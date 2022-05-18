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Евакуація з "Азовсталі": українських бійців привезли до колонії в окупованій Оленівці на Донбасі. ВIДЕО

Українських бійців з "Азовсталі" привезли до колонії в окупованій Оленівці на Донбасі, підконтрольній угрупованню "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, раніше 17 травня агенство Reuters повідомляло про щонайменше сім автобусів, які виїхали з території заводу "Азовсталь". Українська та російська сторони наразі не публікували вивезення військових публічно. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вночі 17 травня підтвердила початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" українських військових.

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Автор: 

Маріуполь (3256) евакуація (2360) Азовсталь (447)


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Топ коментарі
+56
Верить в чем? Меня удивляет эта наивность. НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ ОБМЕН, НИКОМУ. Азовсталь два месяца держался зубами за голый бетон каждый день неся потери, считая патроны, выдавая чашку воды на человека. Все это время Зеленский выступал по телевизорам и радовался выигранному им лично евровидению. Когда у защитников уже не осталось сил, ни физических, ни моральных, они пошли на переговоры. Им ничего не обещали, просто согласились забрать умирающих и раненных. Выбора просто не было. С ними вышли несколько групп которые также не могли уже сопротивляться и были только обузой остальным. Их встретили, упаковали и вывезли. Без стрельбы, избиений, спокойно разоружили, обыскали, рассадили по автобусам, воды дали. После этого бегство уже было не остановить. И только тогда Зеленский вдруг высрал свою *********** историю, как он договорился спасать и обмениваться. Гений переговоров.
Конечно не все сдадутся. Есть те кому нечего терять. Но большинство уже просто не способно сидеть и ждать смерти, от осколка, от жажды, от гангрены.
С кем там Зеля договаривался, кому что приказывал, вы совсем с глузду съехали тут все?
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18.05.2022 13:20 Відповісти
+53
А далі що ?
Кацапам не можна вірити.
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18.05.2022 13:01 Відповісти
+39
Нехай наших героїв береже Бог.
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18.05.2022 13:02 Відповісти
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У нас демократія, *****!
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19.05.2022 03:24 Відповісти
Попадая в очередную скандальную ситуацию, Зеленский поступает как Путин - залегает на дно и ждет несколько дней пока уляжется пыль, потом запускаются боты, за ними идут арестовичи и прочие придворные аналитики (от слова "анал") и уж опосля какой-нибудь Подоляк делает заявление.
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19.05.2022 08:10 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/life/_jomu-nogi-10-raziv-pereyihali-u-merezhu-zlili-rozpovid-okupanta-pro-stavlennya-do-bijciv-zsu/1089140 як касапи ставляться до азовців зокрема і в цілому до бійців ЗСУ
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19.05.2022 10:03 Відповісти
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