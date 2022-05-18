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Фон дер Ляєн презентувала план скорочення залежності ЄС від російських енергоносіїів
Європейська комісія презентувала пропозиції щодо швидкого позбавлення залежності ЄС від імпорту російських енергоносіїв, що включає підвищення енергоефективності, диверсифікацію джерел постачання та інвестиції у розвиток поновлюваних джерел енергії.
Про це заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн за підсумками засідання колегії Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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+2 alexs
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+2 DmitrySviridon #501268
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+1 Олег Кущ #490032
показати весь коментар18.05.2022 15:10 Відповісти Посилання
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Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает https://www.reuters.com/ Reuters .