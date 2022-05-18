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В окупованому Мелітополі в районі будівлі "комендатури" ЗС РФ підірвали дві гранати. Розпочалася перестрілка, - Братчук
В окупованому Мелітополі Запорізької області в районі будівлі "комендатури" ЗС РФ підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Мелітополь. В районі будівлі колишньої райдержадміністрації та зеленої поліклініки, де розміщена "комендатура" ЗС РФ підірвали дві гранати та розпочалася перестрілка. Автоматні черги, за інформацією журналістів, чули й у районі вулиці Шмідта, а довкола штабу окупаційних військ перекрили дорогу. Слідкуємо за інформацією", - написав він.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Топ коментарі
+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар18.05.2022 12:43 Відповісти Посилання
+18 Rhodesian
показати весь коментар18.05.2022 12:51 Відповісти Посилання
+14 Федя Рашпиль #503636
показати весь коментар18.05.2022 13:00 Відповісти Посилання
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лишь бы люди не пострадали...
Денацификация и пьяный любитель рАссии
Рига
https://t.me/dneproperatyv/30541
Найбільше схоже на те, що партизан викрив патруль рашистів і вони були змушені вступити у відкритий бій.
Сподіваюсь, що вони змогли відірватися та сховатися.
Молимось за них.
возможное уничтожение врага.....везде на территории
Украины ...чем можно где это возможно.
После взрыва в городе произошла произошла перестрелка. Об этом https://t.me/bpz_ua/12465 сообщает Telegram-канал "Брати по зброї".
"Партизаны в Мелитополе повредили бронепоезд российских оккупантов (ага, они до сих пор их используют). Заряд сработал под вагоном с личным составом. В результате повреждено железнодорожное полотно. Сейчас уточняется количество 200-х и 300-х рашистов", - пишут авторы канала.
Они также сообщают о перестрелке в Мелитополе, которая произошла после подрыва бронепоезда российских оккупантов.
Эту информацию https://ria-m.tv/news/286754/v_melitopole_podorvali_bronepoezd_okkupantyi_v_panike.html подтверждает и мелитопольское издание "Риа Мелитополь".
"Около часа назад в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах чуть не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали", - сообщает издание, отмечая, что взрыв прогремел в районе железной дороги.
Также, по данным журналистов, неподалеку от так называемой "комендатуры" российских оккупантов, на пересечении улиц Шмидта и Ивана Алексеева началась перестрелка.
"Действия наших диверсантов принесли нужный результат и посеяли панику среди захватчиков. Известно, что комендатура за час до взрыва была оцеплена. Там ждали генерал-майора, который должен был сегодня выехать в Бердянск и посетить милицию и базы отдыха", - пишут журналисты.