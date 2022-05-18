Через невдоволення військових РФ участю у війні проти України деякі підрозділи наповнюють агентами та інформаторами, - ГУР оприлюднило список

Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

Про це повідомляють у ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

" За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

Зі списком особистого складу 70 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка можна ознайомитись за посиланням.