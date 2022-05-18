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Новини Війна
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Пораненим "ЛНРівцям" діагностують остеохондроз та виразку, щоб не платити компенсацій, - ГУР МО

розвідка

Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.

Про це повідомляють у ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

За даними української розвідик для того аби не виплачувати компенсації, медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.

"Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР" навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.
Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані" з території "ЛНР"), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через невдоволення військових РФ участю у війні проти України деякі підрозділи наповнюють агентами та інформаторами, - ГУР оприлюднило список

Також відомо, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.

компенсації (706) розвідка (3894) мобілізація (3142) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+7
ну да, проникающий остеохондроз брюшной полости и осколочная язва...
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18.05.2022 14:03 Відповісти
+5
це для тих, кому здалося, що путєн мало ввьол
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18.05.2022 14:03 Відповісти
+5
ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОДИН ДИАГНОЗ--- МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ.. звал Путина в 2014 году.... 8 лет радовался жизни подзаборной суки... скажи спасибо что не поставили "диагноз" "мертв по прибытию"!!!!!!!!
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18.05.2022 14:06 Відповісти
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ну да, проникающий остеохондроз брюшной полости и осколочная язва...
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18.05.2022 14:03 Відповісти
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18.05.2022 14:41 Відповісти
це для тих, кому здалося, що путєн мало ввьол
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18.05.2022 14:03 Відповісти
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18.05.2022 14:38 Відповісти
ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ОДИН ДИАГНОЗ--- МОЗГА НЕТ ВООБЩЕ.. звал Путина в 2014 году.... 8 лет радовался жизни подзаборной суки... скажи спасибо что не поставили "диагноз" "мертв по прибытию"!!!!!!!!
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18.05.2022 14:06 Відповісти
Не тим гур займається. Ще що небудь про@буть.
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18.05.2022 14:06 Відповісти
Очень интересно. Пуля в голову, а диагностируют остеохондроз.
Впрочем, на Московии такой уровень медицины, что они даже гланды через жопу вырезают. Без наркоза.
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18.05.2022 14:07 Відповісти
прострел заработали в окопах...
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18.05.2022 14:08 Відповісти
А дыровцы думали что рашисты им по 7 лямов платить компенсации будут? Какое тупое мясо
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18.05.2022 14:09 Відповісти
Когда будем освобождать дамбас главное чтобы орки или сдохли или все ушли Запоребрик. Чтобы нам потом не кормить миллионы калек которые еще и против нас воевали
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18.05.2022 14:12 Відповісти
Читай ниже.
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18.05.2022 14:25 Відповісти
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Otsustvije mozga tam diagnostirujetsja pogolovno u vseh.
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18.05.2022 14:17 Відповісти
А чего им переживать? У нас до сих пор считается что тамженашелюде. Поэтому после окончания войны будем вместе с регресами выплачивать и ветеранские, и за боевые этим "нашим людям".
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18.05.2022 14:24 Відповісти
А где сивоха?
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18.05.2022 14:26 Відповісти
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18.05.2022 14:42 Відповісти
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18.05.2022 14:52 Відповісти
сивохо прорва *****,на передок ушлёпка
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18.05.2022 14:57 Відповісти
Кажете підтримка зменшується?Вибачте!Але це така ж "точна" інформація як і та яку фсб доповідало путлєру про його підтримку в Україні.Там навіть при загибелі родича звинувачують не путлєра а Україну,бо вона "розпочала війну в 2014році".А ось росія їх захищає.Доречі!Якщо ті лугандони не хочуть воювати,то чому відступили аж в Белгородську область,до окупантів а не здались в полон?Досить вже робити з них ЖЕРТВ,чи як там - наші люді в окупаціі?В такій окупаціі,що навіть під загрозою загибелі не переходять на бік України.Пора вже зрозуміти,що ОРДЛО - це ВОРОГ який РЕАЛЬНО,саме зараз,ВБИВАЄ наших хлопців.А ми їх заоохочуємо пенсіями,інвалідськими та допомогою на дітей.
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18.05.2022 14:35 Відповісти
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18.05.2022 14:56 Відповісти
******.
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18.05.2022 16:26 Відповісти
Всё прекрасно в этой новости - так и будут ходить до конца своих дней голимыми чертями. И пусть уже снова заводят песню про "нас никто не слышит"!
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18.05.2022 16:44 Відповісти
та писали б всім плоскостопія,
то й шо що вже нема ноги,
а плоскостопія то є
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18.05.2022 17:06 Відповісти
 
 