Основна мета військ РФ - оточення сил ОС і забезпечення сухопутного коридору до Криму, - Мотузяник
Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил в районах Лисичанська і Сєверодонецька.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим", - сказав Мотузяник.
Він деталізував події в зоні ООС станом на 18 травня.
"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над селом Довгеньке, що в 15 км на південь від Ізюма. На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основна мета – оточення підрозділів ОС у районах Лисичанська і Сєверодонецька. А на Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець у районі Серебрянка, що у 5 км на північ від Сіверська", - зазначив речник Міністерства оборони України.
Втім, за словами Мотузяника, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили 12 ворожих атак, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.
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У хліві народився?
Ризикну доповнити капітана Очевидність: також пріоритетами рашки залишаються утримання сталого контролю над Північно-кримським каналом (Нова Каховка) та Запорізькою АЕС (Енергодар) для забезпечення Криму водою і електроенергією.
Ні? Міноборони так не вважає?
Там у вас сьогодні орків трохи попідривали. Молодці!