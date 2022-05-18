ЗСУ готові до атак ворога на Донеччині, їхні плани нам зрозумілі, - голова ОВА Кириленко

Керівник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко назвав декілька напрямків наступу російських загарбників на Донеччину, до яких були і наразі готові ЗСУ.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Слов’янський напрямок починався з півночі області з населеного пункту Долина, це в’їзд у Донецьку область після Ізюма. План ворога був пройти швидко по нашій відремонтованій дорозі... Але ворог втратив багато сили і техніки… Потім Лиманський напрямок, ворог розподіляє свої сили ліворуч і праворуч – на Лиман і Барвінкове. І зараз приблизно вже три тижні бої точаться на цьому Лиманському напрямку. Лиман контролюють ЗСУ… Напрямок донецький – це Авдіївка. Сьогодні також були спроби прориву. Наші збройні сили тримають позиції. Найбільше, чим він бере – це живою силою і технікою. Їх просто дуже багато. Але ми їх як нищили, так і будемо продовжувати захищати свою землю", - сказв Кириленко.

Він підкреслив, що українські захисники готові до атак ворога, і "нам їх плани всі зрозумілі".

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Керівник області зазначив, що наразі на Донеччині по всій лінії фронту лунають постійні ворожі обстріли і вдень, і вночі. Обстрілюються такі населені пункти, як Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, Велика Новосілка. Минулої доби також авіаударами були обстріляні Бахмут, Костянтинівка, Соледар, а це відносно віддалені міста, це 20-30 км від лінії фронту.

"За добу знищено фактично три школи, один гуртожиток і зруйновано фактично повністю підприємство з іноземними інвестиціями "КНАУФ гіпс Донбас", яке займалось виробництвом будівельних матеріалів. Тому ворог свою тактику не вгамовує, нищить цивільну інфраструктуру…", - перерахував Кириленко. Та ще раз підкреслив, що тактика у ворога – це залякування, та їх мета - посіяти панічні настрої у населення.

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