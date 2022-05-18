Ворог завдав ракетного удару по Одещині з акваторії Чорного моря, - ОК "Південь"

Ворог завдав чергового ракетного удару по Одеській області з акваторії Чорного моря, за попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі пресслужба міськради Одеси із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону. За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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