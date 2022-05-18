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Новини Війна
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Внаслідок бомбардування "Азовсталі" окупантами міг статись витік концентрату сірководню в Азовське море, - міськрада

азовсталь

Концентрований розчин сірководню міг потрапити до Азовського моря внаслідок бомбардування "Азовсталі" російськими окупантами.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Величезна вирва від російської бомби на території "Азовсталі": "Чтобы вы понимали насколько ямочка большая". ВIДЕО

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Азовське море (1619) Маріуполь (3256) Азовсталь (447)


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СЕРОВОДОРОД ха испугали... напомнить почему глубже 300 метров в Черном море ВООБЩЕ НЕТ НИКАКОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ... по причине что там сплошной СЕРОВОДОРОД.... а в Азовском море он просто будет выходить в Черное море тем более это газ... а газ как известно летучее по характеру-- вещество.... плюс ветры и так далее..я никого не оправдываю.... но да война принесла много катастроф ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ.. и тот кто когда то построил кучу заводов сталей и проката на Азовском море -- обладали поистине чувством циничного юмора.....
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18.05.2022 17:23 Відповісти
Та може х..й з ним. Потравить трохи москалів, а до серпня-вересня, коли ми зможемо перейти у контрнаступ, вже вивітриться...
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18.05.2022 17:36 Відповісти
 
 