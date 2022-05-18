Єврокомісія надасть Україні макрофінансову допомогу до 9 млрд євро у 2022 році, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про намір надати Україні 2022 року нову макрофінансову допомогу розміром до 9 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо для України нову макрофінансову допомогу до 9 млрд євро у 2022 році", - заявила вона в середу в Брюсселі.

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За словами президентки Єврокомісії, ці кошти буде виділено на короткострокову перспективу для "наявних потреб, щоб підтримати уряд, державний бюджет".