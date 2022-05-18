Основна мета військ РФ - оточення сил ОС і забезпечення сухопутного коридору до Криму, - Мотузяник

Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил в районах Лисичанська і Сєверодонецька.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Основною метою ворога наразі залишається спроба оточення і розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей, а також забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою АР Крим", - сказав Мотузяник.

Він деталізував події в зоні ООС станом на 18 травня.

"На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над селом Довгеньке, що в 15 км на південь від Ізюма. На Донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основна мета – оточення підрозділів ОС у районах Лисичанська і Сєверодонецька. А на Бахмутському напрямку для розвитку наступальних дій противник прагне форсувати Сіверський Донець у районі Серебрянка, що у 5 км на північ від Сіверська", - зазначив речник Міністерства оборони України.

Втім, за словами Мотузяника, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили 12 ворожих атак, знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

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