Пораненим "ЛНРівцям" діагностують остеохондроз та виразку, щоб не платити компенсацій, - ГУР МО
Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною.
Про це повідомляють у ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.
За даними української розвідик для того аби не виплачувати компенсації, медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат.
"Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР" навіть не зважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ.
Враховуючи безповоротні втрати 2 армійського корпусу ЗС РФ (саме в ньому служать "мобілізовані" з території "ЛНР"), ситуація щодо підтримки та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації значно зменшується", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що 16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин та родичів примусово "мобілізованих" на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестуючих – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників близько 700 осіб.
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Впрочем, на Московии такой уровень медицины, что они даже гланды через жопу вырезают. Без наркоза.
то й шо що вже нема ноги,
а плоскостопія то є