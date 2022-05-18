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Новини Війна
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Ворог готується до фронтальних боїв на Запорізькому напрямку, а українські захисники опанували американські кулемети М240

кулемет

Триває вісімдесят четверта доба героїчного спротиву української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку суттєвих змін не відбулося.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові створюють стаціонарні позиції - опорники - що все більше нагадує лінію фронту з окопами. Таким чином ворог готується до фронтальних боїв. Противник зосереджений на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки та поповненні запасів провізії та амуніції. Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на лінії Пологи – Оріхів", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформаційних зведень ДСНС України у Запорізькій області, внаслідок ворожого обстрілу в селі Преображенка Пологівського району горів дах житлового будинку та господарча споруда, а в Оріхові вогнем були охоплені дві господарчі споруди. Піротехніки ДСНС вилучили і знешкодили 27 кумулятивно-осколкових бойових елементів сучасного виробництва, а також граната Ф1 часів Другої світової війни за селом Новояковлівка Запорізького району. За селом Таврійське у полі було знищено три реактивні снаряди "Ураган" та 2 касетні боєприпаси. У селі Ясна Поляна Запорізького району групою розмінування знешкоджено реактивний снаряд 220 мм та реактивний снаряд 300 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території області ворог здійснює інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони, - Запорізька ОВА

У Запорізькій бригаді територіальної оборони були проведені навчання із застосування американських кулеметів М240 у підрозділах.

"Кулемет показав себе дуже зручною, влучною зброєю, кулі потрапляють саме туди, куди задумав воїн. Дякуємо країнам-партнерам за підтримку", - додали у ОВА.

обстріл (29575) Запорізька область (3787) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+10
УКРАИНА НЕЗАВИСИМАЯ И СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. НЕ ОДИН МЕТР НЕ ОТОЙДЕТ НИКОМУ.
КРЫМ И ДОНБАСС ЭТО УКРАИНА. ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ КОТОРАЯ БЫЛА ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА БУДЕТ ВСЯ УКРАИНСКОЙ. И НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ. УКРАИНА ЕДИНА ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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18.05.2022 09:56 Відповісти
+6
Про "фронтальні бої" та "кулемети" в одній темі, це натяк на тактику війни Жукова?
Коли Совок гнав сотні тисяч "солдат" на кулемети...
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18.05.2022 09:37 Відповісти
+4
це треба розуміти що чорні пластікові мішки вже привезли?
чи канави для погребіння вже викопали?
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18.05.2022 09:31 Відповісти
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це треба розуміти що чорні пластікові мішки вже привезли?
чи канави для погребіння вже викопали?
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18.05.2022 09:31 Відповісти
З мішками будуть проблеми - у Бердську згорів хімзавод з виробництва упаковки.
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18.05.2022 09:56 Відповісти
Про "фронтальні бої" та "кулемети" в одній темі, це натяк на тактику війни Жукова?
Коли Совок гнав сотні тисяч "солдат" на кулемети...
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18.05.2022 09:37 Відповісти
Як можна спаскудити МГ - це знають тільки американці
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18.05.2022 09:38 Відповісти
Кулемет M240 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. M240 machine gun) - американський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82 єдиний кулемет , модифікація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F бельгійського кулемету FN-MAG, який в свою чергу створений на основі американської автоматичної гвинтівки Браунінг M1918, шляхом модифікації її патронника під стрічкову подачу патронів. Від німецького кулемету MG 42 система стрічкового живлення.
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18.05.2022 10:04 Відповісти
При чому тут американці?Кулемет бельгійський.
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18.05.2022 10:32 Відповісти
Та ладно, я не спеціаліст. Мені казали, що М60 - то є недобра копія, і подумав, що ото є продовження
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18.05.2022 10:44 Відповісти
*та я не специалист*,*мне сказали*,* я думал* ,так завали своё .....рот и не хрюкай, э грейт спешиалист ин ол эриас
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18.05.2022 10:58 Відповісти
так само як ПМ це Вальтер ...
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18.05.2022 10:44 Відповісти
"Вы что не понимаете, что договорняк о сдаче территорий уже у пуйла на столе?" Нет, не понимаем, факты где..
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18.05.2022 10:08 Відповісти
Нічого він уже не здасть. Не у його повноваженні.
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18.05.2022 09:50 Відповісти
И я смотрю, засланный казачок какой-то, продающий за 18 руб свою совесть. Большинство совков такие..
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18.05.2022 10:17 Відповісти
УКРАИНА НЕЗАВИСИМАЯ И СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. НЕ ОДИН МЕТР НЕ ОТОЙДЕТ НИКОМУ.
КРЫМ И ДОНБАСС ЭТО УКРАИНА. ТЕРРИТОРИЯ УКРАИНЫ КОТОРАЯ БЫЛА ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА БУДЕТ ВСЯ УКРАИНСКОЙ. И НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ. УКРАИНА ЕДИНА ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА ВСУ!
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18.05.2022 09:56 Відповісти
рукожопі рашисти зуміли захопити 2/3 моєї рідної Запорізької області. дуже сподіваюся на наше ЗСУ. хлопці вся надія тільки на вас .вибивайте їх на **** уй звідусіль.
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18.05.2022 10:04 Відповісти
M240 Bravo Vs AR500 and plate carrier

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18.05.2022 10:05 Відповісти
овладели всё таки....))))
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18.05.2022 10:25 Відповісти
Ага, це ж тероборона, вважаєте що ***** би опанував?
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18.05.2022 11:09 Відповісти
Надеюсь, это не весь ленд-лиз?
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18.05.2022 11:22 Відповісти
 
 