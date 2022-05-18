Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 28,3 тис. осіб, 202 літаки, 167 гелікоптерів, 1 251 танк і 3 043 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 травня втрати особового складу противника становлять близько 28,3 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 28300 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 1251 (+16) од,
бойових броньованих машин - 3043 (+34) од,
артилерійських систем - 586 (+8) од,
РСЗВ - 199 (+1) од,
засоби ППО - 91 (+1) од,
літаків - 202 (+1) од,
гелікоптерів - 167 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 441 (+5),
крилаті ракети - 102 (+5),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2137 (+28) од,
спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Тут главное потери работоспособного вооружения и техники. Восстановить ее при санкциях не реально, они уже хлам 50-х годов расконсервировали.
Тактика в них була - аналогічна нашій березневій під Києвом: нальоти, враження колон постачання, враження бойової техніки. А так як морози там були по 30-40 тієї зими і фіни реально при відступі палили більшу частину своїх хат, то совкова армія здебільшого просто перемерзла, а не була вражена зі зброї.
1. Швидко бігати
2. Вірно робити Український герб(малий).
І орків накрошено, і техніки... наземні бої.