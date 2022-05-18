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Новини Війна
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Найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі Донецької області, ЗСУ відбили дві спроби наступу, - голова ОВА Кириленко

область,донецька

У Донецькій обласній військовій адміністрації оприлюднили інформацію щодо російського вторгнення станом на середину дня 18 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Павла Кириленка.

Так, найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі області - від Великої Новосілки до Очеретиного.

"В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1, пошкоджено три будинки - без жертв. Було дві спроби наступу - обидві ЗСУ відбили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині спалахнуло 10 пожеж, - ДСНС. ФОТО

У Мар’їнській громаді росіяни завдали чотири авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.

Суттєвої шкоди завдано Костянтинівці: зруйнована будівля колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості та щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, без постраждалих.

Ввечері росіяни обстріляли Очеретине та Новобахмутівку - зруйновано один будинок, ще кілька зазнали пошкоджень.

Під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Інформації про жертв та руйнування наразі немає", - відзвітував Кириленко.

Також дивіться: Росіяни знищили фосфорними боєприпасами ще один навчальний заклад на Донеччині. ФОТОрепортаж

Він зауважив, що попри агресивні дії росіян продовжується доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних.

Автор: 

армія рф (18069) ОДА (1631) Донецька область (8963) Кириленко Павло (910)


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18.05.2022 14:10 Відповісти
Они далеко не всех своих "граждан" смогли научить хорошему русскому языку.
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18.05.2022 14:13 Відповісти
В Мелітополі партизани підірвали останню надію російських окупантів на перемогу - бронепотяг
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18.05.2022 14:14 Відповісти
Ну якщо дійшли до "бронепотягів" то скоро і "бронекавалерію" почнуть використовувать!
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18.05.2022 14:38 Відповісти
///
Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота.

У оккупантов - не менее трёх погибших и 14 раненых офицеров командного состава 810-й бригады морской пехоты.

Об этом https://t.me/AFUStratCom/1722 сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Там назвали фамилии и должности российских офицеров, обезвреженных украинскими воинами.

Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.
Так, известно, что тяжелые ранения получили:
- в.и.о. командира 810-й ОБр МП, полковник Ян Суханов;
- в.и.о. командира 382-го отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;
- начальник связи 810-й ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;
- командир 542-го десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).
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18.05.2022 14:18 Відповісти
Коли це було? Руку пришили?
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18.05.2022 14:41 Відповісти
 
 