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Новини
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Польща та країни Балтії просять НАТО посилити присутність. Італія та Франція проти, - The Washington Post

нато

Країни НАТО по-різному дивляться на посилення Східної Європи через агресію РФ. Країни Балтії та Польща просять значно розширити військову присутність, а інші, зокрема Франція та Італія, скептичні щодо загроз для Альянсу.

Про це пише "The Washington Post", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Розгортання додаткових сил було однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вихідні дні в Берліні. Переговори з цього питання погодилися продовжити до саміту в Мадриді.

Країни Балтії та Польща просять значно розширити військову присутність НАТО на їхній території та створити нові можливості, такі як протиповітряна оборона, що може значно ускладнити вторгнення Росії.

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Інші політики, у тому числі з Франції та Італії, висловлюють скептицизм щодо того, що хаотичні сили російського вторгнення становлять загрозу території НАТО найближчим часом.

Початкове рішення має бути прийняте до кінця червня, коли лідери НАТО зустрінуться на саміті в Мадриді. Очікується, що на цьому зібранні вони також дадуть первинне схвалення заявок Фінляндії та Швеції на членство, якщо Туреччина відмовиться від своїх заперечень.

Саме розширення значно збільшило б військовий потенціал НАТО у східній частині альянсу.

У спільній пропозиції балтійських держав Литви, Латвії та Естонії, яку бачив "The Washington Post", сказано: "Неможливо виключити пряму військову агресію Росії проти союзників по НАТО. Росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО і протистояти Альянсу короткою війною як довершеним фактом".

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У документі пропонується якнайшвидше направити до кожної з країн, які перебувають під загрозою, військовий контингент чисельністю близько 20 000 військовослужбовців.

Інші країни обережніше ставляться до нових зобов’язань у Східній Європі, побоюючись великих розгортань, які були б дорогими і відволікали б війська з інших районів.

Лідери Східної Європи кажуть, що вибір приглушеної відповіді був би стратегічною помилкою на зразок реакції Заходу на вторгнення Росії в Грузію в 2008 році та окупацію українського Криму в 2014 році. Східноєвропейські чиновники кажуть, що це був сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що йому може зійти з рук напад на своїх сусідів.

Країни Східної Європи наполягають, щоб НАТО офіційно відмовилося від Основоположного акту НАТО-Росія, угоди 1997 року, яка обмежувала постійне розміщення альянсу на схід від Німеччини в обмін на зобов’язання Росії підтримувати мир.

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Більшість представників альянсу погоджуються, що пакт є недійсним не лише через вторгнення Росії в Україну, а й тому, що Кремль розмістив російські війська в Білорусі, недалеко від Вільнюса, столиці Литви.

Але деякі посадовці в Західній Європі та Сполучених Штатах вважають, що угода – корисний засіб для майбутньої координації між НАТО і Росією і зміцнення стабільності, а блок уже достатньо сильний, щоб стримувати Росію від нападу на НАТО.

Вони також стурбовані тим, що Альянс відвернеться від інших загроз, на яких він зосередив свою увагу останніми роками, включаючи тероризм та нелегальну міграцію через Середземне море, що є предметом більш гострого занепокоєння для країн, які знаходяться далеко від Росії, але близькі до Північної Африки – таких, як Іспанія та Італії.

"Ми не бачимо, що війна в Україні – це те, що має повернути увагу лише до захисту та стримування Росії", – сказав західноєвропейський чиновник.

Автор: 

Латвія (1373) Литва (2469) НАТО (6640) Польща (8669) росія (66478) Естонія (1658)


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Топ коментарі
+13
Італія та Франція проти посилення НАТО тому що вони розташовані далеко від Росії і сподіваються, що до них росіяни не дійдуть, якщо що. А взагалі НАТО, як єдина організація, давним-давно себе нівелювала. там Хто до лісу хто по дрова, а кто i в кущах відсидітися має намір, єдиної Організації немає.
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18.05.2022 10:14 Відповісти
+9
В нас тут на ставках жаб розвелося, як у серіалі бибиси про постцивілізацію. Можемо домовитись
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18.05.2022 10:09 Відповісти
+9
А тепер уявіть собі ситуацію, якби рашисти взяли Київ за три дні і Україна капітулювала. Сьогодні польща була б повністю зруйнована рашистськими калібрами, а 5-10 млн поляків вже давно були б самі біженцями у Німеччинах, Британіях, Канадах, США, поки франції та німечини проявляли озабоченність. Тому на мій погляд, це не ми маємо дякувати полякам, що вони приютили наших біженців, а поляки мають дякувати нам, що українці своєю кров'ю, своїми життями, своїм добробутом, вибороли мир для польщі у тому числі.
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18.05.2022 10:30 Відповісти
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В нас тут на ставках жаб розвелося, як у серіалі бибиси про постцивілізацію. Можемо домовитись
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18.05.2022 10:09 Відповісти
Італія та Франція проти посилення НАТО тому що вони розташовані далеко від Росії і сподіваються, що до них росіяни не дійдуть, якщо що. А взагалі НАТО, як єдина організація, давним-давно себе нівелювала. там Хто до лісу хто по дрова, а кто i в кущах відсидітися має намір, єдиної Організації немає.
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18.05.2022 10:14 Відповісти
Мечтай, кацап
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18.05.2022 10:47 Відповісти
Людина пише українською мовою, та висловлює свою думку. Ти, толком не зрозумівши про що вона пише, і навіть не помітивши, що це жінка, пишеш їй «мечтай кацап», ще й мовою ворога. Хто з вас кацап, ясно і так.
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18.05.2022 11:05 Відповісти


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Реєстрація:18.05.2022
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18.05.2022 11:20 Відповісти
НАТО стало колхозним собранієм, де кожен жлоб вважає себе філософом та качає права.

Має бути стратегічне командування НАТО.
Крапка! 👿
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18.05.2022 12:15 Відповісти
Кацапи взагалі нікуди не дійдуть, якщо тільки рипнуться у бік НАТО.
Все у НАТО добре і з єдністю, і з військовою силою, а свинособакам залишається лише мріяти про проблеми альянсу.
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18.05.2022 14:49 Відповісти
А що - Італію і Францію штурмують танки з Лівії та Тунісу? Чи алжирські бойові літаки? Італійці та французи гинуть від ракетних обстрілів нелегальних мігрантів?
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18.05.2022 10:17 Відповісти
ссикливі півні і жаби, фу, ну таке воно нікчемне, думає орда їх пожаліє ахахахах, так шкода що не можна зелений коридор відкрити до західної Європи, я б задоволенням подивився як Францію Німеччину і Італію переїде танком буряти та чеченці, ПРОСТО хочу дивитись на ютубе в прямому ефірі як тувинці і буряти і даги гвалтують всіх підряд у західнй Європі
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18.05.2022 10:19 Відповісти
Значить ти такий самий як ті буряти і тувинці
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18.05.2022 10:49 Відповісти
Боже, яке кончене...
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18.05.2022 11:04 Відповісти
Вступ до НАТО Швеції та Фінляндії,це дуже потужне посилення саме на Балтиці!!!)))
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18.05.2022 10:20 Відповісти
Какие же тупые эти жабоеды и макаронники. Не видят причинно следственную связь(ну или деньги глаза застилают), что нет рашки и нет проблем. Развалить это квазигосударство исчезнут беженцы разного цвета кожи и вероисповидания, террористы тоже так как некому будет их содержать.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
не тупые, а жадные
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18.05.2022 12:12 Відповісти
А тепер уявіть собі ситуацію, якби рашисти взяли Київ за три дні і Україна капітулювала. Сьогодні польща була б повністю зруйнована рашистськими калібрами, а 5-10 млн поляків вже давно були б самі біженцями у Німеччинах, Британіях, Канадах, США, поки франції та німечини проявляли озабоченність. Тому на мій погляд, це не ми маємо дякувати полякам, що вони приютили наших біженців, а поляки мають дякувати нам, що українці своєю кров'ю, своїми життями, своїм добробутом, вибороли мир для польщі у тому числі.
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18.05.2022 10:30 Відповісти
ну так вже повертати жорстко не треба на поляків, поляки для нас роблять АБСОЛЮТНО ВСЕ! як і ми зараз для них! вони зараз функціонують як *частина України*, як наш надійний тил! ми разом із ними зараз в одній лодці!
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18.05.2022 10:35 Відповісти
Ну ты и загнул конечно, уверен на 100% что США и Британия не допустили бы такого, да и в Польше стоит система ПРО, и армия там не такая уже слабая, еще бы посмотрели кто кого разрушил.
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18.05.2022 10:41 Відповісти
У Польщі армія не гірше нашої. А за озброєнням навіть краща. Та й своє тро вони вже досить давно розгорнули подивившись на наш приклад. Тільки ми довго тягнули
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18.05.2022 10:54 Відповісти
Макрон і Шольц дві проститутки-домовляються з )(уйлом про те, що Україна повинна змиритись з окупованими землями.щоб задовольнився )(уйло..А Британія і США каже--Хер Вам...Україна має повністю вигнати окупантів зі своєї землі.
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18.05.2022 11:04 Відповісти
Правовой бизис НАТО и ЕС, построенный аналогично ООН с правом вето ., должен быть изменен для блага самих же организаций. Если в ЕС это еще как-то понятно, то в военной организации это неприемлемо. Единые на словах, на деле полный бардак. Надо постоянно уговаривать и торговаться с венграми, турками и французами. Без США и Британия НАТО это клуб для любителей пагаварить
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18.05.2022 11:15 Відповісти
ХОЛУЇ КРЕМЛЯ ВЖЕ НЕ ХОВАЮТЬСЯ.
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18.05.2022 11:24 Відповісти
Наивные итальянцы легко отделались во второй мировой войне,
не понюхав ни сапог, ни немытый член советского солдата.
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18.05.2022 12:17 Відповісти
Кому нах нужен такой ЕС и такой блок НАТО?
Развалитесь хлопцы скоро, а кировать будет Киев. Только без ермака.
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18.05.2022 12:49 Відповісти
просто с*ки!
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18.05.2022 23:15 Відповісти
 
 