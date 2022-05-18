УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10716 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 826 65

Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС, - Шабунін

реформи

Єврокомісія розробила план післявоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро, який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС.

Про це повідомив у фейсбуці глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, діятиме це так: влада подає до Єврокомісії плани реформ та інвестицій. Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позики з низькими відсотками, при чому транші прив’язуються до виконання проміжних цілей.

"Протилежний підхід просувала група українських можновладців: гроші прямо в бюджет без жодних умов і з мінімальним контролем. Такий, відверто дивний, підхід влади допоміг нам (широкій мережі громадських команд і експертів) адвокатувати інше бачення: гроші в обмін на реформи", - зазначає Шабунін.

Схоже, як додає він, що наш підхід переміг, тож Україна отримає і гроші, і реформи.

"А ще в адвокації нашого підходу допоміг цирк, влаштований владою з обранням нового керівника САП. Це був дуже яскравий - всім на Заході зрозумілий аргумент. До речі, контрольована ОП частина комісія до цих пір блокує затвердження переможця конкурсу", - резюмує Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС додатково виділить ще €500 мільйонів на військову допомогу Україні, - Боррель

Автор: 

Єврокомісія (2192) фінансування (3168) Євросоюз (13787) Шабунін Віталій (540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Ось це чудово, бо нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю.
показати весь коментар
18.05.2022 10:40 Відповісти
+23
Хм...
Боротьба з корупцією - буде більш тяжка війна, чим з Рашкою.
показати весь коментар
18.05.2022 10:45 Відповісти
+20
тільки зовнішне управління і тотальний контроль за використанням коштів- якщо ці виродки під час війни умудряються вагонами гумдопомогу розкрадати то я уявляю що буде після війни
показати весь коментар
18.05.2022 10:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось це чудово, бо нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю.
показати весь коментар
18.05.2022 10:40 Відповісти
Беня уже отстранен?
показати весь коментар
18.05.2022 10:43 Відповісти
нєт, канєшно. беня продовжує отримувати преференції, спеціальні ціни і інші плюшки від свого ставленника.
журналістів при цьому не допускають в Раду, а опозиційні канали закриті. єдиний провладний телеканал бреше так, що вуха скручуються в трубочки.
беня прочить мосійчучку в наступні президенти.
показати весь коментар
18.05.2022 10:52 Відповісти
Це вже буде повний зЕздець.
Ця журнашлюха, 8 років працювала, своїм чорним ротом, над тим, щоб Україна перетворилася на маріонеточну державу бабломойського у складі мордора.
показати весь коментар
18.05.2022 12:19 Відповісти
Він готується, робить плани як під виглядом відбудови, а це ж будуть робити наші будівельники працюючи в фірмах які під цей проєкт вже готують строітЄльниє ХВірми, та через них деребанити кошти. Відбудовувати звісно буде треба, але під жорстким контролем тих хто виділяє ці кошти. Тобіш ЄС.
показати весь коментар
18.05.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2022 11:13 Відповісти
Послухайте , а ці ЗЕ звіти прилетіли ?
З космосу - ні це пересічні з пересічних громадян . Багато СН набрали прямо з вулиці .

Головний недолік , який заважає українцям боротися з корупцією це набагато більша толерантність , в тому числі до нелетальних злочинів .

Ось уявіть собі після усього жахлового в Бучі , раптом в Бучу заїзжають мародери й один в жінку гранату бросає . Замість того , щоб повести себе з мародером (та йще потенційним вбивцєю) як по закону військового часу ... Його затримали (ризикуючи життям) та йще тепер будуть судити й вім може відбутися п"яттю роками . Тобто воно тільки що не вбила жінку , його вже майже вибачили .
Бо це свій , він український громадянин .
А якщо кум прокурор -- є відчуття , що він не зовсім честно купував "Бентлі" , але ж це кум .

Так й ЗЕ -- ніколи не позбавится а ні від Єрмака , а ні від Татарова й тим більше не від Кілі Котлети , не від Гетьманцева .
Хоча вони для його рейтинга чинники затоплення !
показати весь коментар
18.05.2022 11:36 Відповісти
зараз на таможні та паливному ринку корупція в рази більша
ніж була до війни.
і президент знає що за цим всім стоять його люди, але ми не бачимо звільнень та посадок.
як можна бути відданим патріотом та замовчувати держзраду???
бо в військовий час це по другому не називається.
показати весь коментар
18.05.2022 12:31 Відповісти
...нашим зеленим керманичам не можна давати жодного євро без контролю...

Скажу більше - жодним нашим керманичам не можна давати ані цента без наджорсткого контролю з-за кордону. Плюс має бути диктат з виконання графіка кожного пункту реформ.
показати весь коментар
18.05.2022 13:12 Відповісти
"зелень" настільки крадійкувата та патологічно брехлива, що їм не можна навіть звичайний сільський сортир дозволити охороняти - бо на ранок зникне й сортир, й навіть гівно звідти
показати весь коментар
18.05.2022 16:57 Відповісти
Шабунин а что зеленский уже не молодец ? как же ты дальше будешь отсасывать у зеленых коррупционеров (против которых ты должен был бороться а не к власти приводить ) ..
показати весь коментар
18.05.2022 14:13 Відповісти
Ну я так скажу. 73% виберуть "боневтік". Бо пам'ять як у гуппі - забудуть і розмінування Чонгару, і "якщо збільшити витрати на армію, то не буде на що дороги будувати" за 2 тижні до масштабної війни, і Нептуни... Тому, я би особливо не розраховував на ці гроші - буде такий самий цирк,як і з головою САПу.
показати весь коментар
18.05.2022 10:41 Відповісти
не можна цього допускати!
показати весь коментар
18.05.2022 10:53 Відповісти
Допустити не можна, це так.
Але як же ж не допустити, коли майже у КОЖНОГО українця сокровенне бажання, це запхати рило в дармове корито. Без німця з гарапою і румуна з палицею нічого не буде. Потрібні довгі роки дресирування, щоб ота гниль вивітрилась. Якби не ота любов до дармового, то і війни не було б.
показати весь коментар
18.05.2022 11:04 Відповісти
Кожна людина любить дармове. Не треба тут це тільки на українців чіпляти.
показати весь коментар
18.05.2022 12:00 Відповісти
Так він же казав , що іде на один термін ... невже з3.14здів ?
показати весь коментар
18.05.2022 11:37 Відповісти
А самі, як думаєте?
показати весь коментар
18.05.2022 13:16 Відповісти
Достали уже особо одаренные этими 73 процентами-не будет их у зе-наполеончика никогда,их бы и в 2019 не было,если бы Алексеевич не начал хапать все не в меру и безразбору
показати весь коментар
18.05.2022 11:49 Відповісти
Ех, даремно я до війни розругався вщент з дебілами з Укрінвесту. Сподіваюся лише, що після Перемоги правильними справами почнуть займатися професіонали, а не ті зелені мавпи з гранатою.

***

От точно, як той Бендер з міжпланетним шаховим турніром. Сидять додіки, що ніколи не чули за стадійність проектування та будівництва, не чули за Земельний кодекс, не чули за економіку.

Повний ноль. Взагалі. Але ж знаю точно, що ці додіки нікуди не дінуться.
показати весь коментар
18.05.2022 10:42 Відповісти
Бородата бабка вже з калькулятором сидить і рахує))))
показати весь коментар
18.05.2022 10:43 Відповісти
Из этих сотен миллиардов 10 по надо отжать у Бенчика с Ахметкой.
И ещё триллиончик у Куйла.
показати весь коментар
18.05.2022 10:43 Відповісти
якшо з корупцією будуть боротися Шабунін, Найєм та Лєщєнко під керівництвом "слуг", тоді ми приречені на успіх
показати весь коментар
18.05.2022 10:44 Відповісти
Хм...
Боротьба з корупцією - буде більш тяжка війна, чим з Рашкою.
показати весь коментар
18.05.2022 10:45 Відповісти
як мінімум, треба, щоб судові справи розглядав британський суд, а не наші продажні судді.
показати весь коментар
18.05.2022 10:59 Відповісти
просто судей должен выбирать народ , как в США
показати весь коментар
18.05.2022 11:18 Відповісти
народ уже выбрал зеленого голобородька а теперь слезами кровавыми умывается - нет уж только внешнее управление
показати весь коментар
18.05.2022 14:16 Відповісти
а кого должен был выбрать народ? мародёра или рыга недоделанного...прежде чем что то говорить анализировать нужно а не чесать дурным языком что попало..
показати весь коментар
19.05.2022 12:57 Відповісти
а ще має бути передбачена така сама можливість зняття судді народом
показати весь коментар
18.05.2022 16:55 Відповісти
В этот раз, может, даже в шефира таки попадут....
показати весь коментар
18.05.2022 12:53 Відповісти
Від чого такий переляк? Від купки сцикливих корупціонерів та олігархату, які втратили свого фюрера-патрона? Розбіжаться як щурі, іх ще будуть відловлювати для посадок.
показати весь коментар
21.05.2022 15:38 Відповісти
А у війні з корупцією можна використовувати Джавелини, НЛАВи та Байрактари?
показати весь коментар
18.05.2022 10:48 Відповісти
Надо бы ,и добавить снайперские винтовки
показати весь коментар
18.05.2022 11:51 Відповісти
тільки зовнішне управління і тотальний контроль за використанням коштів- якщо ці виродки під час війни умудряються вагонами гумдопомогу розкрадати то я уявляю що буде після війни
показати весь коментар
18.05.2022 10:53 Відповісти
Супер
показати весь коментар
18.05.2022 10:55 Відповісти
******
показати весь коментар
18.05.2022 10:55 Відповісти
а що ж тоді жабуня буде робити, чергові гранти пиляти на реформи?
показати весь коментар
18.05.2022 10:56 Відповісти
боротися з корупцією та проводити реформи задля вступу в ЄС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! з корупцією
показати весь коментар
18.05.2022 11:00 Відповісти
Локшина на вуха ЗЕлохам.
показати весь коментар
18.05.2022 11:02 Відповісти
Боротись з корупцією? Хе-хе. Клоун продовжує боротись з опозицією. Який може бути вступ до ЄС?
показати весь коментар
18.05.2022 11:00 Відповісти
який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи Джерело:
ооооооо нет, только не ЭТО... подумали на банковой
показати весь коментар
18.05.2022 11:07 Відповісти
Шабунін - тилова криса, буде ще повчати когось? На грантах мільйони відмив, а хіба це не корупція? Був ще один антикорупціонер - Лещенко. Херої хренові
показати весь коментар
18.05.2022 11:07 Відповісти
Щось здається мені що зелена логіка буде саме така https://www.youtube.com/watch?v=289K-5cf9-c
показати весь коментар
18.05.2022 11:08 Відповісти
правельний хід,ніяких грошей цим баригам на руки,тільки реформи та чіткій контроль за фінансуванням для будівництва
показати весь коментар
18.05.2022 11:14 Відповісти
когда смеяться?
показати весь коментар
18.05.2022 11:17 Відповісти
денег на руки не давать, только под контролем европейцев и американцев ) иначе можно о них забыть...
показати весь коментар
18.05.2022 11:23 Відповісти
Розклад такий: або зелена пліснява робить реформи і ми отримуємо процвітаючу країну через 3-5 років, або виносимо на вилах зелених гнид і тут навіть імбіцили73% не допоможуть своїм бубочкам утриматися у владі.
показати весь коментар
18.05.2022 11:23 Відповісти
Зелен нічого робити не будуть. Вони пришли виключно до крадивництва.
показати весь коментар
18.05.2022 11:30 Відповісти
десь заплакала "бабуся"
показати весь коментар
18.05.2022 11:24 Відповісти
Заклик Кулеби про країни-донори почуті. Хотя насправді це не ініціатива України була,а ініціатива країн світу відбудувати розрушене. Так що зелені пишіть програми і вигравайте тренди,інакше гроші в кишені не потраплять. Пройшла епоха великого крадівництва
показати весь коментар
18.05.2022 11:27 Відповісти
Только под внешним надзором. Что бы не было ситуации, когда вместо строительства домов для беженцев, внезапно решили "посадить миллион деревьев" за эти деньги (и положить их в карман).
показати весь коментар
18.05.2022 11:28 Відповісти
Це все піар нашої влади щоб прикрити зраду. Ще й Шабуніна в це вовлекли.
показати весь коментар
18.05.2022 11:28 Відповісти
Побачимо, але дуже багато залежить зараз від того, коли, як і чим закінчиться ця фаза війни. Огляд на те, що треба буде проводити структурні реформи та виконувати зобов'язання, мене до певної міри радує, але я не маю ілюзій щодо нашої теперішньої влади і впевнений, що вони від тих реформ петлятимуть як зможуть, забиваючи баки емоціями та "ви же нам далжли па жизні" (тут вони не оригінальні, кацапи цим десятиліттями користувалися на свою користь). Тому "войовнича меншість" вкотре нагадує уставшим і фанатикам зеОПи, що без заміни поточної влади на щось патріотичне і хоча б трохи професійне відновлення України буде далеко не таким швидким та чудовим, як розказуватимуть у відосіках. Робіть висновки на майбутнє вже зараз, щоб зробити правильний вибір, коли його доведеться робити.
показати весь коментар
18.05.2022 11:40 Відповісти
Илан Маск зна шо робе...крысы мавзолейные...голос и пердаки рвеем...
показати весь коментар
18.05.2022 11:43 Відповісти
Головне, щоб жодна ригівська падла, жоден перевзутий "пізднесмен" не збагатився від цього пиріга!
Китай також повинен гуляти лісом, бо хитрожопий.
показати весь коментар
18.05.2022 11:44 Відповісти
нужен не зависимый от украинских властей контроль над этими сотнями миллиардов евро. иначе, если просто так вливать, это классика по марксу - "как деньги в окно выбрасывать". и такой же внешний орган для реальной борьбы с коррупцией, сватовством, братовством, кумовством, кварталовством, судовством, прокурорвством,.... борьба же местечковых властей со всем этим, это бесконечная борьба нанайских мальчиков. всё что народ завоюет своей жизнью, власти с их наследниками и внуками присвоят себе и разворуют, как и до сегодня это делается.
показати весь коментар
18.05.2022 11:48 Відповісти
Планы, планы... Это хорошо! А план возвращения Херсона там случайно нигде не завалялся?

Еще Маяковский сказал- "Люблю планов наших громадье..."(С)
показати весь коментар
18.05.2022 12:12 Відповісти
позвони в офис перезедента там же все ночами не спят все об Украине думают
показати весь коментар
18.05.2022 14:19 Відповісти
Врт это поворот!😁
ЗЕленое шобло на реформы гинетически не способно.
показати весь коментар
18.05.2022 12:25 Відповісти
Одним из обязательных условий помощи должно быть требование отстранения от всех госдолжностей бывшего слуги агента гэбэ сивковича,крышевателя игорного бизнеса,уклониста от налогов,врага украинской армии и украинского малого бизнеса,саботажника экономического развития гетьмановича.
показати весь коментар
18.05.2022 12:38 Відповісти
То что при этой власти не будет никакой "борьбы с коррупцией" и "реформ" - это понятно любому адекватному украинцу.
До 24.02.22, Европа, этого "не замечала" и деньги давала. Хотя подобные условия так же выставлялись.
Вопрос: Что изменилось?
Учитывая "героическую борьбу Украины с агрессией РФ" слепота Европы только усилится.
показати весь коментар
18.05.2022 13:05 Відповісти
а при чем тут европа? это украинцам нужна борьбы с коррупцией..
показати весь коментар
18.05.2022 14:21 Відповісти
Природа настільки очистилась що знову з'явилися професійні антикорупціонери.
показати весь коментар
18.05.2022 13:36 Відповісти
Україна переживає навалу щурів у владі!
Ніякий контроль неспроможен зупинити , зекрис.
Тільки дератизація!
А потім вже відновлення зруйнованого війно. та пошкодженого зекрисами.
показати весь коментар
18.05.2022 14:02 Відповісти
Просто віддати гроші українській гамновладі - це навіть гірше, ніж взагалі нічого не робити
показати весь коментар
18.05.2022 14:51 Відповісти
 
 