А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами

Мережі автозаправних станцій почали укладати перші угоди щодо постачання палива, ціна якого більше не обмежуються державним регулюванням.

Одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива дрібним оптом потрапила у розпорядження ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання на 50% і більше.

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Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:

Нагадаємо, станом на 17 травня, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС (з урахуванням граничних торгових націнок) не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпальне – 42,31 грн/літр.

Постановою Кабміну було передбачено максимальну роздрібну націнку у розмірі 6,5 гривень на бензин та 7 гривень дизельне паливо.

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Водночас преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

Увечері, 17 травня, в Україні призупинили державне регулювання цін на пальне, щоб уникнути дефіциту в умовах війни.