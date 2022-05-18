На Київщині вже знайдено тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами, - поліція

Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону.

За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

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