Міністр фінансів США Єллен обговорить заходи щодо російської нафти під час зустрічі G7

Міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з лідерами Європейського Союзу обговорила можливі заходи щодо російських постачань нафти та планує знову порушити цю тему на зустрічі міністрів фінансів і голів Центробанків G7, яка розпочинається у Німеччині в середу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми обговорили широкий спектр варіантів. Ми не намагаємося сказати їм (європейцям. - Ред.), що найкраще відповідає їхнім інтересам, а (...) обговорюємо деякі пропозиції, які розглядаються", - сказала Єллен журналістам у Брюсселі.

Основна ідея Вашингтона, яку транслює Єллен, полягає у впровадженні стелі цін або спеціального мита на нафту, що постачається з Росії, пише Financial Times. Це розглядається як перехідний захід перед упровадженням остаточної заборони імпорту палива з РФ.

Це сприятиме обмеженню доходів, які Росія отримує від експорту енергоносіїв, при цьому не допустивши різкого посилення інфляційного тиску. Проти такої пропозиції виступає Німеччина.

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"У принципі ми відкриті цій ідеї, але дуже складно визначити її конкретні параметри. Це має справити бажаний ефект, не призвівши при цьому до повного припинення постачання нафти", - сказав німецький чиновник на умовах анонімності.