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На Київщині вже знайдено тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами, - поліція
Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області.
Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону.
За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.
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Valter Valter
показати весь коментар18.05.2022 15:51 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Чайка Київ
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Владимир Кравчук #493935
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Super Gut
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