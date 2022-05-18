3 211 7
Зеленський подякував фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки: Це допоможе Україні перемогти у війні
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.
"Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС", - зазначив Зеленський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rodrigo Diaz
показати весь коментар18.05.2022 16:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Странник Виртуальный #486477
показати весь коментар18.05.2022 16:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Павлик морозов #499349
показати весь коментар18.05.2022 16:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Rodrigo Diaz
показати весь коментар18.05.2022 16:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар18.05.2022 16:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Игорь Наумчук
показати весь коментар18.05.2022 16:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Ков
показати весь коментар18.05.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль