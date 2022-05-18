У Кремлі заявили, що Росія для економії ракет використовує в Україні лазерну зброю

Кремль заявляє, що використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Таким чином Росія вирішила скоротити витрати дорогих ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Юрія Борисова.

Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети.

"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у воєнних діях в Україні, - ред.)", - сказав він.

За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".

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Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.

Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.