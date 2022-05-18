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Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби України, - очільниця МЗС Лійметс

лійметс

Міністерка закордоннних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зустрілася з делегацією українських парламентарів та представників Житомирської області. Естонія планує допомогти з відбудовою регіону після війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби, щоб допомогти відбудовувати Україну. Підтвердила непохитну підтримку Естонією України у тому, щоб українці виграли війну і відбудували країну", - йдеться у дописі.

Читайте: Естонія припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року, - глава МЗС Лійметс

Автор: 

Житомир (584) Естонія (1658) Лійметс Ева-Марія (8) відбудова (363)


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тільки каламойшу і зелень не підпускайте
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18.05.2022 12:01 Відповісти
https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk?__cft__[0]=AZWXO1dHOojS8TtxQsghdfT-wGJBQSR2bvidE33yy6F7Zk_ks0I5elmrHRCHMe2WhLrWN56F8gAjEggM9OV5Pcae4PpaGAlKzoSh_Ec0jYKx843T5cD8sapn621hrxLqmLCIOvlDiTP0WN_uvw5rrNyKgP4E7IK0u_917QjIV3XGOQ&__tn__=-UC%2CP-R Роман Цимбалюк

https://www.facebook.com/ 34 мин. ·

В результате артиллерийского удара подразделениями ВС Украины в Донецкой области был уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.

На данный момент известно о 3 погибших и более 14 раненных офицеров командного состава бригады, в том числе:

ВРИО командира 810 обр МП полковник Ян Суханов - тяжело ранен;

начальник связи 810 обр МП капитан Андрей Бушмин - тяжело ранен;

командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков - тяжело ранен;

ВРИО командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов - тяжело ранен;

командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 огсадн капитан Виктор Ершов - тяжело ранен (оторвана рука).
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18.05.2022 12:06 Відповісти
Естонія, молодчина
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18.05.2022 12:12 Відповісти
И мое сердце остановилось
Мое сердце замерло

Смотрю в окно на медленно падающие капли дождя.
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18.05.2022 12:19 Відповісти
Дякуємо, Естоніє!
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18.05.2022 12:23 Відповісти
 
 