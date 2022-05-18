Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Десні зросла до 11, - ДСНС
Кількість загиблих та травмованих людей внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдала російська авіація по селищу Десна на Чернігівщині, зросла.
Таку інформацію надали Суспільному в пресслужбі ГУ ДСНС в Чернігівській області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, загинули 11 людей, травмувалися 14 (попередньо йшлося про вісім загиблих та 12 поранених. - ред.)
Нагадаємо, близько 5:00 години ранку 17 травня російські війська з авіації завдали ракетного удару по селищу Десна, дві ракети влучили в будівлі.
Топ коментарі
+15 Алла Новосад #194524
показати весь коментар18.05.2022 13:54 Відповісти Посилання
+9 Чайка Київ
показати весь коментар18.05.2022 13:36 Відповісти Посилання
+9 Sharikoff
показати весь коментар18.05.2022 13:38 Відповісти Посилання
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Коли Данилов з РНБО, Резніков з МО заткнуть роти журналіздам-навідникам?
ХТО дає їм дозвіл знімати подібні сюжети?
"Навчаються штурмувати міста, аби звільняти окупований Крим: на Чернігівщині тренуються ветерани-морпіхи"
https://suspilne.media/240071-navcautsa-sturmuvati-mista-abi-zvilnati-okupovanij-krim-na-cernigivsini-trenuutsa-veterani-morpihi/
Так само Г+Г видало сюжет про київський завод, на якому ремонтували бронетехніку.
І туди прилетіли ракети відразу після ТОГО, а не ДО.
І також були загиблі та поранені.
Журнохвойдам мають заборонити давати в ефір подібні сюжети.
Але владу, схоже, це влаштовує.