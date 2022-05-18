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Новини Війна
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Туреччина хоче засудження усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, - Bloomberg

курди

В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на анонімні розмови із трьома високопоставленими турецькими урядовцями, пише Bloomberg.

Зокрема, Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями - як всередині Туреччини, так і в Сирії та Іраку.

Справа в тому, що хоча члени НАТО визнають терористами Робочу партію Курдистану, відношення до їх сирійського відділення YPG геть інше – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.

Саме тому Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише Робочу партію Курдистану, а й інші курдські організації.

Також Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія скасували обмеження на продаж озброєнь, які вони наклали в 2019 році у відповідь на вторгнення у Сирію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Швеції та Фінляндії їдуть до Туреччини: Обговорюватимуть заявки на членство в НАТО

Як зазначається, хоча обсяги торгівлі зброєю між Туреччиною та Фінляндією та Швецією є незначними, для Анкари це важливо, щоб вимагати зняття подібних обмежень з боку США.

Зокрема, Туреччина сподівається повернутися до угоди із США про закупівлю винищувачів F-35, від участі в якій її заборонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400.

Автор: 

НАТО (6640) зброя (7567) Туреччина (3636) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757) Швеція (976) курди (37)


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Топ коментарі
+13
От плохого Шольца в подарок:

В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31

Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
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18.05.2022 10:06 Відповісти
+13
Летние курорты для рашистов и специальный самолёт выделила для перевозки рашистких жоп на курорты турции.
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18.05.2022 10:08 Відповісти
+12
Если бы Турция вовремя не закрыла Босфор, не пустив огромную группировку кораблей рф, югу Украины было бы очень больно, я, как житель юга, возможно и не попал под оккупацию и еще жив благодаря этому решению.
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18.05.2022 10:15 Відповісти
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І що ця зброя з'явитися може у орків? На двух стільцях не всидіти, один тарган уже попробував. Вето повинно бути обгрунтовано і доведено.
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18.05.2022 10:02 Відповісти
Хто чуй,фейк чи ні,про наказ ермака не використовувати байрактарі?
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18.05.2022 10:04 Відповісти
А Єрмак може видавати накази?
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18.05.2022 10:13 Відповісти
три роки видає накази і представляє Україну на міжнародному рівні ! ти де був на станції Вернадцького ?
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18.05.2022 10:24 Відповісти
не тільки віддавати накази, а й поступово продавати країну по чіткому пуцінському плану
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18.05.2022 10:57 Відповісти
От плохого Шольца в подарок:

В Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 протитанкових мін спрямованої дії DM22 та 3000 протиднищевих мін DM31

Шо там хорошая Турция в подарок прислала ?
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18.05.2022 10:06 Відповісти
Летние курорты для рашистов и специальный самолёт выделила для перевозки рашистких жоп на курорты турции.
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18.05.2022 10:08 Відповісти
Не бачу нічого поганого в тому, що гроші будуть перетікати з москальської економіки у турецьку в обмін на політати на літачку й повалятися на пляжі.
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18.05.2022 10:21 Відповісти
Плохое в этом есть - они должны чувствовать себя тем, кто они есть - мировыми изгоями, а не шастать по курортам.
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18.05.2022 12:04 Відповісти
що зробила Туреччина? Приготувала спеціальний літак для перевезення російських жоп на літні курорти Туреччини.
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18.05.2022 10:09 Відповісти
Если бы Турция вовремя не закрыла Босфор, не пустив огромную группировку кораблей рф, югу Украины было бы очень больно, я, как житель юга, возможно и не попал под оккупацию и еще жив благодаря этому решению.
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18.05.2022 10:15 Відповісти
закрив коли кацапи вже назбирали флот .
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18.05.2022 10:27 Відповісти
Не повністю. Наприклад - Туреччина не пустила у Чорне море 2 кацапські ракетні крейсери - сістершипи потопленої Москви - що суттєво ускладнило для РФ організацію ППО після втоплення Москви.
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18.05.2022 10:33 Відповісти
зате турки спасали моряків москви , а евакуації з Маріуполя не зробили .
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18.05.2022 10:56 Відповісти
Евакуація з Маріуполя це піар Ердогана, чи ви гадаєте, що піар це винахід одного Зелі ?
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18.05.2022 11:41 Відповісти
"Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави."
Не треба тут з турків "спасітєлєй" робити. Якщо б вони не закрили протоку ,то їх би отсакціонували б так,що орки б тільки хрестилися та молилися що слава Богу не їх.
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18.05.2022 10:30 Відповісти
Туреччина все одно не змогла би порушити договор Монтре
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18.05.2022 11:43 Відповісти
Чи Свята ЗЕмля...
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18.05.2022 10:46 Відповісти
Я про це писала , турки хочуть зброю з Швецii. I щоб усiх курдiв вiддали до турецькоi в'язницi. Так не буде.
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18.05.2022 10:06 Відповісти
Торг починається з більшого. Торгуватись турки *******
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18.05.2022 11:07 Відповісти
я не удивлюсь если финны и шведы от страха перед русскими сдадут курдов за 5 минут
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18.05.2022 23:17 Відповісти
ХХІ ст. - може ліпше надати самостійність курдам - компактно проживають 25 млн. на території декількох країн і Туреччини в т.ч., хай Ердоган покаже, чим він відрізняється від путлєра і перестане курдів примушувати до покори
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18.05.2022 10:10 Відповісти
Ердоган від лідера курдів відрізняється тим що не називає Україну лялькою заходу
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18.05.2022 11:06 Відповісти
Почитайте історію та як воно починалось все і чому курди воюють .Дуже ситуація нагадує ДНР та лнр .Хтось так хотів заварити кашу в 1977 році.Та чомусь курди тільки воюють в Турції і відокремлюватись хотіли від Турції а в них ще є курдістан в Ірані та Іраку та в Сіріі якщо я не помиляюсь. Т
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18.05.2022 14:37 Відповісти
Восток - дєло тонкоє, торгуются. Им насрать - кто кого из нєвєрних больше убьєт
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18.05.2022 10:12 Відповісти
Хто про що,а вшивий про баню.
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18.05.2022 10:14 Відповісти
Вони хочуть і з орками зброєю торгувати і в цей час купувати у США та інших країн новітні технології. Безпринципні тварі.
І не треба розказувати мені про Байрактар,спочатку дізнайтесь хто їх нам продавав і коли востаннє, а потім своїми ПадалЬяковськими пальчиками пишіть який ердогандон молодець.
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18.05.2022 10:18 Відповісти
Если война в Турции начнётся с курдами (сепарами)-то Украина как Турции помогать будет?
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18.05.2022 10:19 Відповісти
У них там война и не заканчивается. И это не агрессия другого государства - никакая помощь Турции не нужна.
И да, согласно уставу ООН курды имеют право на самоопределение, ибо являются коренным народом без государства.
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18.05.2022 10:38 Відповісти
Прикол в тому що більшість курдів живе в Туреччині і не жаліється.
А лідер Робітничої Курдської Партії яка виступає за незалежрість в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:05 Відповісти
К сожалению диктатору Эрдогану значительно ближе к Пуйлу, разрешение на провоз украденной украинской пшеницы через босфор, своз кацапских туристов к себе на отдых и многое другое этому подтверждеине
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18.05.2022 10:23 Відповісти
Турцию нужно исключать от НАТО. Рано или поздно это всё равно придётся делать. Всё что сейчас происходит, это взращивание идеологического врага. Но лучше уже, чем когда будет поздно. Ну не вписываются они со своей диктатурой и Исламом в Западный мир и его ценности.
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18.05.2022 10:25 Відповісти
як з язика зняв, я так завжди казав, що ще помилка, їх треба вже давнол виганяти, але треба сильно посилити Італію і Грецію військами і ПВО, щоб була стінка від азіатів арабів і бабізян африки
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18.05.2022 10:30 Відповісти
Лідер Робітничої Курдської Партії в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:03 Відповісти
Может тебя ублюдок, исключить из списка живых?!
Чем тебе Турция не устраивает жертва инцеста?
Туркам насрать на твои западные ценности. Где они? Три месяца, орки утюжат и истребляют украинцев. Твой запад шлёт старьё. Почему не устроит бесполётную зону над Украиной?
Свино-собака! Чем тебя не устраивает ИСЛАМ???
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18.05.2022 12:59 Відповісти
Да не напрягайтесь вы так,как США скажут,так и будет,надо будет и Германию иключат.
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18.05.2022 16:11 Відповісти
Знаменитий Салах ад-Дін (Саладін), який відвоював Єрусалим у хрестоносців, був курдом за національністю.
Прославився також благородством і гуманністю. Він дозволив усім бажаючим жителям оточеного Єрусалиму, а також самим хрестоносцям вийти з міста, сплативши при цьому певну суму.
Хрестоносці свого часу, коли захоплювали Єрусалим, влаштували там криваву різанину.

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18.05.2022 10:27 Відповісти
Засудити всі курдські організації на якій підставі? Курди - це такий народ, який не має право на якісь організації, чи як?
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18.05.2022 10:30 Відповісти
Пусть Ердоган вопрос о курдах решает с основным спонсором
решает в Москве. А Курдистан расположен в четырёх странах .
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18.05.2022 10:37 Відповісти
Лідер Робітничої Курдської Партії в інтерв'ю казав що Україна - це фейкова держава під управлінням США.
Курдська партія ця- маоісти, і годуються рашкою ще з часів совка
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18.05.2022 11:00 Відповісти
А кто именно это сказал и когда?
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18.05.2022 15:09 Відповісти
так туреччина сама порушувала правила нато купуючи зброю у параши
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18.05.2022 12:04 Відповісти
Диктатор артачиться...
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18.05.2022 12:47 Відповісти
Вимоги суто щоб туркло могло понтонутися серед свого лекторального бидла. ******** зброї диктатору не бачити як власних вух
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18.05.2022 14:46 Відповісти
Это очередной позор для НАТО.Вместо того чтобы оценивать кандидата на вступление по военным критериям к нему начинают предявлять политические и финансовые претензии,а по сути это обычный шантаж.
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18.05.2022 15:07 Відповісти
 
 