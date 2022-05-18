Блогерка з Чернігова писала у фейсбуці, що Росія має перемогти. Вона може сісти на 5 років

Прокуратура повідомила мешканці Чернігова про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії. Покарання за цією статтею - до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрювана розповсюджувала на власній сторінці у соціальній мережі "Facebook" публікації, які прославляють учасників збройної агресії РФ проти України та заклики не чинити спротиву країні-агресору. Блогерка назвала неправдивою інформацію про злочини військовослужбовців РФ проти мирного населення та вважає справедливою окупацію окремих регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Вдома у жінки провели обшук, вилучили комп’ютер і телефон.

Їй повідомили про підозру в поширенні матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без.