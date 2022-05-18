За минулу добу окупанти доставили з Маріуполя до фільтраційного табору 539 осіб, зокрема 55 дітей, для депортації, - Андрющенко
Російські загарбники доставили з Маріуполя у фільтраційний табір понад 500 людей для подальшої депортації.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу з Маріуполя доставлено до фільтраційного табору с. Безіменне Новоазовського району 539 людей, зокрема 55 дітей. Всіх осіб готують до депортації", - заявив Андрющенко.
За його словами, з фільтраційного пункту с. Нікольське депортовано до Росії 67 осіб, зокрема дітей.
"Росія не зупиняє викрадання українських громадян. Злочин, який триває", - наголосив радник мера.
Топ коментарі
+8 Чайка Київ
показати весь коментар18.05.2022 13:47 Відповісти Посилання
+4 Siegher Kurnoski
показати весь коментар18.05.2022 13:54 Відповісти Посилання
+4 Siegher Kurnoski
показати весь коментар18.05.2022 13:55 Відповісти Посилання
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Кацапи- фашисти.
Верещук, ти повинна забути своє промедчуковське минуле і затямити: рашиzтам не можна вірити! Ніколи!😡
Є інформація, втч відео, що «евакуйованих» бійців "Азова" відвезли у Ростов-на-Дону та заточили до СІЗО № 1(
Дай Бог, брехня(
як ви ставитеся до кацапів? давайте не будемо заглядати у прірву