В окупованому Мелітополі в районі будівлі "комендатури" ЗС РФ підірвали дві гранати. Розпочалася перестрілка, - Братчук

В окупованому Мелітополі Запорізької області в районі будівлі "комендатури" ЗС РФ підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітополь. В районі будівлі колишньої райдержадміністрації та зеленої поліклініки, де розміщена "комендатура" ЗС РФ підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка. Автоматні черги, за інформацією журналістів, чули й у районі вулиці Шмідта, а довкола штабу окупаційних військ перекрили дорогу. Слідкуємо за інформацією", - написав він.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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