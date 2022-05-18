Туреччина хоче засудження усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, - Bloomberg
В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на анонімні розмови із трьома високопоставленими турецькими урядовцями, пише Bloomberg.
Зокрема, Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями - як всередині Туреччини, так і в Сирії та Іраку.
Справа в тому, що хоча члени НАТО визнають терористами Робочу партію Курдистану, відношення до їх сирійського відділення YPG геть інше – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.
Саме тому Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише Робочу партію Курдистану, а й інші курдські організації.
Також Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія скасували обмеження на продаж озброєнь, які вони наклали в 2019 році у відповідь на вторгнення у Сирію.
Як зазначається, хоча обсяги торгівлі зброєю між Туреччиною та Фінляндією та Швецією є незначними, для Анкари це важливо, щоб вимагати зняття подібних обмежень з боку США.
Зокрема, Туреччина сподівається повернутися до угоди із США про закупівлю винищувачів F-35, від участі в якій її заборонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400.
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В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31
Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
Не треба тут з турків "спасітєлєй" робити. Якщо б вони не закрили протоку ,то їх би отсакціонували б так,що орки б тільки хрестилися та молилися що слава Богу не їх.
І не треба розказувати мені про Байрактар,спочатку дізнайтесь хто їх нам продавав і коли востаннє, а потім своїми ПадалЬяковськими пальчиками пишіть який ердогандон молодець.
И да, согласно уставу ООН курды имеют право на самоопределение, ибо являются коренным народом без государства.
А лідер Робітничої Курдської Партії яка виступає за незалежрість в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
Чем тебе Турция не устраивает жертва инцеста?
Туркам насрать на твои западные ценности. Где они? Три месяца, орки утюжат и истребляют украинцев. Твой запад шлёт старьё. Почему не устроит бесполётную зону над Украиной?
Свино-собака! Чем тебя не устраивает ИСЛАМ???
Прославився також благородством і гуманністю. Він дозволив усім бажаючим жителям оточеного Єрусалиму, а також самим хрестоносцям вийти з міста, сплативши при цьому певну суму.
Хрестоносці свого часу, коли захоплювали Єрусалим, влаштували там криваву різанину.
решает в Москве. А Курдистан расположен в четырёх странах .
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка