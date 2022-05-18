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Новини Санкції проти Росії
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Фон дер Ляєн презентувала план скорочення залежності ЄС від російських енергоносіїів

газпром

Європейська комісія презентувала пропозиції щодо швидкого позбавлення залежності ЄС від імпорту російських енергоносіїв, що включає підвищення енергоефективності, диверсифікацію джерел постачання та інвестиції у розвиток поновлюваних джерел енергії.

Про це заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання колегії Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів США Єллен обговорить заходи щодо російської нафти під час зустрічі G7

Автор: 

газ (10528) Єврокомісія (2192) нафта (5643) росія (66502) санкції (12298) Євросоюз (13798) енергоефективність (496) фон дер Ляєн Урсула (807)


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Топ коментарі
+2
Немцы и французы - обосрались?
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18.05.2022 15:01 Відповісти
+2
нужно строить трубы в арабские страны и строить терминалы и строить больше АЭС и переходить на электричество с газа и нефти. электроплиты, электро-бойлеры, электро-отопление, электрокары. Россия больше не должна получать ни крохи!
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18.05.2022 15:04 Відповісти
+1
Новая говорящая голова? Бербок уволили? Я этого не переживу
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18.05.2022 15:10 Відповісти
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Немцы и французы - обосрались?
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18.05.2022 15:01 Відповісти
Что фон дер ляин хорошо, то кацапу смерть❗
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18.05.2022 15:23 Відповісти
нужно строить трубы в арабские страны и строить терминалы и строить больше АЭС и переходить на электричество с газа и нефти. электроплиты, электро-бойлеры, электро-отопление, электрокары. Россия больше не должна получать ни крохи!
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18.05.2022 15:04 Відповісти
👍на востоке нужно бородачей любителей кацапо денег привести в позу кабздона и тогда наладить инфраструктуру нефте, газо❗👍
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18.05.2022 15:17 Відповісти
Министр торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян собирается представить план, согласно которому "зеленые" торговые соглашения смогут помочь положить конец зависимости мира от российских нефти и газа и "депутинизировать" мировую экономику."Эти последние месяцы показали необходимость ускорить наш путь как глобального сообщества от углеводородов, решительно отвернуться от эры зависимости от загрязняющего топлива и перейти к будущему с нулевым значением", - считает министр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает https://www.reuters.com/ Reuters .
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Новая говорящая голова? Бербок уволили? Я этого не переживу
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18.05.2022 15:10 Відповісти
Нічого кращого нездатні придумати, ніж зісочити з російської голки на арабсьу чи іранську. Треба відроджувати ядерну енергетику! Зрозуміло, вона небезпечна, як і всяка техніка в руках дурнів. Але набагато безпечніша ніж та, що спалює вугілля, нафту чи газ. А щодо "відновлюваних джерел", то вони придатні тільки для забезпечення обмежених потреб маих споживачів: побутових, с/г, т.і.
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18.05.2022 15:26 Відповісти
Ядерна енергетика (ЯЕ) не зможе задовільнити усі потреби у генерації енергії, особливо що стосується опалення. Крім того, для ЯЕ також потрібне паливо, родовищ якого у Європі нема, та потрібна утилізація. Далі, газ та нафта це не тільки паливо, але й сировина для хімпрому, яку ЯЕ замінити не зможе.
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18.05.2022 15:55 Відповісти
Покладів урану і торію тільки в Україні достатньо на всю Європу. А є ще Чехія, Німетчина... До того ж ядерне пальне настільки компактне, що везти його хоть з Африки, хоть з Австралії -- не проблема. Атомна єнергія може використовуватись для виробництва водню -- що в принципі може бути єнергоносієм для транспорту і сировиную для всякої органіки і азотних добрив. Власне, мова не йде не про повну відмову від видобутку вуглеводнів -- головне не спалювати їх засмічуючи атмосферу вуглеислим газом. Але хемія потребує значно меньше газу-нафти ніж енергетика і транспорт.
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18.05.2022 18:57 Відповісти
Даєш мирний атом!
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18.05.2022 15:36 Відповісти
Ась? Знайшли де брати гелій-3? Чи може тритієм розжилися нє? Чи просто отвір в іншому місці просверлите?
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18.05.2022 16:25 Відповісти
 
 