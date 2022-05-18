Під час тимчасової окупації Харківщини поліцейські передали росіянам табельну зброю. Їм повідомлено про підозру
Працівники Державного бюро розслідувань викрили двох співробітників Куп’янського районного відділу поліції ГУ Нацполіції Харківщини на сприянні окупантам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДБР.
"Під час тимчасової окупації міста правоохоронці, замість захисту країни від агресора, ініціативно передали воєнним формуванням РФтабельну зброю та боєприпаси до неї", - йдеться у повідомленні.
Наразі, заступнику начальника відділу одного з підрозділів Куп’янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, а також оперуповноваженому відділу поліції повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудове розслідування триває. ДБР доведе справу до суду і ці колаборанти, як і всі інші, отримають справедливе покарання від українського правосуддя
Будь ласка, зачекайте...
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А ЗСУ--- 150 ТИС. ?????????
Можливо після ПЕРЕМОГИ, буде
ЗСУ--- 400 ТИС
МВС--- 100 ТИС
Тим більше, що ТрОновці після ПЕРЕМОГИ будуть виконувати функції ПОЛІЦІЇ протягом деякого періоду...
Це моя особиста думка
КК України ст.111-1 ч.4
4. Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, -
караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Це що? Ц як ?
Це покарання повинно бути за ст.111 -ДЕРЖАВНА ЗРАДА! І відповідно покарання -15 років, а не штраф!
Вже треба починати під контролем громадянського суспільства повну поглиблену люстрацію суддівського корпусу, МВС, митної, ДБР, НАЗК, СБУ(!!!), щоб не було ніколи більше:
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.
Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона".
#Аваковчорт!
Все омоны и прочие спец подразделения
Хорошо работают когда против них женщины детей
Как только сопротивление сразу в кусты .сам служил в МВД
Принимало присягу нас 26 человек
Через 6 лет ушло 20 человек /и я в том числе/
Находится в таком коллективе себе во вред /можно самому
таким стать /
Если бы при обороне Москвы в 1941 году боец "инициативно передал" своё оружие гитлеровцам - что бы с ним было без разговоров ?
Краще за все було охоронцем у універмазі вночі -- спустив
собацюгу, а сам куняєш. Ось вся праця. От так і до 45 років, а там , і на пенсію. А саме добуткове -- в ДАІ.
В Ракитному сама більша хата не прокурора, а у старшини ДАІ.
Нормальный отчет должн был выглядеть так:
Согласно закон Украины _______, сотрудники МВД оказавшиеся на оккупированной территории, должны были действовать так: _____ (перечень действий)
Из _____ (штатное кол-во сотрудников МВД в Купянском РВ), такое-то кол-во сотрудников нарушили закон и против них возбуждены уголовные дела по статьям ______
Если был какой-то отдельный приказ министра МВД (кстати, где этот "министр"?) на этот счет, то опубликуйте приказ и расскажите где, кто и как его нарушил. Тогда статья будет за "невыполнение приказа".
Весь этот словесный понос " ...замість захисту країни від агресора ..." - аргумент для бабушек на лавочке! С ПМ и АКСУ против танков?
Что значит "...ініціативно передали..."? Когда тебе автомат к башке приставили, это "инициативно передали" или не очень? Когда сказали, что семью к стенке поставят, это влияет на "инициативность"?
Лично я считаю МВД полностью сгнившей коррупционной структурой. Но суть в том, что ГБР точно такие же, только с зарплатами в 3 раза больше. ***** жаба гадюку ...