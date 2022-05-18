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Новини Війна
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Війська РФ намагаються утримати займані позиції на Харківщині та обстрілюють із артилерії низку населених пунктів, - Синєгубов

харківщина

Завдяки героїзму наших захисників минулої доби Харків не зазнавав обстрілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Однак, за його словами, упродовж доби російські окупанти обстрілювали Печеніги, Чугуївського району. Поранено 73-річного чоловіка, ушкодження легкі. Також поранено 42-річного чоловіка у с.Циркуни.

"Вчора зранку окупанти інтенсивно обстріляли Мерефу, пошкоджені понад 30 будинків, високовольтна лінія, автомобілі громадян. Постраждалих немає", - зазначив Синєгубов.

Він вкотре закликав громадян бути обачними. Окрема небезпека – міни та нерозірвані снаряди.

"Закликаю харків'ян утриматися від прогулянок у Саржиному яру, де все ще є велика кількість нерозірваних боєприпасів та можуть бути встановлені ДРГ розтяжки. Зараз там працюють вибухотехніки. Так само закликаю утримуватися від відвідин будь-яких лісових та паркових зон, узбіч доріг та місць, що перебували під обстрілами", - додає очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти впродовж дня жодного разу не обстрілювали Харків, водночас вдарили по області, поранено 73-річного чоловіка, - ОВА

На Харківському напрямку противник намагається утримати займані позиції. Агресор із артилерії обстрілює Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

"Наші Збройні Сили тримають наші позиції та не допускають просування російських військ. Віримо та підтримуємо ЗСУ", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (18060) Харків (5750) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (860)


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Та визвольте уже ті Тишки. Черкаські залиште,руські переіменуйте
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18.05.2022 11:21 Відповісти
Всі Тишки вже визволили. Орки по них з відстані артою стреляють.

"Руські" - це не "російські".
Чув що небудь про "Руську правду" Володимира Мономаха? Кодекс права, Київська держава XI століття. Московії тоді ще не було...

Головне прагнення московітів - забрати в нас історію, переписати її під себе.
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18.05.2022 11:43 Відповісти
*******. Пошла вода в хату
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18.05.2022 11:25 Відповісти
Так понимаю, что наше контрнаступление на Харьковщине затормозилось. Орки пытаются отбить потерянное.
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18.05.2022 11:29 Відповісти
Насправді кацапи, обстрілюють крім цих населених пунктів практично всю Золочівську і Дергачівську громаду. Людям що працюють в Харкові кажуть щоб виходили на роботу, бо там тихо, а тут не має ніякого транспорту, тільки на автомобілі в об'їзд за астрономічні гроші. Постійний ризик прильоту.
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18.05.2022 11:44 Відповісти
Вчора обстріляли Мерефу,яка в далеком тилу від Циркунів ( 50км) на південь.на жд и ад на Сімферополь.Перший раз(місяц назад) влучіли ракетой.Чим влучіли вчора не кажуть.Місто практично одноетажне,дуже гарне для життя.
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18.05.2022 11:56 Відповісти
 
 