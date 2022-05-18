За минулу добу окупанти доставили з Маріуполя до фільтраційного табору 539 осіб, зокрема 55 дітей, для депортації, - Андрющенко

Російські загарбники доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для подальшої депортації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - заявив Андрющенко.

За його словами, з фільтраційного пункту с. Нікольське депортовано до Росії 67 осіб, зокрема дітей.

"Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - наголосив радник мера.

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