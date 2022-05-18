Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань. Каналізаційні води будуть посеред вулиць, - мер Бойченко

Без повноцінної системи водовідведення та очистки стоків водопостачання міста не може нормально працювати. Це призведе до масового неорганізованого виливу каналізаційних вод на вулиці міста, що у свою чергу спричинить зростання інфекційних захворювань серед населення.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"Хаотичні та вкрай непрофесійні дії з боку російських окупантів та їх посібників ставлять під загрозу життя маріупольців, які ще залишаються у місті. Це більше 100 тисяч людей. Треба розуміти справжню ситуацію у Маріуполі. Усі 22 насосні станції зруйновані або затоплені, понад 50% мережі водопостачання пошкоджено. У місті відсутнє електропостачання, яке потрібно для того, щоб качати воду по мережі. Але головна проблема – це відсутність працюючої системи очистки стоків та водовідведення. Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це одразу призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань. Враховуючи відсутність нормальної медичної допомоги, за оцінкою лікарів, кількість смертей серед маріупольців буде зростати щодня та вже до кінця року може сягнути 10 тисяч. Окупанти та їх посібники не ставлять собі за мету відновити Маріуполь. Навпаки. Їх мета - повністю зруйнувати будь яку можливість життя у місті. Саме для того вони створюють справжнє гетто у Маріуполі зі своїми нелюдськими правилами", - міський голова Вадим Бойченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти зруйнували будівлю синагоги у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

За попередніми оцінками повноцінне відновлення водопостачання у місті може зайняти більше року. Вартість сягне щонайменше 700 млн доларів. Саме тому це можливо лише за умови повернення Маріуполя під повний контроль України та за підтримки міжнародних партнерів.