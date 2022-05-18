Кількість поранених унаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до трьох, - Резніченко

Кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру зросла до трьох. Всі вони госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Уточнена інформація по сьогоднішнім "прильотам". Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення. Всі у лікарні", - написав він.

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