Внаслідок бомбардування "Азовсталі" окупантами міг статись витік концентрату сірководню в Азовське море, - міськрада

Концентрований розчин сірководню міг потрапити до Азовського моря внаслідок бомбардування "Азовсталі" російськими окупантами.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.



Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів. Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня", - йдеться в повідомленні.

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