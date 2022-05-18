УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 485 0

Кількість поранених унаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до трьох, - Резніченко

дніпро

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до трьох. Всі вони госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Уточнена інформація по сьогоднішнім "прильотам". Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення. Всі у лікарні", - написав він.

Також дивіться: Унаслідок влучання ракети зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури в Дніпрі, - Резніченко. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3323) обстріл (29575) ракети (4099) Резніченко Валентин (518)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 