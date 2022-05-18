Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Десні зросла до 11, - ДСНС

Кількість загиблих та травмованих людей внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдала російська авіація по селищу Десна на Чернігівщині, зросла.

Таку інформацію надали Суспільному в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, загинули 11 людей, травмувалися 14 (попередньо йшлося про вісім загиблих та 12 поранених. - ред.)

Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації завдали ракетного удару по селищу Десна, дві ракети влучили в будівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару по Десні 8 загиблих, 12 поранених, - ДСНС