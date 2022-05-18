Під час тимчасової окупації Харківщини поліцейські передали росіянам табельну зброю. Їм повідомлено про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох співробітників Куп’янського районного відділу поліції ГУ Нацполіції Харківщини на сприянні окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДБР.

"Під час тимчасової окупації міста правоохоронці, замість захисту країни від агресора, ініціативно передали воєнним формуванням РФтабельну зброю та боєприпаси до неї", - йдеться у повідомленні.

​Наразі, заступнику начальника відділу одного з підрозділів Куп’янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, а також оперуповноваженому відділу поліції повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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Досудове розслідування триває. ДБР доведе справу до суду і ці колаборанти, як і всі інші, отримають справедливе покарання від українського правосуддя