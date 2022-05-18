Зеленський подякував фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки: Це допоможе Україні перемогти у війні

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за оголошений пакет підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Вдячний за оголошений сьогодні Урсулою фон дер Ляєн пакет підтримки України. Він містить нову програму макрофінансової допомоги в сумі €9 млрд і Платформу відновлення України. Така підтримка допоможе Україні перемогти у війні, подолати наслідки агресії РФ та прискорити рух до членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

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