А-95 по 52 грн, ДП - 59: АЗС укладають перші угоди з поставок палива за нерегульованими цінами
Мережі автозаправних станцій почали укладати перші угоди щодо постачання палива, ціна якого більше не обмежуються державним регулюванням.
Одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива дрібним оптом потрапила у розпорядження ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання на 50% і більше.
Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:
Нагадаємо, станом на 17 травня, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС (з урахуванням граничних торгових націнок) не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпальне – 42,31 грн/літр.
Постановою Кабміну було передбачено максимальну роздрібну націнку у розмірі 6,5 гривень на бензин та 7 гривень дизельне паливо.
Водночас преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.
Увечері, 17 травня, в Україні призупинили державне регулювання цін на пальне, щоб уникнути дефіциту в умовах війни.
Будь ласка, зачекайте...
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Звітки бере його Румунія хузн.
Нафтогазова промисловість[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit§ion=3 ред. код ]
Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%97 Нафтовидобування і нафтопереробка у Румунії
Головний район видобутку нафти - у передгір'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8 Карпат . Промисловий видобуток нафти у Румунії почався у https://uk.wikipedia.org/wiki/1857 1857 . У 1938-40 рр. було досягнуто глибин 3000-3500 м. Сьогодні родовища експлуатуються із застосуванням методів підвищення віддачі пластів (нагнітання води і газу, підземне горіння, нагнітання пари, полімерних, лужних і міцелярних розчинів та ін.). Щорічно проводиться буріння близько 2,5 тис. км свердловин (глибиною понад 4 тис. м) на нафту і газ. Найбільші нафтопереробні заводи Румунії знаходяться в містах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%94%D1%88%D1%82%D1%96 Плоєшті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%83-%D0%94%D0%B5%D0%B6 Георге Георгіу-Деж , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Дарменешті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2 Брашов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 Римнікул-Серат .
«regular» - 92-й бензин
"super" - 95-й
«super+» - 98-й або 100-й.
Хоча так, далеко не на кожній заправці є 92-й, але таки його випускають.
https://www.fuelflash.eu/en/totalenergies-berlin-berlin-germany-holzmarktstr_-12858/
Дизель по 2, бензин по 2.20.
але голова рнбо два місяця носів чорну одежу бо попереджав про війну
а вот розсрідоточити пальне, зробити запаси - ні. не на часі було
Авіас- "Все сети АЗС входят в состав группы Приват. Главными её акционерами являются Игорь Коломойский состояние 2,6 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов его капитал 2,2 миллиарда долларов США. В состав группы входит телеканал Г+Г"
Польща, Румунія...
І врахуй, що роздрібна націнка в нас має бути нижча (хватить наживатись) - це компенсує додаткові витрати на логістику.
Так що 50 - 60 грн. - це максимум.
Эти " договоры" ни о чём не свидетельствуют.
Будет конкуренция и цена упадёт.
А пока азс будут стричь по максимуму.
Це ціна, ціна за наївність, за небажання змінюватися, за 30 років метання між Совком (Сходом) та Цивілізацією (Європою). За усе в цьому житті потрібно платити і вартість пального, це тільки невелика частка цієї ціни.
Причому платити будуть усі. І ми, і Європа і Рашка (на яку мені пох.й).
Сприймайте це як шанс. Шанс для Європи (і нас як її частки) повністю змінити енергетичний сектор. Перейти на водень, електрику, можливо ще щось...
Водень ми здатні виробляти самостійно, з нашого ресурсу. Як мінімум це незалежність. До того ж, наскільки я знаю, вартість водню буде менша ніж вартість бензину чи соляри.
Т.е. это цена дистрибьютора? А розница (т.е. АЗС) еще сверху 20-30% добавит? Т.е. соляра по 77 грн/л? А ничего, что в Европе по 60?
Націнка 7 гривень, ну що Ви - це ж знущання з власників мереж, вони від податків не ухилялися й не ухиляютться. Які офшори? Ні ні, Арахамію спитайте.
Піднімуть зарплати співробітникам АЗС як мінімум, ну й черг не буде, тільки позитив.
Проїзд в підземці в Київі теж дешевий, у Лондоні он 6 фунтів, спитайте у Віталіка , він знає.
Вже у тварюк слина тече- на мільярди євро і доларів, які будуть виділяти Україні на відбудову.
думаю дебіли уже можуть ржать
Кстате лень пересчитывать, но прошёл наверно в разы больше
Рынок и только рынок должен диктовать цены, а не 95 квартал.
ослинойбараньей мочой, у нас очень большой % баранов среди лехтората