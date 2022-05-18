Найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі Донецької області, ЗСУ відбили дві спроби наступу, - голова ОВА Кириленко
У Донецькій обласній військовій адміністрації оприлюднили інформацію щодо російського вторгнення станом на середину дня 18 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Павла Кириленка.
Так, найбільшу активність росіяни виявляють на півдні та в центрі області - від Великої Новосілки до Очеретиного.
"В Авдіївці внаслідок нічного обстрілу фосфорними боєприпасами вщент вигоріла школа №1, пошкоджено три будинки - без жертв. Було дві спроби наступу - обидві ЗСУ відбили.
У Мар’їнській громаді росіяни завдали чотири авіаудари по Новомихайлівці, де залишається близько 50 цивільних.
Суттєвої шкоди завдано Костянтинівці: зруйнована будівля колишньої школи №7, пошкоджено Центр дитячої та юнацької творчості та щонайменше 28 житлових будинків. На щастя, без постраждалих.
Ввечері росіяни обстріляли Очеретине та Новобахмутівку - зруйновано один будинок, ще кілька зазнали пошкоджень.
Під обстріли потрапила Велика Новосілка і ще два села в громаді. Інформації про жертв та руйнування наразі немає", - відзвітував Кириленко.
Він зауважив, що попри агресивні дії росіян продовжується доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних.
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Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота.
У оккупантов - не менее трёх погибших и 14 раненых офицеров командного состава 810-й бригады морской пехоты.
Об этом https://t.me/AFUStratCom/1722 сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Там назвали фамилии и должности российских офицеров, обезвреженных украинскими воинами.
Сейчас украинские воины имеют предварительную информацию о некоторых раненых российских офицерах.
Так, известно, что тяжелые ранения получили:
- в.и.о. командира 810-й ОБр МП, полковник Ян Суханов;
- в.и.о. командира 382-го отдельного батальона МП, майор Леонид Смирнов;
- начальник связи 810-й ОБр МП, капитан Андрей Бушмин;
- командир 542-го десантно-штурмового батальона, подполковник Алексей Теремков;
- командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн, капитан Виктор Ершов (ему оторвало руку).