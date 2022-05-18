Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби України, - очільниця МЗС Лійметс

Міністерка закордоннних справ Естонії Ева-Марія Лійметс зустрілася з делегацією українських парламентарів та представників Житомирської області. Естонія планує допомогти з відбудовою регіону після війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"Естонія зосередиться на Житомирі в наданні допомоги на розвиток і гуманітарні потреби, щоб допомогти відбудовувати Україну. Підтвердила непохитну підтримку Естонією України у тому, щоб українці виграли війну і відбудували країну", - йдеться у дописі.

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