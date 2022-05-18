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А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами

азс

Мережі автозаправних станцій почали укладати перші угоди щодо постачання палива, ціна якого більше не обмежуються державним регулюванням.

Одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива дрібним оптом потрапила у розпорядження ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання на 50% і більше.

Читайте: Мережі АЗС законтрактували необхідний обсяг імпортного палива на травень, - голова Мінекономіки Свириденко

Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:

А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами 01

Нагадаємо, станом на 17 травня, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС (з урахуванням граничних торгових націнок) не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпальне – 42,31 грн/літр.

Постановою Кабміну було передбачено максимальну роздрібну націнку у розмірі 6,5 гривень на бензин та 7 гривень дизельне паливо.

Також читайте: В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин

Водночас преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.

Увечері, 17 травня, в Україні призупинили державне регулювання цін на пальне, щоб уникнути дефіциту в умовах війни.

Автор: 

АЗС (1893) бензин (1228) газ (10528) ціни (4076) паливо (898) дизпаливо (1338)


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Топ коментарі
+22
І хто б це міг бути?
Авіас- "Все сети АЗС входят в состав группы Приват. Главными её акционерами являются Игорь Коломойский состояние 2,6 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов его капитал 2,2 миллиарда долларов США. В состав группы входит телеканал Г+Г"

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18.05.2022 15:37 Відповісти
+20
нормас боневтік порешал з пальним. просто супер
але голова рнбо два місяця носів чорну одежу бо попереджав про війну
а вот розсрідоточити пальне, зробити запаси - ні. не на часі було
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18.05.2022 15:29 Відповісти
+19
Країна зелених довбойобів
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18.05.2022 15:28 Відповісти
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Ну +20-30% навару, чи скільки у них там - 70 грн.\л за А-95. Гм...
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18.05.2022 15:24 Відповісти
А-92 завозять з Румунії.
Звітки бере його Румунія хузн.
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18.05.2022 15:31 Відповісти
В Румунії нема 92.
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18.05.2022 15:36 Відповісти
То з вікіпедії, якшошо...Німці під час Другої світової брали саме звідси аж до 1945го.

Нафтогазова промисловість[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&section=3 ред. код ]

Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Нафтовидобування і нафтопереробка у Румунії

Головний район видобутку нафти - у передгір'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпат . Промисловий видобуток нафти у Румунії почався у https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 . У 1938-40 рр. було досягнуто глибин 3000-3500 м. Сьогодні родовища експлуатуються із застосуванням методів підвищення віддачі пластів (нагнітання води і газу, підземне горіння, нагнітання пари, полімерних, лужних і міцелярних розчинів та ін.). Щорічно проводиться буріння близько 2,5 тис. км свердловин (глибиною понад 4 тис. м) на нафту і газ. Найбільші нафтопереробні заводи Румунії знаходяться в містах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%94%D1%88%D1%82%D1%96 Плоєшті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%B6 Георге Георгіу-Деж , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Дарменешті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2 Брашов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Римнікул-Серат .
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18.05.2022 15:37 Відповісти
Зрозуміло що Румунія має свою нафту та бензин, мова йде про 92, нема там на АЗС 92-го.
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18.05.2022 15:41 Відповісти
Германія.

«regular» - 92-й бензин

"super" - 95-й

«super+» - 98-й або 100-й.

Хоча так, далеко не на кожній заправці є 92-й, але таки його випускають.

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18.05.2022 15:43 Відповісти
Іноді замість «regular» пишуть ще «benzin», як в Германії, в інших країнах можуть писати англійською - «petrol». Це все один і той самий 92-й.
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18.05.2022 15:50 Відповісти
Якого числа і якого року фото? Швидкий пошук у гугліпропонує ось такий трекер цін на пальне:
https://www.fuelflash.eu/en/totalenergies-berlin-berlin-germany-holzmarktstr_-12858/
Дизель по 2, бензин по 2.20.
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18.05.2022 15:55 Відповісти
я звісно не хімік. але там де виробляють 95-й, отримати 92-й під замовлення не так і складно... Купити по суті відбраковку.
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18.05.2022 15:53 Відповісти
Кінець епохи бідності чи нє?
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18.05.2022 15:26 Відповісти
нє, ще долар до літри бензину підтягнеться
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18.05.2022 15:29 Відповісти
Країна зелених довбойобів
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18.05.2022 15:28 Відповісти
нормас боневтік порешал з пальним. просто супер
але голова рнбо два місяця носів чорну одежу бо попереджав про війну
а вот розсрідоточити пальне, зробити запаси - ні. не на часі було
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18.05.2022 15:29 Відповісти
як казав арестович: "*****...ли"
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18.05.2022 15:33 Відповісти
Какие запасы? Запасы рашисты расстреляли на нефтебазах. Не в тему зраду здесь тулишь
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18.05.2022 15:36 Відповісти
ну якщо знали то можна побудувати і підземні сховища. І зробити їх секретними)))
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18.05.2022 15:54 Відповісти
Хліб доведеться купувати по 40-45 грн , хтось одночасно хапнув лярд , а платити як за Приват доведеться всій країні ...
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18.05.2022 15:29 Відповісти
І хто б це міг бути?
Авіас- "Все сети АЗС входят в состав группы Приват. Главными её акционерами являются Игорь Коломойский состояние 2,6 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов его капитал 2,2 миллиарда долларов США. В состав группы входит телеканал Г+Г"

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18.05.2022 15:37 Відповісти
В Одесі з часу початку бензинового дефіциту на Беніних заправках лише один раз бачив бензин, і то давно було.
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18.05.2022 15:46 Відповісти
Нарешті додумались не втручатись. Ціни нижчими не будуть і крапка. Своєї нафти не маємо. Від бульбашів не веземо. Залишається Европа де ціни на пальне значно вищі. Плюс логістика. Ось така фігня малята. Але ринок є ринок. І якщо хтось зможе доставляти дешевше то і бензин буде дешевше.
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18.05.2022 15:31 Відповісти
В Іспанії чи Італіїї може і вищі, в Румунії вже нижчі.
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Ну так а ху..і, купують у мокш...
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18.05.2022 15:47 Відповісти
В Европе топливо на заправке 2 евро. Это 63 грн по курсу Нацбанка. Теперь отнимите отсюда НДС 20% и акциз (тоже 15-20% от стоимости, зависит от типа топлива), потому как у нас они отменены. И получите стоимость в районе 42 грн за литр. Но нам удачно спихивают по 52. Когда же зарабатывать, как не во время войны?
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18.05.2022 15:42 Відповісти
Дуже мало де така ціна, он вище німецька АЗС з цінами, нема 2 євро.
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18.05.2022 15:46 Відповісти
2,17 сьогодні було
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18.05.2022 16:18 Відповісти
А доставка цього палива? А зарплати? Та й чи курс НБУ тут доречний - теж питання. 52 нормальна ціна на зараз.
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18.05.2022 15:47 Відповісти
Наші баригі будуть купляти там на заправках і у нас перепродувати?
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18.05.2022 15:52 Відповісти
Так! Купляти там, потім розбовтувати , а тільки потім розбавлене продавати нам. Навар 100%
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18.05.2022 17:53 Відповісти
А привезти за тисячу кілометрів?
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18.05.2022 18:10 Відповісти
Для информации: основной процент в цене топлива это налоги. В Европе они сильно выше.
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18.05.2022 15:45 Відповісти
Ринок - це конкуренція. Де в Україні конкуренція? Чиї люди сидять в антимонопольному комітеті?
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18.05.2022 15:45 Відповісти
Наприклад в Польщі літр бензину на наші гроші 60 грн/літр
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18.05.2022 16:13 Відповісти
Малятко, подивись ціни: https://autotravels.com.ua/petrol-europe
Польща, Румунія...

І врахуй, що роздрібна націнка в нас має бути нижча (хватить наживатись) - це компенсує додаткові витрати на логістику.
Так що 50 - 60 грн. - це максимум.
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18.05.2022 16:39 Відповісти
В економіку треба було гратись перші 3 роки. Зараз, під час війни - це пздц.
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18.05.2022 17:44 Відповісти
Я так понимаю наконец то власть решила проблему с пробками и евробляхерами.
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18.05.2022 15:34 Відповісти
Через прокладки и договорняки можно сляпать любую цену.
Эти " договоры" ни о чём не свидетельствуют.
Будет конкуренция и цена упадёт.
А пока азс будут стричь по максимуму.
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18.05.2022 15:34 Відповісти
а шо беня бабломойский думает по этому вопросу
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18.05.2022 15:35 Відповісти
беня вже заробив на цьому і йому нормас))) лоши-лохів...
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18.05.2022 15:42 Відповісти
О це часи будуть. Черги, не якісні харчі, дорогі. Підробки стали робити на все і одразу. Жах. А хліб буде по 50-60 за 0.5. і проїзд з такими цінами буде не 10, а 20.
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18.05.2022 15:35 Відповісти
Я так розумію що люди вважали що війна приносить лише задоволення, здоров'я та заможність???
Це ціна, ціна за наївність, за небажання змінюватися, за 30 років метання між Совком (Сходом) та Цивілізацією (Європою). За усе в цьому житті потрібно платити і вартість пального, це тільки невелика частка цієї ціни.
Причому платити будуть усі. І ми, і Європа і Рашка (на яку мені пох.й).

Сприймайте це як шанс. Шанс для Європи (і нас як її частки) повністю змінити енергетичний сектор. Перейти на водень, електрику, можливо ще щось...
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18.05.2022 15:36 Відповісти
А водень прямо безплатний буде, так?
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18.05.2022 15:45 Відповісти
Його у рашки купувати не треба.
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18.05.2022 15:48 Відповісти
Задарма зараз навіть померти не можливо і це видатки...
Водень ми здатні виробляти самостійно, з нашого ресурсу. Як мінімум це незалежність. До того ж, наскільки я знаю, вартість водню буде менша ніж вартість бензину чи соляри.
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18.05.2022 15:54 Відповісти
На що, би там не перейшли, все закінчиться. Всі як жили по принципу, після мене хоч потоп, так і будуть жити.
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18.05.2022 15:57 Відповісти
Дивюсь людям, які починають скиглити. Наче зараз в Україні нема війни і усюди зрада. Дебіли
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Єдине що цікавить мене, то це якість пального. Щоби європейська ціна дорівнювала європейській якості.
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Радуйся - больше негде взять
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18.05.2022 15:46 Відповісти
Слався ZE! Його велич затьмарює сонце!
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18.05.2022 15:38 Відповісти
Никуя не понял. Что значит "дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами"?
Т.е. это цена дистрибьютора? А розница (т.е. АЗС) еще сверху 20-30% добавит? Т.е. соляра по 77 грн/л? А ничего, что в Европе по 60?
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18.05.2022 15:39 Відповісти
Казали що весь бензин зараз з Європи. В Європі є 92 ?
Націнка 7 гривень, ну що Ви - це ж знущання з власників мереж, вони від податків не ухилялися й не ухиляютться. Які офшори? Ні ні, Арахамію спитайте.
Піднімуть зарплати співробітникам АЗС як мінімум, ну й черг не буде, тільки позитив.
Проїзд в підземці в Київі теж дешевий, у Лондоні он 6 фунтів, спитайте у Віталіка , він знає.
Вже у тварюк слина тече- на мільярди євро і доларів, які будуть виділяти Україні на відбудову.
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18.05.2022 15:39 Відповісти
Бідне життя нас, простих українців, попереду чекає...
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18.05.2022 16:21 Відповісти
наши украинские власти и буржуи вообще ипанулись ... у нас в оккупированном городе запорожской области и то ниже по 35 - 37 гр
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18.05.2022 15:40 Відповісти
Ну це поки він ще є. Може Рашка свій почне завозити. В них він там по 22-25 грн виходить.
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18.05.2022 15:50 Відповісти
"хужє нє будєт"... і "зробимо їх разом".... Пам'ятаємо...
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18.05.2022 15:44 Відповісти
Памятаємо і "Какая разница и хоть поржём".....
думаю дебіли уже можуть ржать
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18.05.2022 16:03 Відповісти
Все к этому и шло. 30 лет экономили на армии, теперь экономьте на хлебе и носках. Кстати кто там кричал что нужно сжигать евробляхеров потому что они нищеброды не могут заработать на новые машины? Вот теперь я посмотрю как все будут ездить на новых машинах
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18.05.2022 15:48 Відповісти
A-95 benzin u nas v Latvii seichas stoit 1,86€, prichem u nas nje vojujet. 52 grn eto okolo 1,68€. S uchetom voini eto echo OK.
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18.05.2022 15:49 Відповісти
52 -это опт , розница +30% и будет 69.99 грн. и это пока курс доллара "заморожен".
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18.05.2022 16:11 Відповісти
Ну може машин стане менше і пересядуть на велосипеди.
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18.05.2022 15:52 Відповісти
Купил машину в феврале. С тех пор наездил аж 100 кеме
Кстате лень пересчитывать, но прошёл наверно в разы больше
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18.05.2022 16:00 Відповісти
Найцікавіше те, що проблему логістики і дефіциту пального цей крок не вирішить...
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18.05.2022 15:54 Відповісти
Количество желающих упадёт - отсюда и объём потребления. Кстате был сильно удивлён, когда в середине апреля обнаружил открытую заправку Окко и на ней цену всего в 33 гривны, хоть и лили только по 10 литров.
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18.05.2022 16:03 Відповісти
Наконец то додумались убрать регулирование. А то задолбали эти очереди.

Рынок и только рынок должен диктовать цены, а не 95 квартал.
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18.05.2022 16:09 Відповісти
согласен и курс доллара пора "разморозить"
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18.05.2022 16:15 Відповісти
Тогда бензин станет 152 гривны. Понимаю, вам обидно что ваши физические доллары только по 33 продать можно. А хочется по 75.
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18.05.2022 16:27 Відповісти
Из А-95 можно сделать любой бензин, было бы чем разбавлять.
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18.05.2022 16:16 Відповісти
ослиной бараньей мочой, у нас очень большой % баранов среди лехтората
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18.05.2022 16:32 Відповісти
Не сильно большой -всего 8 процентов
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18.05.2022 17:04 Відповісти
Заткнись. Мнение барана никто не спрашивал.
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18.05.2022 19:01 Відповісти
Во время военного положения нельзя отпускать цены. Цены должны быть фиксированные как и доходы. Иначе можно кинуть в пучину голода и холода миллионы людей. Без работы, с доходом в 2 тысячи от государства за беженство на члена семьи и при цене хлеба в 50 гривен, что будет неизбежно при этой цене на топливо много ли людей будет способно выжить физически? Или выдавайте талоны на питание, одежду, снимайте плату за коммуналку, проезд в коммунальном транспорте и отпускайте цены хоть до космоса.
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18.05.2022 16:35 Відповісти
Держрегулювання цін веде до дифіциту. Це ринок. Не можеш купити собі бензу, качай ноги або купи лісапєд
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18.05.2022 16:50 Відповісти
Ринок, але ж не у військовий стан.
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18.05.2022 17:02 Відповісти
Та ну? А про ціни на продукти Ви так теж подумали? Буханка хліба буде коштувати найменше 40 грн.
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18.05.2022 18:00 Відповісти
Дуже цікаво, а якість того 52-гривневого бензу така сама, як була у 30-гривневого
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18.05.2022 16:46 Відповісти
По бензину согласен, европейская цена, а ничего что в Польше газ 25-28 грн? У них поэтому бензин и дорогой, заботятся об экологии
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18.05.2022 16:50 Відповісти
 
 