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Новини Війна
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"Путін використовує голод як зброю", - німецька міністерка Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для продовольчої безпеки

афганистан,голод

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце закликала G7 докласти спільних зусиль для боротьби з голодом, який може настати у результаті війни в Україні.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Жахливі наслідки російської загарбницької війни виходять далеко за межі України", - сказала Шульце на зустрічі міністрів розвитку G7 в Берліні.

"Є ризик голоду, тому що Путін використовує голод як зброю. Ми повинні протистояти цьому за допомогою нового альянсу з глобальної продовольчої безпеки, який ми хочемо прийняти на цій зустрічі" - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через блокування портів окупантами деяким країнам загрожує голод та вимушена міграція, - ООН

До четверга міністри розвитку країн G7 обговорюватимуть поточні виклики, починаючи від продовольчої кризи та зміни клімату до відбудови вільної України, яка також є великим світовим експортером зерна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль візьме участь у засіданні віртуально.

Автор: 

G-7 G7 (1082) Німеччина (7523) голод (118) путін володимир (24230)


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Топ коментарі
+2
Вроде каждый представитель Германии говорит правильные вещи, но в потом делают все возможное чтобы нагадить Украине.
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18.05.2022 14:03 Відповісти
+1
Ї бать тільки прокинулись, вони це робили 400 років поспіль омг
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18.05.2022 14:13 Відповісти
+1
Я не понимаю "проблемы" ... Нужно зерно из наших портов ? Заходят танкеры под условным флагом ООН , под охраной кораблей НАТО , в рамках гуманитарного коридора вдоль западного берега вывозят ... И я бы посмотрел на попытку потопить хотя-бы один танкер.
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18.05.2022 14:33 Відповісти
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Делят не наши бабки, сволочи
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18.05.2022 14:00 Відповісти
А, что, Германия не в состоянии их прокормить?
А почему собственно?
Украина выражает крайнюю степень озабоченности.
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18.05.2022 14:03 Відповісти
Вроде каждый представитель Германии говорит правильные вещи, но в потом делают все возможное чтобы нагадить Украине.
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18.05.2022 14:03 Відповісти
очень меня сейчас тревожит - что там сейчас у бедуинов...
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18.05.2022 14:07 Відповісти
Світ зараз -це як екосистема, дуже вразлива і все взаємопов'язане. Вийшо як з тими маодзедунівськими горобцями
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18.05.2022 14:12 Відповісти
Ї бать тільки прокинулись, вони це робили 400 років поспіль омг
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18.05.2022 14:13 Відповісти
Я не понимаю "проблемы" ... Нужно зерно из наших портов ? Заходят танкеры под условным флагом ООН , под охраной кораблей НАТО , в рамках гуманитарного коридора вдоль западного берега вывозят ... И я бы посмотрел на попытку потопить хотя-бы один танкер.
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18.05.2022 14:33 Відповісти
А что этот московский недомерок использует НЕ как оружие? Углеводороды разве не оружие против Европы как минимум? Спровоцированные многолетние и многотысячные орды беженцев с северной Африки и Ближнего Востока в ту же Европу. Разве можно было это не воспринимать как угрозу, как сделала это Европа закрыв глаза на истинную причину нашествия. А всяческие цветные жилетки на улицах Парижа с русскоязычными командирами ячеек это не оружие кацапии против Европы? Не верю что в Европе этого не видели. А вот причину полного бездействия и сопротивления нахальству москвы не могу понять. Хотя власть денег еще никто не отменял, так что тут можно поискать.
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18.05.2022 14:35 Відповісти
Міністр, а не міністерка! Грамотії не позорте українську мову!
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18.05.2022 16:01 Відповісти
 
 