Пораненим "ЛНРівцям" діагностують остеохондроз та виразку, щоб не платити компенсацій, - ГУР МО

Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.

Про це повідомляють у ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

За даними української розвідик для того аби не виплачувати компенсації, медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.

"Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР" навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.

Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані" з території "ЛНР"), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується", - йдеться у повідомленні.

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Також відомо, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.