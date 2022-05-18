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Новини Війна Різня в Бучі
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На Київщині вже знайдено тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами, - поліція

буча

Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону.

За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

Також читайте: Окупант Шишимарін визнав в суді провину у вбивстві мирного українця

Автор: 

Київська область (4134) Буча (542) Нєбитов Андрій (194) воєнні злочини (1895)


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И это только там где рашисты были меньше месяца. А что творится там где уже люди сидят три месяца не говоря о 8 годах, в окупации?
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18.05.2022 15:51 Відповісти
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18.05.2022 15:53 Відповісти
а фовка цельцман всю свою семью за месяц до войны спрятать успел .наверное знал что то .
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18.05.2022 15:57 Відповісти
Я просто нагадаю, що в листопаді 2021 буданов доповів зе-гниді, про дані американської розвідки: "рашисти готуються до нападу". В грудні, західні змі показали карту за якими напрямками готується вторгення, у січні глава американської розвідки особисто приїджав у Київ аби попередити клоунів про війну. А що робили всі ці три місяця рашистські пляді - зе і його команда? Вони звинувачували Захід, що ті нагнітають істєрію, ніякої війни не буде. Так у ze-******* - це такі самі вороги України, як і рашисти
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18.05.2022 16:36 Відповісти
 
 