураган" та 2 касетні боєприпаси. У селі Ясна Поляна Запорізького району групою розмінування знешкоджено реактивний снаряд 220 мм та реактивний снаряд 300 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

У Запорізькій бригаді територіальної оборони були проведені навчання із застосування американських кулеметів М240 у підрозділах.

"Кулемет показав себе дуже зручною, влучною зброєю, кулі потрапляють саме туди, куди задумав воїн. Дякуємо країнам-партнерам за підтримку", - додали у ОВА.