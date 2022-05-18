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За минулу добу окупанти доставили з Маріуполя до фільтраційного табору 539 осіб, зокрема 55 дітей, для депортації, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Російські загарбники доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для подальшої депортації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - заявив Андрющенко.

За його словами, з фільтраційного пункту с. Нікольське депортовано до Росії 67 осіб, зокрема дітей.

"Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - наголосив радник мера.

Також читайте: До Росії депортували 1,3 млн українців, - Денісова

Автор: 

депортація (732) Маріуполь (3256)


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Топ коментарі
+8
Таке враження, що читаєш спогади часів другої світової.
Кацапи- фашисти.
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18.05.2022 13:47 Відповісти
+4
Хочешь мира готовся к войне а не если увиличим армию то не сможем достроить дороги
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18.05.2022 13:54 Відповісти
+4
черговий раз влада кинула патроиотив напевно бояться що писля визволення патриоти займуться презиком и радою
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18.05.2022 13:55 Відповісти
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Города фактически нет. Зато есть мэр и даже советник мэра. Это как Арестович советник Елдака. Еще и наверное зарплату хорошую получает. Бред какой-то. Есть цивильно-военная администрация. какие к черту статские-советники?
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18.05.2022 13:42 Відповісти
Таке враження, що читаєш спогади часів другої світової.
Кацапи- фашисти.
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18.05.2022 13:47 Відповісти
вот бы найти тех маньяков, что украинцам пальцы и уши отрзали, и им то же на камеру поотрезать) хорошее шоу будет)
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18.05.2022 13:48 Відповісти
На жаль, мої сумні опасіння підтверджуються(
Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи!😡
Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1(
Дай Бог, брехня(
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18.05.2022 13:49 Відповісти
и ничего хорошего.., а что, кто-то Верил??
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18.05.2022 13:53 Відповісти
Сумне доповнення: Мін'юст Роzії попросив Верховний суд визнати український "нацбатальйон "Азов" терористичною організацією...((
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18.05.2022 13:50 Відповісти
Кароче, Зеля здав Маріуполь.
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18.05.2022 13:52 Відповісти
Хочешь мира готовся к войне а не если увиличим армию то не сможем достроить дороги
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18.05.2022 13:54 Відповісти
от вам и борьба за Марик..
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18.05.2022 13:54 Відповісти
черговий раз влада кинула патроиотив напевно бояться що писля визволення патриоти займуться презиком и радою
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18.05.2022 13:55 Відповісти
доставили у фільтраційний табір...
як ви ставитеся до кацапів? давайте не будемо заглядати у прірву
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18.05.2022 14:20 Відповісти
 
 