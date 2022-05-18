Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС, - Шабунін

Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС.

Про це повідомив у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, діятиме це так: влада подає до Єврокомісії плани реформ та інвестицій. Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позики з низькими відсотками, при чому транші прив’язуються до виконання проміжних цілей.

"Протилежний підхід просувала група українських можновладців: гроші прямо в бюджет без жодних умов і з мінімальним контролем. Такий, відверто дивний, підхід влади допоміг нам (широкій мережі громадських команд і експертів) адвокатувати інше бачення: гроші в обмін на реформи", - зазначає Шабунін.

Схоже, як додає він, що наш підхід переміг, тож Україна отримає і гроші, і реформи.

"А ще в адвокації нашого підходу допоміг цирк, влаштований владою з обранням нового керівника САП. Це був дуже яскравий - всім на Заході зрозумілий аргумент. До речі, контрольована ОП частина комісія до цих пір блокує затвердження переможця конкурсу", - резюмує Шабунін.

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