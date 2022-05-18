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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,3 тис. осіб, 202 літаки, 167 гелікоптерів, 1 251 танк і 3 043 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 травня втрати особового складу противника становлять близько 28,3 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1251 (+16) од,

бойових броньованих машин - 3043 (+34) од,

артилерійських систем - 586 (+8) од,

РСЗВ - 199 (+1) од,

засоби ППО - 91 (+1) од,

літаків - 202 (+1) од,

гелікоптерів - 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),

крилаті ракети - 102 (+5),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські артилеристи знищили бойову машину піхоти військ РФ. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,3 тис. осіб, 202 літаки, 167 гелікоптерів, 1 251 танк і 3 043 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) росія (66478) знищення (7713) техніка (1875) втрати (4481)


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Топ коментарі
+3
класно, молодці. я читала, що парочку броньованих автомобілів навіть затрофеїли.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
+3
Цифри страшні,на жаль вони не лякають орків.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
+2
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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18.05.2022 10:27 Відповісти
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класно, молодці. я читала, що парочку броньованих автомобілів навіть затрофеїли.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
і ще зверніть увагу на кількість знищених орків. урожайний день!
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18.05.2022 19:49 Відповісти
Цифри страшні,на жаль вони не лякають орків.
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18.05.2022 10:23 Відповісти
Потери мяса - не пугают. Да и далеко нам до Финляндии, которая 200 тыс намолотила.
Тут главное потери работоспособного вооружения и техники. Восстановить ее при санкциях не реально, они уже хлам 50-х годов расконсервировали.
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18.05.2022 12:11 Відповісти
там не лише "м'ясо", але й найбільш боєздатні їхні з'єднання були покришені.
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18.05.2022 17:07 Відповісти
а також і командири всіх рангів)))
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18.05.2022 19:48 Відповісти
Ну, безпосередньо армія Фінляндії намолотила значно менше.

Тактика в них була - аналогічна нашій березневій під Києвом: нальоти, враження колон постачання, враження бойової техніки. А так як морози там були по 30-40 тієї зими і фіни реально при відступі палили більшу частину своїх хат, то совкова армія здебільшого просто перемерзла, а не була вражена зі зброї.
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18.05.2022 18:06 Відповісти
реальні цифри ще страшніші
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18.05.2022 17:03 Відповісти
Лякають. Але особіст, який поруч, для них завжди страшніший за ЗСУ. Тож ті, кого реально українська арта розкатала майже в 0 - вони відмовляються і ідуть під суд (ну, вони так вважають - пишуть, що там почали розстрілювати відмовників), а ті, хто ще не скуштував реальної української гостинності - поки "воюють"...
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18.05.2022 18:09 Відповісти
Утилізація мокшебурятських ординців триває!!!)))
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18.05.2022 10:27 Відповісти
Російські військові навчилися в Україні двох речей
1. Швидко бігати
2. Вірно робити Український герб(малий).
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18.05.2022 10:28 Відповісти
В большинстве регионов в России нет природного газа, водопровода, канализации, дорог, нищета, русский язык насыщен матом, который затрудняет перевод на человеческий язык. В добавок ко всему еще Россия скоро останется без армии и флота, останутся только генералы.
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18.05.2022 10:30 Відповісти
та й ряди генералів і всяких командирів добре прорідили ЗСУ. ще декількох на Луб'янці, певно, розстріляли)
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18.05.2022 19:46 Відповісти
Підозрюю, що в під Сіверськодонецьком та під Авдіївкою йдуть чи не найкрутіші замеси з з часів ООС.
І орків накрошено, і техніки... наземні бої.
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18.05.2022 11:32 Відповісти
говорят там у рашистов в целом около 2000 общих потерь и "банкет" вроде еще продолжается..
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18.05.2022 15:12 Відповісти
Ага. Виявилося, що українці вміють не тільки в "космічну махновщину" (ака "маневрова оборона"), а й в "ешелонована оборона проти значно переважаючих сил супротивника". А пара-трійка дивізіонів новеньких М777 та пара-трійка дивізіонів Д-20/30 тощо, які там зараз "крутяться" на п'ятачку 50х50 км (Святогірськ - Сіверськ - Констянтинівка) - це просто страшна для кацапів річ...
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18.05.2022 18:16 Відповісти
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18.05.2022 12:21 Відповісти
Я звичайно діванний експерт, але потрібно підводний човен!!! ***** дуже пишається цим
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18.05.2022 20:02 Відповісти
 
 