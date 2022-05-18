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Новини Війна
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Єврокомісія надасть Україні макрофінансову допомогу до 9 млрд євро у 2022 році, - фон дер Ляєн

ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про намір надати Україні 2022 року нову макрофінансову допомогу розміром до 9 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо для України нову макрофінансову допомогу до 9 млрд євро у 2022 році", - заявила вона в середу в Брюсселі.

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За словами президентки Єврокомісії, ці кошти буде виділено на короткострокову перспективу для "наявних потреб, щоб підтримати уряд, державний бюджет".

Автор: 

Єврокомісія (2192) допомога (8493) фінансування (3168) фон дер Ляєн Урсула (807)


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Я вже думав, що найцікавіша жінка з германців - то є Бербок, але я помилявся
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18.05.2022 14:34 Відповісти
Больше высокоточного оружия.
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18.05.2022 14:38 Відповісти
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18.05.2022 14:40 Відповісти
Так, тепер я закоханий в фон Ляєн
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18.05.2022 14:44 Відповісти
Не виключаю, що я можу закохатисся в Шольца чи в Макрона, але це малоймовірне
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18.05.2022 14:49 Відповісти
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18.05.2022 15:07 Відповісти
З грошами потрібен жорстокій контроль витрачання, та звіти, бо ЗеКо диверсанті у владі розтягнуть все
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18.05.2022 15:25 Відповісти
только кеш сюда не переводите!!!))
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18.05.2022 17:08 Відповісти
Зекоманда вже потирає руки як це все роздерибанити гарненько
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18.05.2022 19:55 Відповісти
 
 