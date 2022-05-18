Війська РФ намагаються утримати займані позиції на Харківщині та обстрілюють із артилерії низку населених пунктів, - Синєгубов

Завдяки героїзму наших захисників минулої доби Харків не зазнавав обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Однак, за його словами, упродовж доби російські окупанти обстрілювали Печеніги, Чугуївського району. Поранено 73-річного чоловіка, ушкодження легкі. Також поранено 42-річного чоловіка у с.Циркуни.

"Вчора зранку окупанти інтенсивно обстріляли Мерефу, пошкоджені понад 30 будинків, високовольтна лінія, автомобілі громадян. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Він вкотре закликав громадян бути обачними. Окрема небезпека – міни та нерозірвані снаряди.

"Закликаю харків'ян утриматися від прогулянок у Саржиному яру, де все ще є велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені ДРГ розтяжки. Зараз там працюють вибухотехніки. Так само закликаю утримуватися від відвідин будь-яких лісових та паркових зон, узбіч доріг та місць, що перебували під обстрілами", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти впродовж дня жодного разу не обстрілювали Харків, водночас вдарили по області, поранено 73-річного чоловіка, - ОВА

На Харківському напрямку противник намагається утримати займані позиції. Агресор із артилерії обстрілює Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

"Наші Збройні Сили тримають наші позиції та не допускають просування російських військ. Віримо та підтримуємо ЗСУ", - резюмує очільник регіону.