Найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі Донецької області, ЗСУ відбили дві спроби наступу, - голова ОВА Кириленко

У Донецькій обласній військовій адміністрації оприлюднили інформацію щодо російського вторгнення станом на середину дня 18 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Павла Кириленка.

Так, найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі області - від Великої Новосілки до Очеретиного.

"В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1, пошкоджено три будинки - без жертв. Було дві спроби наступу - обидві ЗСУ відбили.

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У Мар’їнській громаді росіяни завдали чотири авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.

Суттєвої шкоди завдано Костянтинівці: зруйнована будівля колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості та щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, без постраждалих.

Ввечері росіяни обстріляли Очеретине та Новобахмутівку - зруйновано один будинок, ще кілька зазнали пошкоджень.

Під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Інформації про жертв та руйнування наразі немає", - відзвітував Кириленко.

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Він зауважив, що попри агресивні дії росіян продовжується доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних.