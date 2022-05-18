УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11728 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
32 103 114

У Кремлі заявили, що Росія для економії ракет використовує в Україні лазерну зброю

танки,лазер

Кремль заявляє, що використовує в Україні комплекси лазерної зброї. Таким чином Росія вирішила скоротити витрати дорогих ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК з посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Юрія Борисова.

Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї. За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка здатна фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети.

"Вони вже починають надходити (у війська, - ред.). Так, перші зразки вже використовуються (у воєнних діях в Україні, - ред.)", - сказав він.

За його словами, лазерний комплекс, що застосовується в Україні, називається "Задіра".

Читайте також: Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа

Зазначимо, про підписання контракту на розробку бойового комплексу "Задіра-16", який працює на нових фізичних принципах, стало відомо у серпні 2017 року.

Він був підписаний із Всеросійським науково-дослідним інститутом експериментальної фізики в Саратові (входить до "Росатому") за участю саме Борисова, котрий обіймав на той момент посаду заступника міністра оборони.

Автор: 

росія (66502) лазерна зброя (26)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+49
Чергова рашен вундервафля, гіперболоїд інженера Гаріна?
показати весь коментар
18.05.2022 15:54 Відповісти
+41
В жопу себе пусть посветят тем лазером. Дегенераты.
показати весь коментар
18.05.2022 15:56 Відповісти
+41
касапи які не мають у школах туалетів для дітей раптом винайшли нові фізичні принципи..
показати весь коментар
18.05.2022 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Как бы так сказать, чтобы никого не возмутить: без тупорылой свинокацапни просто скучно жить будет - такие темы подбрасывают для угара!
показати весь коментар
18.05.2022 17:51 Відповісти
Achtung! Im Kreml, Darth Veder!!!!!
показати весь коментар
18.05.2022 17:55 Відповісти
Нові фізичні принципи, ой ***** ліл 😂🤣
"В военное время значение синуса может достигать трёх и даже четырёх"
© із класики мілітарних афоризмів
показати весь коментар
18.05.2022 18:20 Відповісти
В моё время говорили "двух и даже трёх".
Прогресс.
показати весь коментар
18.05.2022 22:02 Відповісти
Комплекс "******"...анало...говнет...
показати весь коментар
18.05.2022 18:39 Відповісти
Прочитал новость. «Россия для экономии ракет, применяет в Украине (внимание)… лазерное оружие».

Встал, походил тудой-сюдой, посмотрел в н**о и сел дочитывать новость. Мол речь идёт про комплекс с **@нутым (как и всё российское) названием «Задира». Об этом заявил никто иной, как вице-премьер россии Юрий Борисов.

Интересно думаю, что за хрень такая аццкая? Полез искать данные этой вундервафли. Ну там ТТХ, внешний вид (ракету всё же заменяет) и всякое разное. Но нашёл только вышеупомянутую новость растиражированную всякими «звёздами» и российский сериал с одноимённым названием.

«Хм! Миссссстика!», подумал Кот. Ведь на все российские анало говнеты, есть упоминание в той же Википедии, а тут ТИ-ШИ-НА. Видать очень секретная приблуда.

Ищу информацию дальше!

Как оказалось, контракт на производство этой хреновины подписали ещё в 2017 году с одним из Саратовских НИИ «Высокой солнечной физики, параллельной подземной химии и перпендикулярной космической энергии», при участии того же самого Юрия Борисова. (На тот момент он был в ранге шойгузаместителя).

Аххххххх… Вот оно чтооооо? Сам проконтролировал подписание контракта и сам насвистел о применении. Завтра, сам же и заявит про уничтожение пятнадцати (лучше конечно тридцати) украинских F-35 и пяти авианосцев. Тоже украинских.

Есть у меня подозрение, что боевой лазер, заменяющий ракеты, это китайский фонарик с лучом синего света, чтобы страшней было! А деньги да, деньги традиционно *****@ли!

Нет! Наномангал на танки, разрабатывал совершенно другой НИИ, под присмотром другого шойгукуратора. Ведь у всех семьи. Всем хочется кушать
А. Петров
показати весь коментар
18.05.2022 18:50 Відповісти
Зірка смерті то рашка придумала?
показати весь коментар
18.05.2022 19:12 Відповісти
Полная хрень, обычный ПЗРК на дистанции 5 км справляется не только с беспилотниками, но и другими серьезными целями куда проще и гораздо ДЕШЕВЛЕ!
показати весь коментар
18.05.2022 19:59 Відповісти
«Ой ***** ліл». (с)
показати весь коментар
18.05.2022 20:53 Відповісти
Зайва хромосома кацапам спокою не дає...
показати весь коментар
18.05.2022 21:15 Відповісти
вундервафля аналоговнет
показати весь коментар
18.05.2022 23:29 Відповісти
Орки так же применяют дезинтеграторы материи, портативные телепорты, гравитационные пушки и т.д. Пример применения здесь: https://youtu.be/tKSWZPrXrWs https://youtu.be/tKSWZPrXrWs

показати весь коментар
19.05.2022 00:09 Відповісти
Единственная правда в его заявлении состоит в том, что им уже приходится "заощаджувати дорогі ракети"
показати весь коментар
21.05.2022 02:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 