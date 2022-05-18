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Основна мета військ РФ - оточення сил ОС і забезпечення сухопутного коридору до Криму, - Мотузяник

донецк,луганск,донбасс

Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил в районах Лисичанська і Сєверодонецька.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим", - сказав Мотузяник.

Він деталізував події в зоні ООС станом на 18 травня.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над селом Довгеньке, що в 15 км на південь від Ізюма. На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основна мета – оточення підрозділів ОС у районах Лисичанська і Сєверодонецька. А на Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець у районі Серебрянка, що у 5 км на північ від Сіверська", - зазначив речник Міністерства оборони України.

Втім, за словами Мотузяника, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили 12 ворожих атак, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечірній бій у Борівському приніс ворогу втрати. У Сиротиному та Гірському окупанти відступили, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армія рф (18069) Крим (14203) Лисичанськ (315) Міноборони (7523) Сєверодонецьк (508) бойові дії (4208) Мотузяник Олександр (349) операція Об’єднаних сил (6725) Херсонська область (5955)


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Топ коментарі
+15
Сухопутной коридор зелені блазні забезпечили
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18.05.2022 16:55 Відповісти
+14
Сухопутний коридор вже є. Треба тільки дороги підремонтувати. Можу порекомендувати великого будівельника.
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18.05.2022 16:56 Відповісти
+3
Це вже,по-моєму,7 ий варіант плану
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18.05.2022 16:54 Відповісти
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Це вже,по-моєму,7 ий варіант плану
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18.05.2022 16:54 Відповісти
skoro "Основна мета" bude pobystree sdristnutj shtob ne Zdohnutj.
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18.05.2022 16:54 Відповісти
Сухопутной коридор зелені блазні забезпечили
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18.05.2022 16:55 Відповісти
новости на шесть слов аля капитан очевидность .... мда .... на молдавских сайтах и то лучше ход военных действий освещают чем на цензоре ..... аналитики вообще нет
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18.05.2022 16:56 Відповісти
Сухопутний коридор вже є. Треба тільки дороги підремонтувати. Можу порекомендувати великого будівельника.
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18.05.2022 16:56 Відповісти
сухопутный коридор в Крым - да он уже с 2018 года у них есть
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18.05.2022 16:58 Відповісти
Основным планом рашистов было кинуть срочников-дебилов на киевское направление, а когда зеличайший решил, что это и есть главная цель, рвануть уже контрактниками вдоль побережья Черного моря до Приднестровья и отрезать Украину от Черного моря и прекратить наш экспорт и импорт. Путлер воюет в регионах и направлениях, где может нанести самое большое экономическое поражение.
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18.05.2022 17:01 Відповісти
срочники, контрактрики ... охренеть ... на форуме вывели новые рода войск
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18.05.2022 17:07 Відповісти
Мне тоже кажется, что это и был их основной план - захват побережья и Донбасса, им вода в Крым нужна была, они ее и получили. А на Киев войска бросили на дурачка, в надежде что будет паника и бегство и они возьмут город, да и всю страну, без боя, но обломались. Потому что невозможно захватить 40-милионную страну с такой территорией всего лишь 200-тысячной группировкой если есть сопротивление
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18.05.2022 17:07 Відповісти
Що, паскудо, кортить тобі нав'язати версію подій кремля? А елітні кантимирівські дивізії, а псковська десантура, а дон-дон кадирки не здихали в спробах оточити Київ? Кому ти цю лапшу прийшов вішати?
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18.05.2022 17:19 Відповісти
А чого ти відразу хлопця паскудою ображаеш?
У хліві народився?
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18.05.2022 17:33 Відповісти
Я не буду ему хамством на хамство отвечать, а то тут у многих от всего крыша уже едет, видят кругом зраду да кацапов. Арестович единственную умную вещь сказал про Юг - пр@#$али!
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18.05.2022 18:03 Відповісти
Не знаю кто именно был под Киевом, зато знаю, кто хозяйничает уже почти 3 месяца у нас в Мелитополе, где через город уже 24 февраля вечером пролетали с ветерком и свистом зет-мобили в направлении Бердянска. Кстати они очень позитивно оценили качество дорог, по которым ехали.
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18.05.2022 18:01 Відповісти
Не знаешь-не пиши. Из Дании все видется лучшее? Не лей грязь на президента воюющей Украини, после Победи будут разборки. А сейчас украинци едини, нефиг делить на зе ,по, и др.
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18.05.2022 19:00 Відповісти
Невже верховний найвеличніший невтік це дозволить кацапам?
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18.05.2022 17:18 Відповісти
Допоможе.
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18.05.2022 17:23 Відповісти
Правильно писати "Боневтік І"...

Ризикну доповнити капітана Очевидність: також пріоритетами рашки залишаються утримання сталого контролю над Північно-кримським каналом (Нова Каховка) та Запорізькою АЕС (Енергодар) для забезпечення Криму водою і електроенергією.
Ні? Міноборони так не вважає?
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18.05.2022 17:29 Відповісти
электроэнергия у них есть, им вода прежде всего нужна была
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18.05.2022 18:04 Відповісти
Тримайся, Мелітополь. Всі про вас пам'ятають. Сил треба накопити трохи.
Там у вас сьогодні орків трохи попідривали. Молодці!
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18.05.2022 18:41 Відповісти
 
 