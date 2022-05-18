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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через невдоволення військових РФ участю у війні проти України деякі підрозділи наповнюють агентами та інформаторами, - ГУР оприлюднило список

розвідка

Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України.

Про це повідомляють у ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

 " За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. Командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку чоловіки шукають можливості уникнути участі у війні: "Скажи маме, пусть справки сделает, что я гипертоник", - перехоплення ГУР Міноборони. АУДIО

 Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами.

Зі списком особистого складу 70 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 71718) м. Шалі, Чеченська республіка можна ознайомитись за посиланням.

армія рф (18060) розвідка (3894) ФСБ (1461)


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Топ коментарі
+4
Особістів повернули.
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18.05.2022 12:23 Відповісти
+4
Русіш зольдатен!
Сдафайся!
Тебе дадут щи, каша і бражка!
Потом немножко арбайтен на восстановлении Бучи и будеш ходить домой! Дрюкен свой фройлян, бухать бояру! Карашо! Зер гуд!
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18.05.2022 12:30 Відповісти
+4
Правильно. Стучите там друг на друга и убивайте друг друга. Мрази болотные.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
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Особістів повернули.
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18.05.2022 12:23 Відповісти
Я думаю они никуда и не девались там и всегда были среди личного состава
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18.05.2022 12:38 Відповісти
так коли вже буде Корнілівський бунт ... а то щось бунтують та бунтують рашисти а фронт на півдні до Херсона не йде ні на йоту?
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18.05.2022 12:28 Відповісти
для цього треба, щоб бунт підняло командування армії разом з бригадними, бо окремо бунт керівників якогось батальону чи полку/бригади нікому не всереться
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18.05.2022 15:31 Відповісти
Русіш зольдатен!
Сдафайся!
Тебе дадут щи, каша і бражка!
Потом немножко арбайтен на восстановлении Бучи и будеш ходить домой! Дрюкен свой фройлян, бухать бояру! Карашо! Зер гуд!
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18.05.2022 12:30 Відповісти
Куди ж параші без стукачів.
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18.05.2022 12:30 Відповісти
Правильно. Стучите там друг на друга и убивайте друг друга. Мрази болотные.
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18.05.2022 12:32 Відповісти
всьо ідьот па плану
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18.05.2022 12:32 Відповісти
ДХЛ привезли посилку, дивно,але вперше водій запитав-руська? Відповіла,що португалка ,але народилась в Україні. Слава Україні! -він. Дякую за ремонт техники-я. Ось така феніта для орків. Україна понад усе
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18.05.2022 12:37 Відповісти
Це все на що здатен ГУР.
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18.05.2022 12:56 Відповісти
ах интернет-интернет... если это развединформация, то такую развединформацию надо засунуть поглубже в задницу главному развединформационщику...
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18.05.2022 12:56 Відповісти
скоро политинформации будут совмещать с расстрелами, а летом начнут формировать в расейских колониях штрафбаты. История развития кацапского государства будет ходить по кругу лет пятьсот, пока это тупиковое ответвление вида Homo sapiens не вымрет, подобно Homo neanderthalensis. И только тогда антропологам таки придется их выделить в отдельный вид, и дать отдельное название, что-то вроде Homo cassabus ...
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18.05.2022 13:00 Відповісти
нічого дивного.. особісти в москалів були, є і будуть...У нас капелани , як психологи- рятують душі вояків від скверни , психічних надломів і постійної перенапруги. У них все те ж: політрюк і слєдоватєль Бєрлага (чи упавнамочений- не пам'ятаю, давно читав))))
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18.05.2022 13:24 Відповісти
О дааа - стучать на своих это национальный вид спорта в 3,14дерации...)))
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18.05.2022 13:26 Відповісти
Уверен они и в Украине своих везде
запихнули.В случае контратаки повсплывают.
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18.05.2022 13:48 Відповісти
 
 