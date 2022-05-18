Компанія SoMo Bot безкоштовно надає своє ПЗ для використання військовими і медиками

Компанія SoMo Bot, що входить до Дія CITY, надає відкритий код активації 1000 аккаунтів для військових (ТРО), та медиків.

Про це у фейсбуці повідомив народний депутат Александр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що платна версія SoMo Bot допомагає відстежувати усі публікації зі згадкою ключових слів, в тому числі орківські телеграм-канали: міста і села боїв; хлопки; інші будь-які запити.

"Однак ми просимо кожного, хто готовий підтримати компанію в ці скрутні часи зайти на посилання та оформити собі передплату на бота на рік. Це 100$. З кожного платежу рівно 50$ піде на закупівлю спеціалізованих аптечок для бійців через фонд Act For Ukraine", - йдеться у дописі.

Лінк з промокодом активації для військових та медиків (прохання не використовувати інших): https://t.me/Socmonitorbot?start=seo_actZSU

Лінк для усіх, хто хоче оплатити преміум на рік (50% на аптечки): https://t.me/SocmonitorBot

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