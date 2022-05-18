"Путін використовує голод як зброю", - німецька міністерка Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для продовольчої безпеки

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Жахливі наслідки російської загарбницької війни виходять далеко за межі України", - сказала Шульце на зустрічі міністрів розвитку G7 в Берліні.

"Є ризик голоду, тому що Путін використовує голод як зброю. Ми повинні протистояти цьому за допомогою нового альянсу з глобальної продовольчої безпеки, який ми хочемо прийняти на цій зустрічі" - заявила вона.

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До четверга міністри розвитку країн G7 обговорюватимуть поточні виклики, починаючи від продовольчої кризи та зміни клімату до відбудови вільної України, яка також є великим світовим експортером зерна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль візьме участь у засіданні віртуально.