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Зеленський подякував фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки: Це допоможе Україні перемогти у війні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави. 

"Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Єврокомісія надасть Україні макрофінансову допомогу до 9 млрд євро у 2022 році, - фон дер Ляєн

Автор: 

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Артист розмовного жанру,кабацького рівня.
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18.05.2022 16:35 Відповісти
Ну поки що цей жанр непогано допомогає Україні.
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18.05.2022 16:36 Відповісти
В чем его заслуга?В том,что он хотел слить Украину?Пока не приехал Джонсон и подзатыльников не выписал.Задача клоуна не мешать,а то как то Ермак активизировался
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18.05.2022 16:43 Відповісти
Чим саме,немає ні броніків ні шоломів,я вже мовчу про ******* обладнання,то чим ця дякула допомогає???
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18.05.2022 16:54 Відповісти
Шо опять усиленная асфальтизация пограничных с Рашей регионов или всё-таки увидим более адекватное распределение средств и подробный отчёт о потраченном?
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18.05.2022 16:37 Відповісти
У Коломойського св'ято-"інвестиція" окупається!
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18.05.2022 16:42 Відповісти
Допоможе перемогти десь посередині України,чи де буде перемога?Верховний мовчить.
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18.05.2022 17:24 Відповісти
 
 