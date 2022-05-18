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Новини Санкції проти Росії
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Міністр фінансів США Єллен обговорить заходи щодо російської нафти під час зустрічі G7

нафта

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з лідерами Європейського Союзу обговорила можливі заходи щодо російських постачань нафти та планує знову порушити цю тему на зустрічі міністрів фінансів і голів Центробанків G7, яка розпочинається у Німеччині в середу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили широкий спектр варіантів. Ми не намагаємося сказати їм (європейцям. - Ред.), що найкраще відповідає їхнім інтересам, а (...) обговорюємо деякі пропозиції, які розглядаються", - сказала Єллен журналістам у Брюсселі.

Основна ідея Вашингтона, яку транслює Єллен, полягає у впровадженні стелі цін або спеціального мита на нафту, що постачається з Росії, пише Financial Times. Це розглядається як перехідний захід перед упровадженням остаточної заборони імпорту палива з РФ.

Це сприятиме обмеженню доходів, які Росія отримує від експорту енергоносіїв, при цьому не допустивши різкого посилення інфляційного тиску. Проти такої пропозиції виступає Німеччина.

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"У принципі ми відкриті цій ідеї, але дуже складно визначити її конкретні параметри. Це має справити бажаний ефект, не призвівши при цьому до повного припинення постачання нафти", - сказав німецький чиновник на умовах анонімності.

Автор: 

G-7 G7 (1082) нафта (5643) санкції (12284) США (23618) ембарго (305) Мінфін США (124)


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Лучшее эмбарго это уничтожение всех газо и нефтепроводов, кроме нашего, шоб ценили его как зеницу ока, ведь им еще репарации платить!!!
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18.05.2022 13:19 Відповісти
Європа перейде на близькосхідну нафту.
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18.05.2022 13:28 Відповісти
Україна має припинити транзит нафти нафтогонм Дружба і буде ******** повне ембарго!!!)))
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18.05.2022 14:05 Відповісти
Вы уже определитесь министр или министерка
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18.05.2022 16:22 Відповісти
 
 