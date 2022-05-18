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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, троє загиблих, шестеро поранених, - Офіс генпрокурора

авто,рф,розстріл,вбивства

Вчора, 17 травня, російські війська обстріляли із "Градів" колону автомобілів із людьми поблизу села Давидів Брід на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню "Град" колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро – отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування триває і здійснюється Головним управлінням Нацполіції в Херсонській області.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Російської Федерації.

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Автор: 

авто (6259) армія рф (18069) обстріл (29596) Офіс Генпрокурора (3308) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+17
андоны !!!
кто-то из форумчан сказал мудрые слова - русня может воевать только с безоружными (читайте - мирное население, старики, женщины и дети), ранеными или с людьми со связанными руками...
я б добавил - и с теми кому можно выстрелить в спину !!!
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18.05.2022 14:22 Відповісти
+14
підараси.
можете мене тепер банить.
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18.05.2022 14:18 Відповісти
+10
вчера только лёха суперменович лупанул что местные знают дороги и могут выезжать с оккупированых территорий.вуаля *****.
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18.05.2022 14:18 Відповісти
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підараси.
можете мене тепер банить.
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18.05.2022 14:18 Відповісти
"**********" - це медичний термін.
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18.05.2022 14:20 Відповісти
Банить за название вещей своими имена?)))
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18.05.2022 14:20 Відповісти
вчера только лёха суперменович лупанул что местные знают дороги и могут выезжать с оккупированых территорий.вуаля *****.
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18.05.2022 14:18 Відповісти
Первый, кого бы нужно было пристрелить за вред, нанесенный народу длинным и тупым языком - Люся. Вторая - Верещучка.
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18.05.2022 14:53 Відповісти
В даному випадку,якщо все вірно в цій новині,то люди заїзджали на окуповану територію.
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18.05.2022 14:57 Відповісти
Це має якесь значення до того , що орки вбили мирних людей ?
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18.05.2022 15:12 Відповісти
андоны !!!
кто-то из форумчан сказал мудрые слова - русня может воевать только с безоружными (читайте - мирное население, старики, женщины и дети), ранеными или с людьми со связанными руками...
я б добавил - и с теми кому можно выстрелить в спину !!!
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18.05.2022 14:22 Відповісти
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18.05.2022 14:38 Відповісти
Якою потрібно бути мразотою і бидлом , щоб стріляти по мирним жителям та жінкам із дітьми 😠
От такого ми маємо Північного сусіда - кончені фашисти , мародери , гвалтіники і жорстокі вбивці !

Кацапстан повинен бути знищеним , крапка !
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18.05.2022 15:11 Відповісти
не брешіть, там люди їхали з Херсону, спочатку пропустили через блок пост і потім накрили градами, загиблих поки відомо за 40 ....
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18.05.2022 15:36 Відповісти
 
 