УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9252 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 628 8

Ворог завдав ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря, - ОК "Південь"

ракета

Ворог завдав чергового ракетного удару по Одеській області з акваторії Чорного моря, за попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба міськради Одеси із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону. За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі зафіксовано 2 влучання крилатих ракет рашистів у міст через Дністровський лиман на Одещині, - ОК "Південь"

Автор: 

обстріл (29575) Одеська область (3356) ракети (4099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не словами потрібно людей заспокоїти, а ППО. Просто і зрозуміло.
показати весь коментар
18.05.2022 10:14 Відповісти
ПВО работает, лично вижу, часто.
показати весь коментар
18.05.2022 10:17 Відповісти
Когда уже будет удар по крынскому мосту? шоб крысм был в окружении!!!
показати весь коментар
18.05.2022 10:19 Відповісти
Когда у генералиссимусов яйца вырастут. Даже нефтебазе Севастопольского порта стрельнуть не желаем. Видимо, ссцым....
показати весь коментар
18.05.2022 10:49 Відповісти
Нема чим -от і всі "яйця"
показати весь коментар
18.05.2022 11:09 Відповісти
У тебя есть чем?!? Передай это в ВСУ, они ***** по мосту и ты будешь доволен! *****, как дети малые: те про деда мороза и бабая, а дураки - про 100500 ракет от ЮМЗ
показати весь коментар
18.05.2022 12:30 Відповісти
Нептун будет недоволен
показати весь коментар
18.05.2022 10:24 Відповісти
Нема приводу турбуватися :

"Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють", - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
показати весь коментар
18.05.2022 11:07 Відповісти
 
 