Війська РФ обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, троє загиблих, шестеро поранених, - Офіс генпрокурора

Вчора, 17 травня, російські війська обстріляли із "Градів" колону автомобілів із людьми поблизу села Давидів Брід на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 травня 2022 року російські війська поблизу села Давидів Брід обстріляли із системи залпового вогню "Град" колону цивільних автомобілів із людьми, які намагались проїхати до Бериславського району Херсонської області. Щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро – отримали тілесні ушкодження різного характеру та ступеню тяжкості.

"Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування триває і здійснюється Головним управлінням Нацполіції в Херсонській області.

Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами Російської Федерації.

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