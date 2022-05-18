У Кремлі заявили, що Росія для економії ракет використовує в Україні лазерну зброю
Кремль заявляє, що використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Таким чином Росія вирішила скоротити витрати дорогих ракет.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Юрія Борисова.
Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети.
"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у воєнних діях в Україні, - ред.)", - сказав він.
За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".
Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.
Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.
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Прогресс.
Встал, походил тудой-сюдой, посмотрел в н**о и сел дочитывать новость. Мол речь идёт про комплекс с **@нутым (как и всё российское) названием «Задира». Об этом заявил никто иной, как вице-премьер россии Юрий Борисов.
Интересно думаю, что за хрень такая аццкая? Полез искать данные этой вундервафли. Ну там ТТХ, внешний вид (ракету всё же заменяет) и всякое разное. Но нашёл только вышеупомянутую новость растиражированную всякими «звёздами» и российский сериал с одноимённым названием.
«Хм! Миссссстика!», подумал Кот. Ведь на все российские анало говнеты, есть упоминание в той же Википедии, а тут ТИ-ШИ-НА. Видать очень секретная приблуда.
Ищу информацию дальше!
Как оказалось, контракт на производство этой хреновины подписали ещё в 2017 году с одним из Саратовских НИИ «Высокой солнечной физики, параллельной подземной химии и перпендикулярной космической энергии», при участии того же самого Юрия Борисова. (На тот момент он был в ранге шойгузаместителя).
Аххххххх… Вот оно чтооооо? Сам проконтролировал подписание контракта и сам насвистел о применении. Завтра, сам же и заявит про уничтожение пятнадцати (лучше конечно тридцати) украинских F-35 и пяти авианосцев. Тоже украинских.
Есть у меня подозрение, что боевой лазер, заменяющий ракеты, это китайский фонарик с лучом синего света, чтобы страшней было! А деньги да, деньги традиционно *****@ли!
Нет! Наномангал на танки, разрабатывал совершенно другой НИИ, под присмотром другого шойгукуратора. Ведь у всех семьи. Всем хочется кушать
А. Петров