УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10129 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 244 10

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Десні зросла до 11, - ДСНС

десна

Кількість загиблих та травмованих людей внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдала російська авіація по селищу Десна на Чернігівщині, зросла.

Таку інформацію надали Суспільному в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинули 11 людей, травмувалися 14 (попередньо йшлося про вісім загиблих та 12 поранених. - ред.)

Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації завдали ракетного удару по селищу Десна, дві ракети влучили в будівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС

Автор: 

армія рф (18060) обстріл (29575) ракети (4099) Чернігівщина (1585) ДСНС (5193)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Це ж Суспільне напередодні ракетного удару по "Десні" видало репортаж про тренування там морпіхів.

Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?

"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"

https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
показати весь коментар
18.05.2022 13:54 Відповісти
+9
показати весь коментар
18.05.2022 13:36 Відповісти
+9
А шо до сих пір роблять там савєцькі ордени?
показати весь коментар
18.05.2022 13:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.05.2022 13:36 Відповісти
А шо до сих пір роблять там савєцькі ордени?
показати весь коментар
18.05.2022 13:38 Відповісти
напевно маскють в\ч від окупантів... щоб подумали що до свої попали....
показати весь коментар
18.05.2022 14:18 Відповісти
Це ж Суспільне напередодні ракетного удару по "Десні" видало репортаж про тренування там морпіхів.

Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?

"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"

https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
показати весь коментар
18.05.2022 13:54 Відповісти
Так про Десну всі знають, навіть рашисти. А по казармам б'ють не вперше.
показати весь коментар
18.05.2022 14:14 Відповісти
Навіщо рашистам нагадувати про полігони та навчальні центри під час війни?
Так само Г+Г видало сюжет про київський завод, на якому ремонтували бронетехніку.
І туди прилетіли ракети відразу після ТОГО, а не ДО.
І також були загиблі та поранені.
Журнохвойдам мають заборонити давати в ефір подібні сюжети.
Але владу, схоже, це влаштовує.
показати весь коментар
18.05.2022 14:46 Відповісти
про десну недавно згадували всі в звязку з президентовим призначенням нового командуючого тероборони...
показати весь коментар
18.05.2022 14:56 Відповісти
Ви особисто не обійдетесь без сюжетів ТВ, ЗМІ із полігонів, підприємств оборонної промисловості?
показати весь коментар
18.05.2022 15:09 Відповісти
кто в той десне держит сейчас военнослужащих?Там же подлетное время ракеты или авиации минимальное-никто даже в бомбоубежище выйти не успеет,особенно если лупят искандерами
показати весь коментар
18.05.2022 14:05 Відповісти
Зе-чмо тримає, він же вважає, що "Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють".
показати весь коментар
18.05.2022 14:26 Відповісти
 
 