Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби України, - очільниця МЗС Лійметс
Міністерка закордоннних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зустрілася з делегацією українських парламентарів та представників Житомирської області. Естонія планує допомогти з відбудовою регіону після війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.
"Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби, щоб допомогти відбудовувати Україну. Підтвердила непохитну підтримку Естонією України у тому, щоб українці виграли війну і відбудували країну", - йдеться у дописі.
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В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.
На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненных офицеров командного состава бригады, в том числе:
ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов - тяжело ранен;
начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин - тяжело ранен;
командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков - тяжело ранен;
ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов - тяжело ранен;
командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов - тяжело ранен (оторвана рука).
Мое сердце замерло
Смотрю в окно на медленно падающие капли дождя.