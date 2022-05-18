Евакуація з "Азовсталі": українських бійців привезли до колонії в окупованій Оленівці на Донбасі. ВIДЕО
Українських бійців з "Азовсталі" привезли до колонії в окупованій Оленівці на Донбасі, підконтрольній угрупованню "ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, раніше 17 травня агенство Reuters повідомляло про щонайменше сім автобусів, які виїхали з території заводу "Азовсталь". Українська та російська сторони наразі не публікували вивезення військових публічно. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" українських військових.
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Alex Fedoniuk
показати весь коментар19.05.2022 03:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Voc Vox
показати весь коментар19.05.2022 08:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар19.05.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Конечно не все сдадутся. Есть те кому нечего терять. Но большинство уже просто не способно сидеть и ждать смерти, от осколка, от жажды, от гангрены.
С кем там Зеля договаривался, кому что приказывал, вы совсем с глузду съехали тут все?
Кацапам не можна вірити.